SM-liiga

Jukurit teurasti Lukon – Pekka Virralta rajua tekstiä pelin jälkeen

Rauman Lukon päävalmentaja Pekka Virta on yleensä sanavalmis, mutta tiistai veti hänetkin hiljaiseksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy