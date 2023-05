Seija Serengil työskenteli apuhoitajana Porissa, kun hän tapasi sattumalta Helsingin yössä ulkomaalaisen miehen. Yhtäkkiä hänen elämänsä oli täynnä illalliskutsuja, merkkivaatteita ja upeita merenrantahuviloita.

Seija Kivistön ei pitänyt olla Helsingissä sinä iltana.

Kun työkaveri tarjosi paikkaansa ammattiliiton apuhoitajapäiville, hän otti paikan vastaan. Hän matkusti Porista setänsä luo, ja illalla sedän vaimo vei hänet ravintolaan.

Ravintolassa vietti sama n aikaan iltaa turkkilainen seurue. Yksi miehistä tuli pyytämään Seijaa tanssimaan. Hän puhui suomea ja kertoi, että hänen kaverinsa olisi kiinnostunut myös tanssimisesta.

– Miksi ei sitten tule itse pyytämään? Seija mietti.

Hän kuitenkin suostui pyyntöön ja vietti loppuillan turkkilaismiesten seurueessa. Seuraavana iltana he tapasivat uudelleen Helsingin yössä.

Setä antoi luvan lähteä, vaikka Seija mietti, onko se sopivaa.

Samana viikonloppuna hän matkusti takaisin Poriin ja mies Turkkiin.

” Ei se rupea Turkista mihinkään keskussairaalaan soittelemaan.

– Seija, sinulle olisi puhelu. Jostain ulkomailta se tulee, työkaveri huudahti.

Kun turkkilaismies oli pyytänyt Seijan yhteystietoja, Seija jätti hänelle työpaikkansa, keskussairaalan puhelinnumeron.

– Ei se rupea Turkista mihinkään keskussairaalaan soittamaan, Seija oli miettinyt.

Mutta miespä soitti. Hän ilmoitti, että tulee käymään Suomessa heti, kun saa viisumin.

Helmikuussa mies tuli.

Toukokuussa porilainen lähihoitaja otti loparit.

Seija Serengilin puoliso oli Turkissa kuuluisa näyttelijä ja laulaja.

Seija Serengil kävi usein seuraamassa elokuvien kuvauksia, joissa hänen puolisonsa Öztürk Serengil näytteli.

Tämä mies on kuuluisa! Niin miehen ystävät kertoivat Seijalle jo Helsingissä, kun he tapasivat ensimmäistä kertaa. Näyttelijä, laulaja ja koomikko, jonka Turkissa tuntevat kaikki!

Seija ei uskonut siitä sanaakaan.

– Sellaista ne kaikki aina kertovat.

Totuus valkeni vasta, kun hän matkusti miehen kanssa Turkkiin.

Jo lentokentällä ihmiset kääntyivät katsomaan. He supisivat, tuijottivat ja tulivat juttelemaan.

Ei kenelläkään voi olla näin paljon ystäviä, Seija mietti.

Istanbulissa he asuivat kuukauden hotellissa. Mies teki elokuvia, ja Seija matkusti mukana kuvauspaikoille.

Istanbulista he lähtivät Berliiniin. Mies oli mukana monessa. Se selvisi Seijalle nopeasti, kun he lähtivät perustamaan Saksaan nahkavaatteita myyvää kauppaa.

Sen nimeksi tuli Basaar Seija.

Öztürk Serengil näytteli lukuisissa elokuvissa ja teki rooleja myös teattereissa.

Rivitaloasunnon seinällä on mustavalkoinen kuva nuoresta naisesta ja silmälasipäisestä miehestä.

Nainen hymyilee vienosti. Miehen kasvot ovat totiset.

Öztürk Serengil oli Seijaa 23 vuotta vanhempi, kun he tapasivat. Seijan lähipiirille parisuhde ja muutto Turkkiin tuli järkytyksenä.

Hän itse ei 25-vuotiaana osannut pelätä. Päinvastoin – muutto Turkkiin tuntui kaivatulta muutokselta. Seikkailulta, jota hän oli odottanut.

Seija Serengilillä ja Öztürk Serengilillä oli ikäeroa 23 vuotta. Seijalle muutto Turkkiin oli seikkailu, jota hän oli pitkään odottanut.

Arjesta Turkissa tuli kuitenkin kaikkea muuta kuin tavallista.

Kun nahkavaatekauppa Berliinissä tuhoutui tulvassa, Öztürk ja Seija palasivat Istanbuliin. Pian heidän ensimmäinen lapsensa syntyi.

Poika oli muutaman kuukauden vanha, kun he lähtivät Kyprokselle. Maan presidentti oli Öztürkin ystäviä ja tarjosi heille huvilaa vuorilta.

Seija ei kuitenkaan halunnut muuttaa sinne. Siellähän voisi tulla vastaan vaikka karhuja. He palasivat Istanbuliin.

