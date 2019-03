Näin SM-liigan viimeisen pudotuspelipaikan kohtalo ratkeaa torstaina – Lukko sulamassa karulla tavalla, TPS hävisi taas

SM-liiga

Näin SM-liigan viimeisen pudotuspelipaikan kohtalo ratkeaa torstaina – Lukko sulamassa karulla tavalla, TPS hä

KooKoo–JYP 4–5 rl.

Kärpät–Pelicans 3–2

Lukko–Jukurit 1–6

SaiPa–KalPa 2–5

Sport–TPS 4–1

Tappara–HIFK 4–2

Ässät–Ilves 0–4

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viimeiselle kierrokselle jännitettävää