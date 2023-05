Teemu rakastui 18 vuotta itseään vanhempaan naiseen – tietynikäiset naiset laukovat ilkeitä kommentteja

Teemu on iloinen siitä, että hän rohkeni ryhtyä ennakkoluuloja koettelevaan suhteeseen.

Teemu on ollut nykyisen avovaimonsa kanssa noin seitsemän vuotta. Iso ikäero ei heidän suhteeseensa ole juurikaan vaikuttanut.

Alussa tuntui siltä kuin Teemu, 45, olisi astunut väärälle pelikentälle. Ainakin välillä.

Kaikki tuttavat ja sukulaiset eivät sulattaneet sitä, että uusi kumppani oli Teemua 18 vuotta vanhempi.

Ikäero tuntui Teemun mielestä olevan etenkin joillekin hänen kumppaninsa ikäisille naisille kova paikka.

– Yksi selkeä esimerkki oli se, että puolisoni kanssa samanikäinen nainen sanoi, että suhde nuorempaan mieheen olisi sairasta, Teemu kertoo.

Ikäeroihin tuntuu yhä liittyvän hämmennystä ja ennakkoluuloja. Niitä oli Teemulla itselläänkin.

– Ajattelin, että nyt on nyt, mutta miten tulevaisuudessa. Kun toinen vanhenee, mietin, että miten siihen itse suhtaudun.

Entä mitä ystävät sanoisivat? Sitäkin Teemu pohti.

– He sanoivat, että ei kiinnosta, joten se siitä.

Hienovaraisia kyselyjä ihmisillä kyllä oli. Että oliko Teemu ajatellut, että millaista elämä voisi olla kymmenen vuoden päästä?

Samoja asioita Teemu pohti itsekin.

” Suhde on opettanut minulle hetkessä elämistä. Että otetaan kaikki tästä hetkestä irti.

Alusta saakka toisen kanssa oli kuitenkin helppo olla. Arvotkin olivat yhteiset.

– Ystävystyimme työpaikalla, ja olimme ne viimeiset, jotka tajusivat olevansa rakastuneita.

Suhteen aloittaminen oli pitkän pohdinnan tulos, mutta mitä muutakaan voi tehdä, kun rakastuu?

– Ei kukaan kysy, millaisia tunteita ajattelet tuntea, Teemu sanoo.

Kumppanin kanssa ei toisaalta ollut tarvetta tehdä mitään sen syvällisempää analyysiä.

– Olimme jo siinä vaiheessa toistemme parhaita ystäviä ja kävimme asioita yhdessä läpi.

Perheen perustaminenkaan ei ollut ajankohtaista. Molemmilla oli lapset jo tehtynä.

Ikäerolla ei juuri vaikutusta

Ikäero ei ole suhteeseen tai pariskunnan arkeen loppujen lopuksi juurikaan vaikuttanut.

– Olemme molemmat yhä työelämässä, joten sama se, mitä passissa lukee, Teemu sanoo.

Jos jotain, niin pari saattaa joskus vitsailla ikäerostaan lempeästi.

– Olemme tiedostaneet, että toinen on eri-ikäinen, olemme eri sukupolvea ja että toisella on pidemmät hiukset.

Onnellisuutta ne eivät määritä. Ehkä pikemminkin päinvastoin. Esimerkiksi toisen pidempi elämänkokemus on Teemun mielestä vain hyvä asia.

– Suhde on opettanut minulle hetkessä elämistä. Että otetaan kaikki tästä hetkestä irti. Kuka elämästä muutenkaan tietää?

Harvat elämänmuutokset ovat Teemun mukaan sitä paitsi vain ja ainoastaan negatiivisia.

– Olen varsin tyytyväinen, että annoin ennakkoluuloistani poiketen suhteelle periksi, ja että se on olemassa.

Ikäeron ei Teemun mielestä ylipäänsä pitäisi olla juttu eikä mikään. Esimerkkejä toimivista suhteista, joissa nainen on miestä vanhempi, löytää myös julkisuudesta.

– Vaikka Ranskan presidentillä. Suomen presidentillä on toisin päin, mutta sittenhän Euroopassa on balanssi, Teemu heittää.

Loppujen lopuksi ihminen on Teemun mukaan valintojensa kanssa yksin.

– Olen oppinut ymmärtämään, että kun tässä iässä kavereitakin näkee paljon harvemmin, sillä ei ole merkitystä, mitä he miettivät. Tai mitä puhutaan sukujuhlissa. Itse elän suhteessani joka päivä.

Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Heli Vaaranen Väestöliitosta kommentoi aiemmassa jutussamme, että ikäero ei useinkaan ole haitaksi suhteelle – päinvastoin.

– Yllättävää kyllä, ikäerot suhteessa voivat jopa lisätä onnellisuutta, Vaaranen sanoi.

Ikää merkityksellisempiä seikkoja yhteensopivuuden kannalta ovat esimerkiksi persoonallisuus ja kyky sitoutua parisuhteeseen.

– Elämä saattaa olla helpompaa, kun toinen on jo kokenut yhtä jos toista.

Vanhuusiän lähetessä ikäeron haastavat puolet saattavat kuitenkin alkaa korostua.

– Elämä muuttuu tosi paljon, kun toinen jää eläkkeelle ja toinen on työelämässä. Se voi ihmetyttää, jos on itse aktiivinen ja toinen on pysäyttänyt menonsa ja meininkinsä eläkkeeseen, Vaaranen summasi.

Haastateltavan nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojaamiseksi. Hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

