Näin porno vaikuttaa parisuhteeseen – 26-vuotias nainen kertoo: ”Halusin vaikka joka päivä seksiä, mutta...”

Onko porno vaikuttanut suhteeseesi negatiivisesti? Vai onko pornon katsominen yhdessä kumppanin kanssa kenties tapa virittää haluja?

Kysyimme keväällä lukijoilta, onko pornolla tai Onlyfansilla ollut vaikutusta heidän parisuhteeseensa.

Mielipiteet jakaantuvat. Toisten mielestä pornolla ei juurikaan ole vaikutusta, toisten mielestä on – hyvässä, pahassa tai sekä että.

– Ei ole vaikuttanut oikeastaan muuten, kuin että pornosta on saattanut saada uusia ideoita sovellettavaksi omiin sänkypuuhiin, 23-vuotias nainen sanoo.

23-vuotiaan miehen mukaan porno tai Onlyfans eivät vaikuta suhteeseen, kunhan ollaan puolin ja toisin avoimia kumppanin kanssa.

– Kategoriaa tai videoita, joita katsomme yksityisesti, emme kyllä kerro toisillemme, hän sanoo.

Minua ei häiritse toisen pornon katselu, itse en siitä erityisemmin pidä tai katso. Onlyfansin käyttö on vähän harmaalla alueella. Ei parisuhteessa olevan pitäisi maksaa toisen naisen seksivideoista. Nainen, 32

"Lopetin pornon katsomisen, seksi on parempaa”

Pornon katsomisella näyttää olevan vaikutusta monen vastaajan haluihin.

– Lopetin pornon katsomisen pari vuotta sitten kun tajusin, miten heikko erektioni oli sitten tositoimissa, kertoo 24-vuotias mies.

Eikä hän ole katunut.

– Seksi on parempaa kuin koskaan, ja asiat joita aikaisemmin pidin vanilijana, ovat ehdottomasti kiihottavia nykyään.

– Olen sittemmin kyllä muutaman kerran hairahtanut selaamaan esimerkiksi Reddittistä jotain amatööriseksijuttuja, mutta aika nopeasti nekin aina jää.

23-vuotias nainen kertoo toivovansa, että hänen kumppaninsa katsoisi vähemmän pornoa.

– Esimerkiksi itsetyydytys vaikuttaa aika merkittävästi kumppanin haluihin samana päivänä. Livepornon katsominen on ollut minulle yllättävänkin vaikea paikka. Kahden tai muutaman katsojan kesken tapahtuvassa chat-muotoisessa pornossa on mielestäni joitain pettämisen elementtejä.

Exäni saattoi yöllä katsoa pornoa vieressäni minun nukkuessani, jos en hänelle seksiä antanut. Nykyinen ei sitä katso, mutta minulle on jäänyt "traumoja" siitä, että jos emme harrasta seksiä, hän menee ja katsoo pornoa. Nainen, 20

Suhteen loppuaikoina entisellä kumppanilla ei seissyt edes seksin aikana, ellei ollut porno taustalla pyörimässä. Sen vuoksi porno on minulle todella punainen vaate nykyisessä suhteessa. Nainen, 30

Kun olen pornoa katsellessa masturboinut, se on vaikuttanut penikseni tuntoherkkyyteen, jos olen masturboinut useita päiviä peräkkäin vähän liian innokkaasti. Mies, 28

Pornon katsominen voi mennä äärimmäisyyksiin. Pornoriippuvuudestakin on keskusteltu.

– Ex-mieheni oli selkeästi pornoaddikti, arvelee 40-vuotias nainen.

– Jossain kohtaa se järjetön seksikeskeisyys alkoi jo ärsyttää. Kun menin vain tupakalle, näin välillä ikkunasta, kun mies painui heti koneelle. En ymmärrä, miten jokainen hetki, kun tilaisuuden saa, pitää viettää pornon tai seksiin liittyvien sivustojen selailuun.

Sängyssä oli naisen mukaan vaikea nauttia, kun mies halusi vaihtaa asentoa parin minuutin välein ”ihan kuin jossain pornoleffassa”.

– Ei minua kiinnosta tulla jyystetyksi joka suunnasta ja erilaisiin asentoihin väännettyä. Lähinnä menetän haluni siinä pyörityksessä.

Osa vastaajista suhtautuu pornoon ylipäänsä kriittisesti.

– Pornon opeilla ihminen saa selkeästi harhaisen mielikuvan vastakkaisesta sukupuolesta. Yksi kumppani kyseli minulta paljon kysymyksiä siitä, mitä oli pornossa nähnyt, 30-vuotias mies sanoo.

Yllätyksenä kumppanille tuli miehen mukaan esimerkiksi se, että ”virtsa ja siemenneste tulevat ulos samasta piipusta”.

Pornosta on tullut huonossa valossa mielikuvia siitä, millaista seksin pitäisi olla, että se olisi itselle hyvää. Pornoa katsoessa mieli virittyy kiihottumaan tietynlaisesta seksistä. Mies, 34

Runsas pornon katsominen on opettanut kumppanille sitkeässä istuvia ajatuksia seksistä. Niitä on tosi vaikea muuttaa. Parhaimmillaan porno voi olla parisuhteessakin piristys, mutta helposti se menee pakkomielteiseksi ja vääristää sitä, mikä on oikeassa elämässä normaalia ja mikä ei. Nainen, 37

Aito naisen halukkuuden näkeminen saa värähtelyjä pöksyihin. Näytelty porno on syvältä ja totaalinen turn off. Mies, 40