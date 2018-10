TPS:n kohupelaaja Mal Davis yllättyi täydellisesti – seura kunnioitti legendaansa ainutlaatuisella tavalla: ”En odottanut yhtään”

SM-liiga

TPS:n kohupelaaja Mal Davis yllättyi täydellisesti – seura kunnioitti legendaansa ainutlaatuisella tavalla: ”E

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/haku/?query=esa+keskinen

https://www.is.fi/haku/?query=ari+vuori

https://www.is.fi/haku/?query=hannu+virta

https://www.is.fi/haku/?query=heikki+leime