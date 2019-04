Niclas Luceniusta on haukuttu laiskaksi ja lihavaksi ongelmapelaajaksi – taiteilija käytti viimeisen mahdollisuutensa ja nousi jälleen SM-liigan huipulle

SM-liiga

Niclas Luceniusta on haukuttu laiskaksi ja lihavaksi ongelmapelaajaksi – taiteilija käytti viimeisen mahdollis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Nirvana löytyi Hämeenlinnasta









Ongelmapelaaja





Maineensa vanki





Live is life