Seijan ja Öztürkin pojilla Jussilla ja Timurilla on vain reilun vuoden ikäero.

– Katso nyt, minkälaista elämää te täällä oikein elätte.

Sen lauseen Seija sai kuulla usein, kun Suomesta saapui vieraita Turkkiin. Seijan mielestä heidän arjessaan ei ollut mitään ihmeellistä.

Mies teki elokuvia ja televisio-ohjelmia, ja hän oli välillä mukana kuvauspaikoilla lasten kanssa. Toinen poika syntyi Porissa vain vuosi ensimmäisen jälkeen.

” En koskaan katsonut ihmisiä niin, että toiset olisivat toisia arvokkaampia.

Istanbulissa heillä oli iso asunto ja kotiapulainen. Kaksi kesää kului Etelä-Turkissa kasinolla, jonka mies omisti. Heillä oli hetken aikaa myös taverna.

Kotona vieraili usein kuuluisuuksia. Seijaa se ei kuitenkaan hätkähdyttänyt.

– En koskaan katsonut ihmisiä niin, että toiset olisivat toisia arvokkaampia.

He kävivät hienoilla illallisilla ja saivat kutsun presidentin itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin.

Tiettyjä etujakin kuuluisuudesta oli. Kun Seija meni uusimaan passia, hänen ei koskaan tarvinnut jonottaa. Häntä kohdeltiin aina niin kuin hän olisi itsekin kuuluisa.

Ja niin hän olikin. Lehdet kirjoittivat pariskunnasta paljon.

Seija Serengil kävi vielä poikienkin ollessa pieniä usein seuraamassa heidän kanssaan Öztürkin elokuvien kuvauksia.

Seija oppi turkin kielen muutamassa vuodessa. Kun aikaa kului, menneisyys lähihoitajana Porissa unohtui.

Hän oli jo täysin tottunut elämäänsä suurkaupungin vilinässä kuuluisan elokuvatähden vaimona.

Pariskunta toivoi pitkään vielä yhtä lasta. Kun tytär syntyi 10 vuotta poikien jälkeen, Öztürk oli niin onnellinen, että hän jakoi tuntemattomille sairaalassa rahaa.

Vielä viisi vuotta perheen elämä jatkui niin kuin ennenkin. Kunnes yhtenä kesäaamuna Seija sai huonoja uutisia.

Öztürk kertoi, että hänen päästään oli löydetty kasvain. Aivokuvat kävivät Chicagossa asti. He halusivat varmistaa huippukirurgeilta, että leikkaus menisi hyvin.

Se onnistui, ja kaksi vuotta he jatkoivat elämää niin kuin ennenkin.

Sitten eräänä päivänä miehen toisesta varpaasta lähti tunto. Se oli ensioire aivohalvauksesta, joka vei Öztürkilta sairaalassa tehdyn leikkauksen jälkeen puhekyvyn. Toinen puoli kehosta halvaantui.

Seija asui 5-vuotiaan tyttären kanssa yksityissairaaloissa ja yritti välillä huolehtia teini-ikäisistä pojista.

Kun miehen työkyky meni, rahat loppuivat. Leveän elämän liitokset natisivat. Hoito yksityissairaaloissa oli kallista, ja Seija alkoi miettiä, miten he järjestävät elämänsä.

Seija ja Öztürk toivoivat pitkään kolmatta lasta. Tytär Seray syntyi noin 10 vuotta Jussin ja Timurin jälkeen.

Kesä 1998 oli Istanbulissa tavattoman kuuma. Lämpö ei laskenut yölläkään alle 26 asteen, eikä Seijan kotona ollut ilmastointia.

Hän oli tottunut viettämään kesät meren rannalla kaukana kaupungin vilinästä. Nyt heillä ei ollut varaa lähteä minnekään. Lomat huviloissa ja illalliset palatseissa olivat historiaa.

Seijan päivät täyttyivät sairaan miehen hoitamisesta kotona.

He kommunikoivat enää katseella, sillä puhekyky oli mennyt. Silti mies jaksoi vielä seuraavaan talveen.

Tammikuun 11. päivänä 1999 Seija lähti Istanbulin toiselle puolelle uusimaan passia. Hän ei halunnut menettää Suomen passia. Siihen aikaan kaksoiskansalaisuus ei vielä ollut mahdollista.

Matka Bosporinsalmen yli saattoi kestää kaksikin tuntia. Autot jonottivat sillalla pitkään.

Seija oli viettänyt kotona Öztürkin kanssa kaiken aikansa.

Kun hän lähti, mies kuoli.

Seija, Öztürk ja pojat viettivät usein kesää kaukana kaupungista. Heillä oli hetken aikaa oma taverna ja ravintoloita.

