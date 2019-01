SM-liiga

Mestariluotsi Risto Dufva palasi kotiin, HIFK jäi jalkoihin – kriisi-TPS:n edellinen voitto viime vuodelta

JYP–HIFK 3–1 (1–0, 2–1, 0–0)

Pelicans–TPS 3–0 (2–0, 0–0, 1–0)

SaiPa–Tappara 4–7 (1–0, 0–3, 3–4)

KooKoo–Sport 5–2 (4–1, 0–1, 1–0)