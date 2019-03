Juhamatti Aaltonen mättää hirmutehoja SM-liigassa – tähtihyökkääjä on kovassa kunnossa: ”Huomenna mennään taas sauvakävelemään”

SM-liiga

Juhamatti Aaltonen mättää hirmutehoja SM-liigassa – tähtihyökkääjä on kovassa kunnossa: ”Huomenna mennään taas

https://www.is.fi/haku/?query=roope+talaja

https://www.is.fi/haku/?query=leo+komarov

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy