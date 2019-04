Tuntuiko Kärppien maalivahdin saama rangaistus oudolta välieräavauksessa? Erotuomarijohtaja avaa tuoretta sääntöä

SM-liiga

Tuntuiko Kärppien maalivahdin saama rangaistus oudolta välieräavauksessa? Erotuomarijohtaja avaa tuoretta sään

Kärppien maalivahti Veini Vehviläinen sai erikoiselta tuntuvan rangaistuksen välieräottelussa HIFK:ta vastaan. Siihen vaikuttanut sääntö on ollut käytössä vasta vajaan kauden ajan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy