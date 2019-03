Kommentti: SM-liigan pudotuspeleissä siintää todellinen herkkupala – ovet Tampereen paikallissarjaan ovat jälleen auki

SM-liiga

Kommentti: SM-liigan pudotuspeleissä siintää todellinen herkkupala – ovet Tampereen paikallissarjaan ovat jäll

Keväällä 2017 SM-liigassa päästiin maistamaan harvinaista herkkua, kun Tappara ja Ilves iskivät yhteen pudotuspelisarjassa 16 vuoden tauon jälkeen.Ja mikä sarja siitä muodostuikaan. ”Säälipleijarien” kautta puolivälieriin noussut Ilves oli kuutospelin jatkoajalla tolppalaukauksen päässä jättipotista. Lopulta sarja, jonka Tapparan piti hengästymättä voittaa 4–0, venyi vastoin kaikkia ennakko-odotuksia aina seitsemänteen otteluun.Hakametsä natisi liitoksistaan kaikissa seitsemässä pelissä.Klassikoksi nousseen sarjan jälkeen monet miettivät, että ei kai seuraavaa kertaa joudu odottamaan taas 16 vuotta.Nyt, vain kaksi vuotta myöhemmin se on jälleen mahdollista – ennen runkosarjan viimeistä kierrosta jopa todennäköistä.Ilveksellä on nyt harvinaisen helppo resepti kahden vuoden takaisen taiston uusimiseen: voittaa.Kun Rauman Lukko on kärsinyt yllättävät tappiot peräjälkeen ilman panosta pelanneille KooKoolle ja Jukureille, Ilvekselle on avautunut vielä viime viikon lopulla lähes mahdottomalta näyttänyt tilaisuus nousta raumalaisten ohi seitsemänneksi.Sen sijan kohtalo ratkeaa torstain runkosarjan päätöskierroksella, jolla sattumoisin Tampereella kohtaavat juuri Ilves ja Lukko.Jos Ilves kaataa Lukon varsinaisella peliajalla, se nousee seitsemänneksi.Se taas tarkoittaa sitä, että jos Ilves kukistaa lauantaina alkavalla pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella vastaan asettuvan JYPin tai Sportin, puolivälierissä tulee vastaan kakkossijansa jo varmistanut Tappara.Ilveksen täytyy siis voittaa kolme ottelua järjestääkseen kevään odotetuimman kiekkonäytöksen. Torstain Lukko-ottelun jälkeen on varaa jopa hävitäkin kertaalleen välissä.Vaikka pudotuspeleissä kaikki sarjat ovat puolueettoman kiekkoniilon silmissä erittäin mielenkiintoisia, maamme jääkiekkopääkaupungin sisäinen taisto olisi viihdearvoltaan, jännitteeltään, tunnelmaltaan ja miltä tahansa muulta mittariltaankin omaa luokkaansa.Paikallissarja on paikallissarja. Kysykää vaikka helsinkiläisiltä.Ikävä kyllä, HIFK:n ja Jokerien väliset kiihkeät pudotuspelisarjat ovat enää vain kaunis muisto.Ennen torstain päätöskierrosta pudotuspelijoukkueista sijoituksensa ovat varmistaneet vain Kärpät (1.), Tappara (2.) ja SaiPa (8.).Ilves–Lukko, HIFK–Ässät, HPK–Tappara, KalPa–Kärpät, Pelicans–Sport, TPS–SaiPa, Jukurit–KooKoo