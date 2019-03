SM-liiga

SM-liigatuomio: Puoli Suomea toivoi Kärppien kukistumista – sitten tapahtui aivopieru

Vili Pesu

Tähti:

Puheenaihe:





Moka:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tyyli:

Yllätys:

Ismo Lehkonen

Tähti:

Puheenaihe:

Moka:





Tyyli:

Yllätys:

Ville Touru

Tähti:

Puheenaihe:

Moka:





Tyyli:

Yllätys: