SM-liiga

Kärppien sarjajohto jo käsittämättömät 26 pistettä! Jussi Jokinen nakutteli komeat tehot Tapparaa vastaan

Kärpät–Tappara 4–2 (2–1, 0–1, 2–0)





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy