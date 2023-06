Erositko? Onneksi olkoon! Sinkkuuntuminen on elämänmuutos, jonka voi toivottaa tervetulleeksi juhlimalla ystävien kanssa. Seurasimme sinkkubileitä ja kysyimme asiantuntijalta, miksi erojuhlat voivat tehdä hyvää.

Pinkit ilmapallot leijailevat, skumppapullot poksuvat ja nauru raikaa, kun ystävykset aloittelevat erityistä juhlapäivää Elinan asunnolla.

Bileiden pukukoodi on Sinkkuelämää, ja kohta alkaakin teemaan sopien seksilelujen esittely.

Illan leikkimieliset säännöt erikseen kieltävät puolisoista ja lapsista puhumisen – näissä juhlissa keskitytään nauttimaan kavereiden seurasta. Seuraleikeissä on otettu vaikutteita polttareista ja vauvajuhlista: bileiden aikana päästään esimerkiksi arvuuttelemaan seuraavan treffikumppanin ominaisuuksia ja muistelemaan yhteisiä nuoruusvuosia.

Nyt ei kuitenkaan vietetä polttareita, vaan päinvastoin. Näissä bileissä juhlitaan sinkkuelämää.

Juhlat ovat vastaveto kihlajaisille, polttareille ja babyshowereille, joilla juhlistetaan perinteisiä isoja elämänmuutoksia. Monet elämän merkkihetket nimittäin liitetään pariutumiseen ja perheellistymiseen, ja sitä ajatusta Elina ystävineen haluaa haastaa.

– On erilaista erota kolmekymppisenä kuin kaksikymppisenä. Aina elämä ei mene perinteisen kaavan mukaan, ja kaikkea elämässä ei voi kontrolloida. Miksi ei siis voisi juhlistaa sitä, mitä on? Elina heittää.

– En juhli tietenkään itse eroa. Olen surrut sitä paljon. Mutta haluan ajatella, että voin yrittää ottaa myös tästä elämänvaiheesta irti kaiken hyvän, hän sanoo.

Idea juhliin tuli ystävältä, jolle Elina oli kertonut kokevansa olonsa toisinaan yksinäiseksi uudessa elämänvaiheessa pitkän parisuhteen päättymisen jälkeen. Ystävä halusi järjestää juhlat itsenäisen naisen kunniaksi. Ennen juhlien järjestämistä Elina oli kuitenkin antanut itselleen aikaa asioiden käsittelemiseen.

– Juhlien järjestäminen itselle on tuntunut voimauttavalta, sillä se on muistuttanut, miten paljon elämässä on upeita asioita parisuhteen ulkopuolellakin. Suhde tai sen puute ei määrittele sinua. On ollut esimerkiksi hauskaa katsoa vanhoja kuvia hauskoista hetkistä kavereiden kanssa, Elina iloitsee.

Juhlilla Elina haluaa myös murtaa ajatusta parisuhteesta normina ja sinkkuudesta jonkinlaisena epäonnistumisena – tilana, josta halutaan eroon.

– Sinkkuudessa on kuitenkin myös hyviä puolia. Siihen kuuluu paljon seikkailuja, jotka ovat vain erilaisia kuin perheellisellä. Silti vaikkapa matkustaessani yksin oletetaan, että olen työmatkalla, Elina hymähtää.

– Haluaisin, että ystävyyssuhteita ajateltaisiin tärkeinä kaikissa elämänvaiheissa. On ymmärrettävää, että elämä pyörii perheen ympärillä, jos on vaikkapa pieniä lapsia, mutta miksei myös ystävyyksiä vaalittaisi? Se tekisi varmaan parisuhteillekin ihan hyvää, Elina nauraa.

– Moni ei ehkä edes ajattele, että sinkkukaverinkin voisi kutsua perheellisten ajanviettoon.

Elina haluaa rohkaista ihmisiä ylipäänsä juhlimaan enemmän yhdessä, missä elämänvaiheessa vain. Parisuhteen tai eron sijaan juhlittava merkkipaalu voisi olla vaikka uusi työpaikka tai muukin elämänkäänne, Elina miettii.

– Minusta polttarit ovat itse asiassa outo konsepti: viimeinen ilta sinkkuna kavereiden kanssa. Eronneena vasta kaipaakin ystäviä ympärille ja sitä, että saa olla huomion keskipisteenä!

Erojuhlille lienee tilausta, sillä ero alkaa olla suomalaisille kokemuksena yhtä yleinen kuin sitoutuminenkin. Noin joka neljäs ensimmäinen avioliitto päätyy eroon, mutta avoerojen määrää ei edes tiedetä, sillä avoliittoja ei rekisteröidä. Kokemuksena ero avoliitosta voi kuitenkin olla yhtä lailla vaikea.

Pari- ja seksuaaliterapeutti Elina Tanskasen korviin erojuhlat kuulostavat periaatteessa hyvältä idealta.

– Yleisellä tasolla suhtaudun oikein myönteisesti sekä siirtymävaiheiden eri rituaaleihin – näitähän on häistä hautajaisiin – että erilaisten elämänvaiheiden juhlistamiseen. Rituaalit auttavat ikään kuin merkkaamaan itselle, että jokin elämässä on muuttunut, ja juhlissa taas kokoaa itselle tärkeitä ihmisiä juhlistamaan itselle merkityksellistä kohtaa.

Erojuhlan ohella samalla tavalla merkityksellistä voi olla vaikkapa asunnon sisustaminen omannäköiseksi, erotukan leikkaaminen, uuden opettelun aloittaminen tai mää-matkalle lähteminen, Tanskanen listaa.

