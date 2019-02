SM-liiga

IS Liigapörssin runkosarja huipentuu – nämä pelaajat olivat iskussa neljännellä pelijaksolla

IS Liigapörssin runkosarjan päättävä pelijakso käynnistyy keskiviikkona.

IS LIIGAPÖRSSI

https://www.liigaporssi.fi/?utm_source=IS&utm_medium=ISnews0502&utm_campaign=jakso5&utm_content=ISnews0502