Lauri Korpikoski palasi NHL:stä johtamaan TPS mestaruuteen – kaudesta tuli helvetti: ”Makaan täällä piuhoissa”





Kevät meni pilalle





Uusi alku





Vakava sairaus





Kotonakin oireiltiin





Paino tippui 12 kiloa

Tarkka ruokavalio

Tähtihyökkääjä Lauri Korpikoski https://www.is.fi/haku/?query=lauri+korpikoski palasi pitkältä NHL-reissulta kotikaupunkiinsa Turkuun täksi kaudeksi.Hänen oli tarkoitus aloittaa uransa viimeinen taival kasvattajaseurassaan ja mahdollisimman menestyksekkääksi. 609 NHL-pelin hyökkääjälle tehtiin kuusivuotinen, Suomen oloissa harvinaisen painava sopimus ja rintaan pantiin kapteenin C.Avauskaudesta tuli kuitenkin Korpikoskelle, 32, sanoinkuvaamaton helvetti.Ensin hänellä todettiin vajaa vuosi sitten IBD eli krooninen tulehduksellinen suolistosairaus. Sen päälle hän sai vakavan sydänlihastulehduksen viime syksynä.Korpikosken on tarkoitus pelata kauden ensimmäinen ottelu keskiviikkona Turussa Lukkoa vastaan. Mestaruushaavetta Korpikoski ei ole haudannut, mutta kaikista eniten hän tällä hetkellä haluaisi elää ”yhden terveen viikon”.Oireet alkoivat jo viime keväänä, kun Korpikoski pelasi Sveitsin Zürichissä. Hänen vatsansa alkoi reistailla rajusti.– Ajattelin, että se on jokin vatsapöpö. Ulosteessa oli verta, eikä oikeastaan mikään pysynyt sisällä. En saanut ruuasta energiaa yhtään. Kevät meni sen takia sumussa, Korpikoski kertoo.– Oli siistiä voittaa mestaruus, mutta se oli tuskainen jakso. Suomalaisena piti vielä kituutella 5–6 viikkoa, ennen kuin menin lääkäriin.Toukokuussa hän sai tylyn diagnoosin: IBD eli haavainen paksusuolen tulehdus, joka on parantumaton suolistosairaus. Ikuinen riesa asettuu yleensä oikealla lääkityksellä ja tarkalla ruokavaliolla siedettäväksi jossain vaiheessa. Yleensä ensimmäinen vuosi tai kaksi ovat pahimpia.Hän oli saanut vaimonsa Nooran https://www.is.fi/haku/?query=nooran kanssa esikoistyttären 23. toukokuuta. Kotiutuminen Turkuun oli useiden seurasiirtojen ja NHL-pettymyksen jälkeen paluu turvasatamaan, uusi raikas alku, vaikka taustalla häiritsi ikävä sairaus.– Olin vähän palkkasoturi, ja menimme ympäriinsä. Perhetilannekin oli sellainen, että teki mieli asettua eikä katsella matkalaukkuja joka paikassa.Kesän Korpikoski pystyi harjoittelemaan lähes täysipainoisesti. Kaikki näytti hyvältä, kunnes tuli kauden alku. Kauden ensimmäiset tosipelit olivat CHL:n vierasottelut Malmössä 31.8. ja Münchenissä 2.9. Jo ennen matkaa Korpikoski tunsi rinnassaan outoa kipua. Hän epäili lihasvenähdystä.Kotiinpaluun jälkeen 5.9. Korpikoskelle nousi lähes 39 asteen kuume, ja rintakipu paheni sietämättömäksi.– En nukkunut kivun takia yöllä ollenkaan. Silloin ajattelin, että jokin voi olla pielessä.Hän soitti heti aamulla TPS:n lääkärille, joka passitti Korpikosken EKG:n kautta Tyksiin.– En osannut pelätä mitään pahaa. Katsoin EKG-läpyskää ja huomasin leposykkeen olleen noin 40. Olin päinvastoin tyytyväinen: ihan sama, mikä tämä vaiva on, olen hyvässä kunnossa!Sairaalassa paljastui vakava sydänlihastulehdus, joka on hoitamattomana hengenvaarallinen. Ironisinta on, että tulehduksen aiheutti Korpikosken toukokuusta suolistosairauteen syömä lääke, Mesalatsiini, joka noin yhdessä tapauksessa kymmenestätuhannesta aiheuttaa sellaisen sivuoireen.