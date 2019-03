SM-liigatuomio: Pasi Nurminen ja Ville Nieminen kolauttivat otsansa yhteen kesken pelin – äijäjoukkue Pelicans haparoi

SM-liiga

SM-liigatuomio: Pasi Nurminen ja Ville Nieminen kolauttivat otsansa yhteen kesken pelin – äijäjoukkue Pelicans

Kärpät–Ilves 2–1 (0–1, 1–0, 1–0). Kärpät johtaa voitoin 3–0.

Tappara–Lukko 3–2 (0–1, 2–1, 1–0). Tappara johtaa voitoin 3–0.

Pelicans–HIFK 1–2 ja. (0–1, 1–0, 0–0, 0–1). HIFK johtaa voitoin 2–1.

TPS–HPK ja. 3–2 ja. (0–1, 1–0, 1–1, 1–0). HPK johtaa voitoin 2–1.

Vesa Rantanen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Ismo Lehkonen





Ville Touru





Seuraavat ottelut: 27.3. Ilves–Kärpät, HIFK–Pelicans, Lukko–Tappara, HPK–TPS