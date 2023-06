Naisen sanat sängyssä haavoittivat syvästi, ja siihen loppui seksi – kokonaan: ”En ole ollut 20 vuoteen naisen kanssa”

Eriparisuus seksuaalisessa halukkuudessa on yleinen seksiin liittyvä pulma. Miehet kertovat kokemuksistaan.

Haluttomuus on kenties yleisempi ongelma kuin luullaan, sillä monen on vaikea puhua siitä edes oman kumppanin kanssa.

Lasten syntymä, läheisyyden puute, arjen kiireet.

Muun muassa nämä asiat ovat naisten mukaan vaikuttaneet heidän seksielämänsä hiipumiseen.

Kysyimme lukijoilta, ovatko he kokeneet seksin puutetta parisuhteessaan, ja miten he tilanteen ratkaisivat.

Miehet kertovat omista kokemuksistaan:

Liian pieni

”LIIAN pieni pippeli. Kerran yksi nainen sanoi minulle, että sinulla on niin pieni, ettei se tunnu miltään. Se loukkasi minua, ja sen jälkeen en ole ollut 20 vuoteen naisen kanssa petipuuhissa. Ikisinkkuna paras olla vaan.” Mies, 55

” Välillä on vaikea keksiä syitä, miksi en saisi harrastaa seksiä jonkun toisen kanssa.

Pakkopullaa

”MEILLÄ on ollut seksiä viimeisen kuuden vuoden aikana vain muutamia kertoja. Niilläkin kerroilla seksi on puolisolleni pakkopullaa, ja hän toivoo sen olevan mahdollisimman pian ohi. Seksistä tai mistään sinne päin viittaavastakaan ei saa puhua. Kaikki on aina ei.

Alan olla tilanteeseen aivan loppu. Välillä on vaikea keksiä syitä, miksi en saisi harrastaa seksiä jonkun toisen kanssa. Olen ehdottanut puolisolleni avointa suhdetta, mutta se ei käy.

Mielestäni seksittömyys ja toisen tuomitseminen siihen on vallankäyttöä. Miksi seksi jonkun toisen kanssa olisi niin iso asia. Harrastavathan ihmiset toisten kanssa vaikka mitä.” Mies, 35

Suorituspaineita

”SEKSI on aina (16 vuotta) ollut asia, jonka vähyydestä on tullut keskustelua. En muista tuolta ajalta, että puolisoni olisi selkeästi tuonut esille halunsa seksiin. Se on aina luonut itselleni suorituspaineita niinä harvoina hetkinä kun seksiä on.

Kiireisen elämän keskellä, jossa aikaa yhteisille hetkille on muutenkin vähän, on raastavaa, jos on itse aina se, joka tuo ilmi halunsa seksiin.” Mies, 35

Ei aikaa eikä fiilistä

”MINULLA olisi haluja, mutta vaimolle tuntuu riittävän kerran viikossa peiton alla. Hänelle seksistä puhuminenkin tuntuu vaikealta, itse haluaisin kokeilla uusiakin juttuja.

Nuorempina seksiä oli toki enemmän, ja kokeiltiin eri paikkoja. Nyt tuntuu, että oikeaa aikaa ja fiilistä ei hänellä ole. Seksin hiipuminen tuntuu pahalta, koska haluan vain häntä. Suuseksikin on loppunut puolin ja toisin, ja stringit ovat vaihtuneet mummopöksyihin.” Mies, 45

Ainakin se on aitoa

”PARINI libido oli yhtä korkea kuin omani suhteen alkuaikoina. Puolen vuoden jälkeen hän kuitenkin sai masennusdiagnoosin ja alkoi syödä lääkkeitä. Luultavasti tämän ja mahdollisten muiden syiden seurauksena hänen seksihalunsa lopahtivat kuin seinään.

Yritimme piristää elämäämme makuuhuoneessa esimerkiksi lelujen ja vain seksiä varten varatun ajan/suunnittelun avulla, mutta itsestäni tuntui silti, että jotain puuttui.

Nykyään toimimattomuutemme sängyssä johtuu lähinnä kiireestä sekä yhteisen ajan vähäisyydestä. Olen ajan kuluessa itsekin kokenut taantumista halujeni suhteen.