– Ehdin syödä sitä neljä kuukautta, ennen kuin kroppa sanoi, että nyt riittää.Ja saattaisi syödä edelleen ellei TPS:n toinen lääkäri, anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistunut Panu Uusalo https://www.is.fi/haku/?query=panu+uusalo olisi oma-aloitteisesti löytänyt lääkityksen ja tulehduksen yhteyttä.– Söin sitä vielä sairaalassakin muutaman päivän ja sain hirveitä migreenejä. Kroppa hylki lääkettä, mutta sitten Uusalo kehotti jättämään sen pois.Pahasti vatsavaivainen Korpikoski makasi sairaalassa käytännössä lähes täydellisessä liikkumiskiellossa kahdeksan päivää. Pahimmillaan hänen sykkeensä laski 30:een. Jossain vaiheessa arvioitiin myös tahdistimen tarpeellisuutta.– Silloin oli vähän totinen paikka. En tiedä, pelataanko tahdistimen kanssa lätkää.– Mutta se täytyy sanoa, että ihmisestä pidetään hyvää huolta siellä.Kun TPS:n liigakausi syyskuussa alkoi, makasi tuore kapteeni ja tähtihankinta voimattomana Tyksissä.– Katselin kotiavausta sairaalan padilta. Silloin oli vähän outo olo. Mietin, että mun pitäis pelata tuolla ja makaan täällä piuhoissa.Myös kotona reagoitiin vakavaan tilanteeseen. Korpikoski oli sairaalareissuun asti viettänyt lähes joka päivä aikaa perheensä ja esikoistyttö Olivian https://www.is.fi/haku/?query=olivian kanssa. Sairaalaan tuore isä ei halunnut alle neljän kuukauden ikäistä lasta tuoda.– Lapsikin oli ollut koko ajan hermostunut ja itkeskellyt. Kai hän oli jotain outoa aistinut, kuten pienet lapset usein tekevät. Kotona oli ollut aika show. Silläkin tavalla se oli aika kova setti.Lepotauosta tuli suunniteltua pitempi, koska Korpikosken IBD-lääkitys jouduttiin lopettamaan. Tauti palasi rajuun alkuvaiheeseen, kunnes uusi lääkitys löytyi vasta tammikuussa. Sekin alkaa vasta pikku hiljaa vaikuttaa.Räjähtävästä atleettisuudestaan tunnettu Korpikoski painaa normaalikunnossaan 92 kiloa.– Aallonpohja oli joulukuussa, kun sairauden kanssa oli huono tilanne. Vaaka näytti 80,1, ja piti aloittaa kova treeni. Silloin ajattelin, että unohda koko juttu.– Olin kolme kuukautta oikeastaan vain saanut kävellä, ja samaan aikaan kaikki oli tullut ulos. Tätä tautia en toivosi pahimmalle vihamiehellekään. Jouduin heräämään vessaan 3–4 kertaa joka yö, ja aina meni puoli tuntia, ennen kuin sain nukuttua uudestaan.TPS:n ailahdellutta kautta hän on katsonut voimattomana ja huonolla omallatunnolla. Tähtihankintaa turhauttaa, kun ei ole voinut täyttää omaa osuuttaan kontrahdista. Keskiviikkona hänen pitäisi pelata kauden ensimmäinen liigaottelunsa.Kotona sentään menee hyvin. Parisuhde on kestänyt koettelemuksen ”yllättävän hyvin”.– Siitä suuri kiitos vaimolle.Sydänlihastulehdus on täysin parantunut, mutta suolistosairaus aiheuttaa yhä ongelmia. Korpikosken ruokavalio on äärimmäisen tiukka: kalaa, kasviksia ja huolellisesti valittuja rasvoja. Hiilihydraatit imeytyvät hänen kehoonsa huonosti vieläkin.– Kahvia on ikävä. Sen olen hyväksynyt, ettei minun tarvitse olutta enää juoda. Toivo elää, että voisin joskus vielä vähän maistaa punaviiniä.

Entä mestaruussamppanja?

Haave terveestä viikosta