Edes isän äkillinen kuolema ei horjuttanut Kärppien Veini Vehviläistä viime keväänä – hehkuu nyt rauhallisuutta

SM-liiga

Edes isän äkillinen kuolema ei horjuttanut Kärppien Veini Vehviläistä viime keväänä – hehkuu nyt rauhallisuutt

Kärppien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime kevääseen





Vehviläinen

Myös otteet