Se hyvä puoli harvemmassa seksielämässämme on, että kun seksiä harrastetaan, se on molemmin puolin aitoa. Ainakin itse pystyn tunnistamaan, jos partneri ei ole sataprosenttisesti mukana. En voi sanoa olevani tyytyväinen tilanteeseen, mutta tyydyn mieluummin saamaan harvemmin kuin että eroaisin. Vaikkakin myös se on välillä käynyt mielessä.” Mies, 29

” Olemme nykyään enemmänkin kämppiksiä, joilla on yhteinen lapsi.

Jatkuva torjunta nakertaa

”OLEN ollut vaimoni kanssa yhdessä 26 vuotta. Olen aina ollut se aktiivisempi osapuoli. Suhteen alussa seksiä oli riittävästi, mutta olen tajunnut jälkeenpäin, että vaimoni harrasti sitä usein vain minun mielikseni. Tämän tiedostaminen ei tietenkään ole jälkeenpäin tuntunut kivalta.

Olen kärsinyt pitkään eriparisuudestamme ja tullut torjutuksi satoja kertoja vuosien varrella. Torjutuksi tuleminen on jonkin verran nakertanut itsetuntoani, mutta ei liikaa. Olen saanut sen verran huomiota vuosien varrella muilta naisilta, että tiedän kelpaavani muille, jos niin haluaisin.

Itse voisin harrastaa seksiä 3–4 kertaa viikossa, mutta vaimolle riittäisi hyvin muutama kerta kuukaudessa. Otin asian puheeksi noin viisi vuotta sitten ja sovimme, että pyrimme harrastamaan seksiä kaksi kertaa viikossa. Vähän aikaa tämä toimi, mutta sitten asia vesittyi pikku hiljaa, ja päätin itse vain lopettaa yrittämisen. Tämä johti siihen, että myös kaikki läheisyys hiipui parisuhteestamme, koska varomme kumpikin antamasta vääriä signaaleja.

Olemme nykyään enemmänkin kämppiksiä, joilla on yhteinen lapsi. Nyt kun minua ei kiinnosta seksi vaimoni kanssa enää ollenkaan, enkä halua häntä enää, asiasta onkin yhtäkkiä tullut ongelma. Se kieltämättä vähän salaa huvittaa, koska aiemmin seksin vähäisyys ei ollut mikään ongelma.” Mies, 55

” Iltaisin töiden jälkeen kun lapset ovat nukkumassa, keskittyisin mieluummin vain pelailuun.

Sairaus vaikeutti

”SAIRASTUIN syöpään 3,5 vuotta sitten. Hoidot kestivät nelisen kuukautta. Toipumisvaiheessa halut olivat sekä itselläni että vaimollani korkealla, ja seksiä oli paljon.

Syöpä uusi kaksi vuotta sitten, ja aiheutti hermostollisia ongelmia alaraajoihini. Rankat hoidot kuihduttivat kehoni, ja toipuminen on ollut hidasta. Omat haluni ovat hyvin vähäiset ja yhdyntä on ongelmallista.

Vaimoni ei näe minua enää samana miehenä kuin ennen sairauttani eikä tunne vetovoimaa minua kohtaan. Olemme taantuneet kämppäkavereiksi.

Itse kaipaan valtavasti edes pieniä kosketuksia, halauksia, suutelua. Vaimoni ei tahdo edes koskettaa minua. Olen ehdottanut pari- ja seksuaaliterapiaa, mutta vielä ei ainakaan olla päästy niin pitkälle.” Mies, 51

” Seksittömyyden taustalla voi olla jokin aivan muu syy kuin se, ettei juuri nyt vain haluta.

Pelaaminen kiinnostaa enemmän

”EI sitä seksiä jaksa. Vaimo on aina ruinaamassa, ja jos on vähän läheisyyttä tai hempeilyä, niin heti pitäisi saada. Hän myös syyllistää usein. Iltaisin töiden jälkeen kun lapset ovat nukkumassa, keskittyisin mieluummin vain pelailuun.” Mies, 39

Seksistä tuli säännösteltyä

”SEKSISTÄ on tullut parisuhteemme kauppatavaraa. Jos en ole onnistunut puolisona tai en ole vaimon mielestä tehnyt riittävästi kotitöitä, seksiä ei ole. Joskus voin ”ostaa” seksiä tekemällä palveluksia.