– Esimerkiksi erotukka voi olla tärkeä merkki itselle: on välitön signaali muutoksesta, kun peilistä katsookin eri ihminen. Kaikki tällaiset kivat jutut itselle ovat kaikki keinoja tehdä itselleen näkyväksi positiivisessa valossa se, että jokin on muuttunut, Tanskanen kuvailee.

– Nämä ovat ihan hyviä kulttuurillisia vastatoimia sille, että parisuhde- ja perhejuhlat ovat niin jalustalla. On hyvä, että tätä normia haastetaan ilon, omannäköisen tekemisen ja myönteisen itsellisyyden kautta.

Erojuhlien kohdalla Tanskanen kuitenkin neuvoo kuulostelemaan, onko aika juhlille oikea. Itseään ei tulisi pakottaa iloitsemaan, vaan käsitellä ensin surua.

– Erot ja taakse jääneet suhteet ovat ainutlaatuisia, joten tämä riippuu aina tilanteesta. Joskus eron tuottaessa hankalia tunteita halutaan pakottaa itsensä menemään eteenpäin, vaikka tarvitsisi aikaa toipua, Tanskanen muistuttaa.

Lisäksi Tanskanen neuvoo kuulostelemaan, onko mahdollisesti yhä katkera.

– Erojuhlat eivät palvele tarkoitustaan, jos niistä tulee exän haukkumisjuhlat. Vaikka olisi kuinka tapahtunut kurjia asioita, niin ajattelen, että erojuhlien ajatus on katseen siirtämisessä eteenpäin. Jos ilmassa on vielä kovasti surua ja vihaa, niin voi pohtia, onko vielä valmis juhlimaan. Kielteisiäkin tunteita kannattaa työstää, ja niitäkin saa jakaa.

Mistä sitten tietää, onko ero jäänyt taakse? Tanskanen muistuttaa jälleen, että eron käsittelyyn ei ole yleispätevää kaavaa, ideaalia tai aikataulua.

– Oma vointi on hyvä mittari. Voinko hyvin vai huonosti? Millainen kokonaiskäsitys on siitä, miksi erottiin ja mikä siihen vaikutti, Tanskanen pohtii.

– Yksi prosessoi itsekseen, toinen läheisten kanssa, joku kirjoittaa päiväkirjaa tai lukee, tai saa eroryhmästä tai terapiasta tukea. Kaikki keinot ovat todella arvokkaita.

Eronneen läheiselle Tanskasella on yksi neuvo yli muiden: kuuntele.

– Kuuntelu on ehdottomasti tärkeintä. Se, että tulee kuulluksi ja ymmärretyksi, ja vaikeat tunteet tulevat otetuiksi vastaan, edesauttaa toipumista, Tanskanen muistuttaa.

– Eroa ja sydänsuruja ei missään nimessä saa vähätellä. Sen sijaan, että ehdotettaisiin juuri eronneelle kaverille uuden kumppanin etsimistä, voi vaikka kysyä, haluaisiko hän tehdä jotain viikonloppuna.

Eron ohella vaikeita tunteita voi aiheuttaa sinkkuus. Siihen voi auttaa suhtautumaan se, että keskittyy näkemään nykyisen elämäntilanteen hyvät puolet, kuten sen tuomat vapauden ja mahdollisuudet, Tanskanen sanoo.

– Ylipäätään toivon, että yleinen suhtautuminen sinkkuuteen muuttuu vielä entisestään. Ajattelen, että meille kaikille tekee hyvää se, että on tilaa ja mahdollisuuksia erilaisiin elämäntyyleihin ja elämänvaiheisiin.

Sinkkuuden kokemukseen voi vaikuttaa myös ulkopuolelta tuleva kultuurillinen paine, sillä yhteiskuntamme on ollut pitkään parisuhde- ja perhekeskeinen.

– Meillä on ollut tapana pitää "normaalina" sitä, että ollaan parisuhteessa ja oletetaan, että perustetaan myös perhe. Sen vuoksi sinkusta voi tuntua siltä, että hänessä on jotain vikaa tai että hän kokee itsensä jotenkin ulkopuoliseksi. Maailma on onneksi muuttunut parempaan, eikä parisuhde ja perhe ole enää niin merkittävä normi. Noin 90-luvun puolesta välistä tätä ajattelutapaa on haastettu, mikä on näkynyt esimerkiksi populaarikulttuurissa, Tanskanen kertoo.

– Jos sinkkuus tuntuu pahalta, voi olla hyvä kysyä mikä osa kivusta on kulttuurillisesti tuotettua? Kulttuurisen voiman ymmärtäminen voi antaa perspektiiviä, ja normin kyseenalaistamisesta voi saada voimaa ja tervettä aggressiota.

Tanskanen neuvoo välttämään oman elämäntilanteen vertaamista muihin, oli sitten sinkku tai perheellinen. Hän nostaa esiin vertaistuen tärkeyden – onko mahdollista löytää omien voimavarojen puitteissa ihmisiä, jotka ovat samassa elämäntilanteessa?

– Pidän chosen family -ajatuksesta, että on ystäviä, joiden kanssa voi vaikkapa viettää joulua ja luoda omia perinteitä. Jakaa kokemuksia vaikkapa niistä kamalista Tinder-deiteistä, suunnitella omia reissuja. Verkostoituminen ja vertaistuki ovat todella tärkeitä.

Elinan ensimmäinen ilta sinkkuna kavereiden kanssa jatkuu vielä illalliselle, terassille ja tanssimaan Helsingin yöhön.

Mukaan pakataan muistikirja, johon kanssaihmiset saavat kirjoittaa illan aikana ohjeita ja neuvoja elämään.

Sivut täyttyvät nopeasti mitä hauskimmista, rempseimmistä ja koskettavimmista viisauksista.

Vaikuttaa siltä, että ero on kokemus, joka voi myös yhdistää.