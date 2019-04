SM-liiga

HPK:n sankari Arto Laatikainen hämmästeli hurjaa ylivoimatehoa: ”Äärimmäisen harvinaisella prosentilla”

Tappara–HPK 2–3

Otteluvoitot 2–3

”Se oli kovaa aikaa”

Finaalipaikka katkolla maanantaina