Muutenkin tuntuu, että vaimo säännöstelee seksiä kalenterin mukaan. Sitten kun on seksin aika, huomaan, ettei hän ole innostunut seksistä lainkaan.

Olen yrittänyt kysyä, mistä hän tykkäisi, mutta en ole saanut vastausta. Tuntuu, että hän suostuu seksiin vain pitääkseen parisuhteen jotenkin kasassa. Ei sekään tunnu hyvältä, mieluummin vaikka ilman, ja molemmat hoitavat tyydytyksen parhaaksi katsomallaan tavalla.” Mies, 42

Apua kannattaa hakea

”SUHTEEMME alussa kiintymystä, läheisyyttä ja seksiä oli vähintäänkin riittävästi. Lapsen syntymän jälkeen tilanne alkoi kuitenkin muuttua. Puolison aloitekyky lakkasi, ja hän ei kaivannut läheisyyttä. Seksiä harrastettiin käytännössä aina minun aloitteestani, ja aina tasaisen tappavalla kaavalla. Mitään uutta puolisoa ei huvittanut kokeilla.

Viimeisen puolen vuoden aikana kaikki kosketus loppui, ja tilanne kärjistyi eron partaalle. Lopulta minulle selvisi puolison sairastuminen masennukseen. Tässä vaiheessa omat hälytyskelloni soivat, ja ymmärsin, että tämä salakavala sairaus on hiipinyt väliimme muutaman vuoden ajan, täysin huomaamatta. Eli seksittömyyden taustalla voi olla jokin aivan muu syy kuin se, ettei juuri nyt vain haluta tai kumppani ei kiinnosta. Seksittömyys voi olla oireilua jostain vakavammasta.

Peräänkuulutan, että jos suhteessa alkaa havaita seksittömyyttä ja halujen katoamista, olisi syytä kääntyä välittömästi ammattiavun puoleen. Itse olen – ja olemme yhdessä – tällä hetkellä loistavassa ammattiapuverkostossa, mutta sitä emme osaa sanoa, päätyykö tämä eroon vai yhdessä jatkamiseen.

Jos päädymme jatkamaan, jossain vaiheessa myös seksistä pitää pystyä keskustelemaan ja alkaa luomaan sen pohjaa uusiksi. Seksi on yksi osa toimivaa parisuhdetta.” Mies, 34

Aina ei vain haluta

Moni hakeutuu seksuaaliterapeutin luo haluttomuuden vuoksi tai siksi, että halut oman kumppanin kanssa eivät kohtaa.

Olemassa ei kuitenkaan ole neuvoa, jota noudattamalla halu heräisi joka kerta henkiin. Eikä halu aina ole spontaaniakaan.

Aina ei haluta, ja se on ihan normaalia. Haluun voivat vaikuttaa esimerkiksi terveys, stressi, elämäntilanne, elämänmuutokset ja niin edelleen.

Yksi tapa halun buustaamiseen on seksistä puhuminen kumppanin kanssa. Kukaan ei osaa lukea toisen ihmisen ajatuksia.

– Uskon entistä enemmän puheen voimaan. Itseilmaisua voi aina parantaa ja taitoaan kuunnella kumppaniaan. Usein me kuulemme, mutta emme kuuntele, ja toista ei ymmärretä myötätuntoisesti, sanoi seksuaaliterapeutti Maria Linkoaho-Nordling aiemmin jutussamme.

Linkoaho-Nordling kannustaa luopumaan myös liiallisesta suorittamisesta.

Jos seksin mieltää ennalta käsikirjoitetuksi, sitä alkaa helposti suorittaa. Suorittaminen taas ei tee hyvää halulle, joka saa pikemminkin tulta heittäytymisestä ja rentoudesta.

Halua voi myös itse herätellä, esimerkiksi lukemalla eroottista kirjallisuutta.

