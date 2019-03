SM-liiga

HIFK:n kantti kesti hurjassa trillerissä – nousi Lahdessa nöyryytetyn asemasta jo kuskin paikalle

Pelicans–HIFK ja. 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–1)

Otteluvoitot 1–2

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy