SM-liiga

”Olin satavarma, että sarja ratkesi siihen” – HPK roihahti liekkeihin, pystyykö Tappara vastaamaan?

Onnistujat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epäonnistujat

Mihin ratkeaa?

Kummalla ote?