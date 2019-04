Aleksi Heponiemi ampui Kärpät 1–0-johtoon! IS seuraa SM-liigan välierää

Kärpät ei saa otetta, IFK riivaa

HIFK:n aggressiivinen ote jatkuu ja Kärpät on ahtaalla omassa kaukalossa. Huippupaikat ovat vähissä, mutta punapaidat eivät todellakaan ole tulleet Ouluun nöyristelemään. Kärppien pelin avaaminen on sekaisin. Toista erää on takana nyt reilut viisi minuuttia.