” Se oli merkki. Ilmoitus, että koitapa vaihtaa maisemaa.

Moskeijan ilma oli sakeaa. Seijasta tuntui, ettei hän saa happea.

Siunaustilaisuus järjestettiin vain muutama päivä kuoleman jälkeen. Seija muistaa valtavat kukkalaitteet ja viisisuuntaisen kadun, jonka varrella moskeija sijaitsi.

Kaikki halusivat osallistua kuuluisan näyttelijän ja laulajan hautajaisiin. Naapurit toivat heille valtavan määrän ruokaa. Toimittajat parveilivat talon edustalla. Seija kielsi lapsiaan avaamasta ovea.

Nyt hän oli yksin lasten kanssa. Sinnittely löysi uusia tasoja.

Ensin hän myi auton. Sitten iso asunto piti vaihtaa pienempään. He eivät ehtineet asua siinä kauaa.

Elokuussa 1999 Izmitissä, aivan Istanbulin lähistöllä, tapahtui maanjäristys. Se ajoi ihmiset kaduille useiksi päiviksi. Tuhansia ihmisiä kuoli. Sähköjä ei ollut, yöt olivat pimeitä.

– Se oli merkki. Ilmoitus, että koitapa vaihtaa maisemaa. Tämä ei ole sinun paikkasi enää, Seija kokee.

Tytär Seray oli isänsä silmäterä.

Kun Seija saapui Turkkiin, hänellä oli mukanaan vain matkalaukku. Niin hän myös lähti. Television ja jääkaapin hän sai myytyä, kaikki muu jäi.

Myöhemmin hän on miettinyt, miten paljon hänellä oli esimerkiksi merkkivaatteita ja laukkuja.

Pojista toinen oli jo Suomessa armeijassa. Toinen jäi Turkkiin. Seija muutti 7-vuotiaan tyttärensä kanssa Karviaan.

Tuolta reilun 2 000 asukkaan kunnasta hän oli lähtenyt, ja sinne hän nyt palasi. Kotiinpaluu tuntui helpolta. Maanjäristys oli niin pelottava kokemus, että pelkästään turvallisuuden tunne toi hänelle rauhaa.

Äiti oli katsonut hänelle valmiiksi vuokra-asunnon. Hänelle kerättiin huonekaluja ja vaatteita.

– Tiedän, mitä on, kun ei ole mukana muuta kuin hammasharja, ja siitä pitää alkaa rakentaa elämää uudestaan.

Seija Serengil on kotiutunut Karviaan hyvin, vaikka elämä Turkissa oli erilaista.

Turkissa Seija ei käynyt töissä. Karviassa hän jatkoi siitä, mihin oli 25-vuotiaana Porissa jäänyt. Hän työskenteli lähihoitajana palvelukodissa 15 vuotta, kunnes jäi eläkkeelle.

Eläkettä ehti kertyä kuitenkin niin vähän, että hän on jatkanut töitä henkilökohtaisena avustajana.

Jos hänellä olisi hyvä eläke, hän todennäköisesti asuisi nyt Turkissa.

– Maailmalta olen jäänyt kaipaamaan erityisesti ihmisten ystävällisyyttä.

Hän katsoo yhä paljon turkkilaisia elokuvia ja lukee lehtiä. Vaikka puoliso on kuollut, monet tuntevat hänet yhä – Suomessakin.

– Kerran tyttäreni vei täällä poikaansa turkkilaiseen parturiin, ja kun parturille selvisi, kenen tytär hän on, hän ei suostunut enää ottamaan maksua vastaan.

” Hyvä mies minulla oli, mutta liian aikaisin hän kuoli.

Vaikka elämä Turkissa oli loistokasta, ei se aina ollut helppoa. Seija sanoo välillä miettineensä kotiinpaluuta. Rakkaus sai kuitenkin hänet aina jäämään.

– Hyvä mies minulla oli, mutta liian aikaisin hän kuoli. Vaikka meillä oli ikäeroa, hänellä oli nuori sielu. Se ei ehtinyt vanhentua.

Nykyään kaikki Seijan ja Öztürkin lapset asuvat Suomessa. Seijan kodin seinillä on lasten hääkuvat. Lastenlapsia on kuusi. Perhe on kansainvälinen, sillä toisella pojista on turkkilainen ja toisella venäläinen vaimo.

Tytär asuu Ylöjärvellä, pojat Espoossa ja Kotkassa. Seija tapaa lapsia usein, vaikka Karviasta matkustaminen vie aikaa.

– Tytär on tyytyväinen, kun hänenkin lapsensa pääsevät pieneen lähikouluun. Se on tuntunut hyvältä, että hänelle lapsuus ja nuoruus täällä Karviassa oli hyvä kokemus.