18-vuotias superlahjakkuus on Ilveksen tukipilari – ”En ole ollut tekemisissä yhdenkään näin lahjakkaan kaverin kanssa”

18-vuotias superlahjakkuus on Ilveksen tukipilari – ”En ole ollut tekemisissä yhdenkään näin lahjakkaan kaveri

Tshekkilöytö Lukas Dostal https://www.is.fi/haku/?query=lukas+dostal on tehnyt reilussa kuukaudessa suuren vaikutuksen Ilveksen maalivahtivalmentajaan Markus Korhoseen https://www.is.fi/haku/?query=markus+korhoseen – Dostal on 18-vuotiaaksi poikkeuksellisen kypsä veskari ja siksi täysin valmis pelaamaan SM-liigaa. En ole ollut tekemisissä yhdenkään näin lahjakkaan kaverin kanssa, Korhonen suitsuttaa.Korhoselta löytyy arvionsa taakse vuosikymmenen perspektiivi maalivahtien ohjaamisesta ja kartoittamisesta nuorisomaajoukkueista, NHL:stä sekä KHL:stä lähtien.Dostal nousee samalle viivalle nyt Nashvillen NHL-joukkueessa torjuvan HPK:n kasvatin Juuse Saroksen https://www.is.fi/haku/?query=juuse+saroksen kanssa.– Dostalin laadukkaat otteet ovat mahdollisia erityisen palloilulahjakkuuden ansiosta. Maltti, pelinlukutaito ja tilanteiden tunnistaminen ovat hänen valttinsa.– Kun tähän lisätään vielä loistava työmoraali ja oppimisen halu, kaverille on helppo ennustaa loistavaa tulevaisuutta, Korhonen kehuu.Dostalin poskipäille nousi puna, kun hän kuuli Korhosen mairittelevan arvion.– Hieno kuulla nämä sanat, mutta en haihattele tulevaisuudesta. Minun tapanani on elää hetkessä ja pitää jalat tiukasti maan pinnalla, Dostal painottaa.Korhonen on ihastunut Dostalin kykyyn käsitellä takaiskuja tyynesti. Tshekki nollaa ne nopeasti ja jatkaa omaa työtänsä niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.– Rauhallisuus tulee luonteestani. Nautin joka hetkestä ja olen sinut myös virheiden kanssa. Kiukuttelu on turhaa. On työ mikä tahansa, kaikki tekevät välillä mokia. Niin myös jääkiekkomaalivahdit, Dostal järkeilee.Kylmäpäisyys nousi esiin myös Juha Pajuojan https://www.is.fi/haku/?query=juha+pajuojan arvioissa, kun Dostal kävi pelaamassa yhden ottelun Kooveen Mestis-joukkueessa. Kooveen luotsi näki paljon yhtäläisyyksiä taannoin Tampereella hurmanneeseen Stanley Cup-voittaja Tuukka Raskiin https://www.is.fi/haku/?query=tuukka+raskiin Anaheimin varaaman Dostalin lainaaminen oli Ilveksen johdolta nappiveto. Mestaruutta puolustavan Kometa Brnon veskari kaipasi lisää peliaikaa hienosti menneen nuorten MM-turnauksen jälkeen.Vastuuta olisi tullut alkukauden tapaan Horacka Slavia Trebicissä, mutta Tshekin kakkosliigan runkosarja päättyi varhain. Dostal halusi venyttää kauttansa pidemmälle ja päätyi lopulta Ilvekseen.Dostal tiesi, että Brnossa minuutit ovat kortilla Tshekin liigan ykkösveskarin Marek Ciliakin https://www.is.fi/haku/?query=marek+ciliakin takana. Slovan Bratislavan KHL-joukkueesta palannut Ciliak on valittu sikäläisen sarjan parhaaksi molariksi jo neljä kertaa peräkkäin.– Oli hienoa päästä tänne. Olen nauttinut jokaisesta hetkestä. Meillä on todella mukava ja tasokas porukka.Dostal sulatti Ilveksen kannattajien sydämet heti liigadebyytissään torjumalla Pelicansin nurin ja kruunaamalla iltansa näyttävällä sukellustuuletuksella. Se syöpyi kaikkien paikalla olleiden mieleen.– Kuulin, etteivät tämäntyyppiset tempaukset ole yleisiä Suomessa. Se näytti olevan kuitenkin fanien mieleen. He ovat tukeneet minua loistavasti.

Onko mahdollista, että jäät Ilvekseen myös ensi kaudeksi?

– Minulla on sopimus Kometa Brnon kanssa. Päätösvalta on seuralla. Keskityn nyt täysin Ilvekseen ja pohdin näitä juttuja kauden päätyttyä, Dostal vastaa.Ilveksen onneksi Dostal on ainakin tämän kevään ajan tupsukorvien maalivahti, ja yksi tärkeimmistä aseista lauantaina alkavissa pudotuspeleissä.