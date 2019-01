SM-liiga

Siirrytäänkö SM-liigassa NHL-kaukaloihin? Kalervo Kummolan jyrähdys puhuttaa – ”Se oli aika kova ulostulo”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Kuka maksaa?





”Tappaako se kulttuuria?”





Kapanen: Ei tarvetta