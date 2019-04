Liitokset natisivat jo, mutta Tappara kesti taas – nelosketjun työjuhta sai Hakametsän haukkomaan henkeään

(2.) Tappara–HPK (5.)

Pelatut ottelut:

To 4.4 Tappara–HPK 1–0

La 6.4 HPK–Tappara 4–1

Ti 9.4 Tappara–HPK 3–2 ja.



Tulevat ottelut:

To 11.4 HPK–Tappara

La 13.4 Tappara–HPK

Ma 15.4 HPK–Tappara (tarvittaessa)

Ke 17.4 Tappara–HPK (tarvittaessa)



Finaalipaikkaan tarvitaan neljä voittoa.



Kärppien ja HIFK:n välinen toinen välieräsarja on tilanteessa 2–2. Sen viides ottelu pelataan perjantaina Oulussa.



Jatkoon vaaditaan neljä voittoa.