SM-liiga

SM-liigan laajennusjoukkueille jää vain murusia pelaajamarkkinoilta: ”Onhan siinä määrätty järjestys”

KooKoosta lähtöpassit saanut Tuomas Tuokkola https://www.is.fi/haku/?query=tuomas+tuokkola asettelee sanansa taiten, mutta rivien välistä voi lukea, että marraskuussa 2016 Petri Mattilan https://www.is.fi/haku/?query=petri+mattilan tilalle pestattu valmentaja ei ole päässyt Kouvolassa helpolla.– Muuttujia on todella monta. Onhan se tilanne haastava. Kun 15 seuraa rupeaa kasaamaan joukkueitaan, niin onhan siinä määrätty järjestys, jolla ne joukkueet tehdään ja miten pelaajat valikoituvat, Tuokkola pohtii.

Eikö sitä järjestystä pysty rikkomaan millään?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Pystyy, varmasti pystyy. Ei se kiveen hakattu ole, Tuokkola nyökkää ja miettii hetken.– Tilanne on varmasti sama kaikille laajennusjoukkueille, ei yksin KooKoolle vaan myös Sportille, Jukureille ja monelle muulle.– Joukkueen rakentaminen on nykypäivänä kovaa hommaa. Urheilujohtajat joutuvat tekemään äärettömän kovan työn. On oltava selvä suunnitelma, millainen joukkue rakennetaan.Organisaation merkitys on iso.– Sama tilanne oli silloin, kun tulin Ilvekseen. Joukkueen kasaaminen ei ollut helppoa, koska maine oli huono ja olimme olleet monta kertaa peräkkäin karsinnoissa. Silti sieltäkin vain nousimme ja aloimme saada pelaajia.– KooKoon osalta voin rehellisesti sanoa, että on kova työ kerätä se raha, jolla hommaa pyöritetään. Vaikka raha on tiukassa, silti seura hoiti asiat viimeisen päälle, Tuokkola sanoo ilman katkeruutta äänessään.KooKoon nykyinen liigajakso on vasta kolmen ja puolen kauden mittainen.– Tarina liigassa on vielä nuori. Tarvitaan onnistumisia ja epäonnistumisia, jotta syntyy jatkuvuus.Kahdeksalla kaudella SM-liigassa valmentanut Tuokkola on nähnyt monta kauden avaustilaisuutta, joissa seurapomot ja valmentajat puhuvat vakavalla naamalla identiteeteistä.– Kyllä me sitä rakensimme. Oli minun tehtäväni rakentaa sitä identiteettiä. Koska Kouvolassa kaukalo on iso (30 x 60 metriä), halusimme pelata liikkuvaa, intensiivistä jääkiekkoa ja käyttää kaukalon kokoa hyödyksi.– Koen kyllä onnistuneeni myös urheilullisuuden ja toimintaympäristön kehittämisessä. Jos ajattelen sitä päivää, kun menin sinne, ja tätä päivää, kun homma loppui, niin voi verrata sitä, mikä on se urheilullisuusaste ja mitä asioita sinne saatiin lisää.– On fysioterapeutti, kaksi hierojaa ja olot ihan huippulaatua. Pelaajien fyysinen kunto, koko valmennusryhmä... Paljon saimme aikaan. Ainoa, mitä emme saaneet aikaan oli, että emme saaneet riittävästi voittoja.