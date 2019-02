SM-liiga

Siirtorajalla kuhisee – HPK hankki hyökkääjän, Tapparan maalivahdille kenkää

Siirtoraja on puoliltaöin. SM-liigassa on tehty viime hetken pelaajasiirtoja.

Svoboda lähti Tapparasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tavi Kerhoon