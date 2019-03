SM-liiga

HPK teilaa SM-liigan kurinpitoryhmän päätökset linjattomiksi – valittaa Janne Tavin saamasta pelikiellosta

HPK:n mielestä Janne Tavin rangaistus on liian kova.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HPK arvostelee linjattomuudesta