SM-liiga

Ilves saa kiinnostavia vahvistuksia – kausi katkesi Kärppien Jari Sailion tehoiltaan

Ilves–Kärpät 2–3 ja. (1–2, 0–0, 1–0, 0–1)

Kärpät välieriin otteluvoitoin 4–0

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=arttu+ruotsalainen

https://www.is.fi/haku/?query=eemeli+suomi

https://www.is.fi/haku/?query=aleksi+elorinne