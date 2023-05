Naiset kertovat, miltä tuntuu suhde selvästi nuoremman miehen kanssa – ”Seksi on ihanaa”

Moni kumppaniaan vanhempi nainen hehkuttaa suhdettaan, mutta ulkopuolisten ennakkoluuloilta voi olla vaikea välttyä.

Kyse ei ole mistään sugar mama -systeemistä, vaan toimivasta parisuhteesta.

Näin sanoo 46-vuotias nainen, jonka kumppani on häntä 21 vuotta nuorempi.

Pari on ollut yhdessä useamman vuoden. Joskus naisesta tuntuu, että mies on se parisuhteen vanhempi osapuoli.

– Saan olla täysin oma hassu itseni, aiemmissa parisuhteissa näin ei ollut tai sitten niissä oli muita haasteita, nainen kertoo Ilta-Sanomien kyselyssä, joka käsitteli merkittävää ikäeroa parisuhteen osapuolten välillä.

– Tykkäämme kokea ja matkustella, kumpikaan ei kaipaa lapsia, ja lemmikit riittävät erinomaisesti. Toki ymmärtäisin, jos miehelleni tulisi lapsihaaveita myöhemmin. Silloin tilanteita pitäisi tarkastella uudelleen, nainen kertoo.

Tämä seikka ei naista kuitenkaan vaivaa.

– Olemme todella ennakkoluulottomia ja olemme kiinnostuneita myös toistemme harrastuksista ja kiinnostuksen kohteista. Uskon, että tämä on tärkeää parisuhteessa oli sitten ikäeroa tai ei. Meillä on myös asioita, jotka ovat vain meidän omia juttujamme, ja sekin on tärkeää.

”Parasta, mitä minulle on tapahtunut”

Moni kumppaniaan vanhempi nainen hehkuttaa kyselyssä, kuinka hyvä suhde onkaan.

– Parasta mitä minulle on tapahtunut. Yhdessä kohta kymmenen vuotta, kertoo 49-vuotias nainen, jonka mies on häntä 17 vuotta nuorempi.

– Emme ole koskaan kyseenalaistaneet suhdettamme, mutta osa sukulaisista ja ystävistämme piti tämä mahdottomana: ”max vuoden juttu”, nainen kertoo.

” Mieheni on 14 vuotta nuorempi, ihanaa! Ymmärrämme täysin toisiamme. Seksi on upeaa.

Ulkopuoliset eivät aina tunnu sulattavan isoa ikäeroa. Mutta mitä sitten?

– Naureskellaan, kun ikäero häiritsee ulkopuolisia, mutta ei meitä. Ihmiset ovat niin tyhmiä. Koettavat sekaantua toisten elämään omine typerine mielipiteineen. Jokainen pitäköön mielipiteensä itsellään, sanoo 35-vuotias nainen.

Naisen kumppani on häntä 17 vuotta nuorempi ja ”tosi upea ihminen”. Suhde myös toimii. Ulkopuolisten mielipiteet eivät siihen vaikuta.

– Mieheni on 14 vuotta nuorempi, ihanaa! Ymmärrämme täysin toisiamme. Musiikkimakummekin on samankaltainen. Rikastutamme toisiamme. Seksi on upeaa, hehkuttaa puolestaan 60-vuotias nainen.

” Jos aikuiset ihmiset haluavat olla suhteessa keskenään, ei toisilla ole nokan koputtamista.

66-vuotiaan naisen mukaan nuorempi miesystävä pitää hänet virkeänä.

– Minulla ja miesystävälläni on 14 vuotta ikäeroa, minä olen vanhempi. Harrastamme molemmat kuntosalia. Itse harrastan muutakin, muun muassa avantouintia ja karaokea. Hyviä puolia on se, että olen nykyisin virkeämpi kuin ennen, koska edesmennyt mieheni oli minua 12 vuotta vanhempi ja olin hänen omaishoitajansa.

”Tärkeintä on kuitenkin, että meillä on hyvä olla yhdessä”, sanoo yksi kyselyyn vastannut nainen.

Jokaisessa suhteessa omat juttunsa

Vaikka suhde olisi kuinka ihana, ikään liittyvät asiat mietityttävät monia vastaajia.

– Meillä on hyvä olla yhdessä, mutta haasteita tuovat lähitulevaisuuden haaveet. Itse olen sen ikäinen, että alkaa olla viimeiset hetket hankkia lapsia, mutta mies ei ole siihen vielä valmis. Ymmärrän sen hyvin. En tiedä, miten ratkaisemme tämän niin, ettei kummankaan tarvitse luopua unelmistaan, sanoo 36-vuotias nainen.

Hän on kumppaniaan 10 vuotta vanhempi.

Toinen haaste on naisen mukaan se, että mies ei osaa ottaa enempää vastuuta.

– Toivoisin, että olisi vähän miehisempi. Paljon hän on kuitenkin kasvanut näiden muutaman vuoden aikana.

Välillä naista harmittaa se, että mieheni ystäviin kuuluu ”upeita, kauniita nuoria naisia” ja hän on ehkä ”parhaat päivänsä nähnyt”.

– Ei sillä, että olisin mustasukkainen miehestäni, vaan lähinnä se syö hitusen itsetuntoa. Ja usein hävettää olla se vanhin paikalla. Aiemmin, kun seurustelin itseäni vanhemman miehen kanssa, koin itseni upeaksi ”saaliiksi”. Nyt tilanne on tavallaan kääntynyt päälaelleen.

Mutta minkä sille mahtaa, kun toisen kanssa on hyvä ja turvallinen olla.

– Jokaisessa suhteessa on omat haasteensa ja meillä nyt nämä.

Ikäerot parisuhteissa herättävät yhä keskustelua.

”Ikäistään kypsempi”

Ei sitä olisi uskonut! sanoo 70-vuotias nainen. Että hän päätyisi suhteeseen noin 15 vuotta nuoremman miehen kanssa.

– Suhteemme on ollut helppo, ja minun on ollut hyvä olla hänen kanssaan. Olen jopa hämmästellyt, että miten tällaista voi olla. Aiempi suhteeni, jossa olin suunnilleen omanikäiseni miehen kanssa, oli myrskyisä.

Naisen nykyinen mies tuntuu uskomattoman empaattiselta.

– Miesystäväni on myös pakolainen, minkä vuoksi kohtaamme kaksinkertaista epäilyä suhdettamme kohtaan. Moni varmasti ajattelee, että mies on kanssani oleskeluluvan takia, vaikka hänen oleskelulupansa ei mitenkään liity meidän suhteeseemme.

Joskus vastaan on tullut ikään liittyviä koomisia tilanteita.

– Esimerkiksi hotellissa meiltä varmisteltiin, että halusimmeko varmasti parivuoteen. Erityisen hassuksi, mutta myös vähän kiusalliseksi, tilanteen teki se, että olimme käyttäneet aikaa siihen, että pikkukaupungin hotelleista löytyi sellainen, jossa oli parivuode.

Nainen arvelee, että hänen kumppaninsa tausta ja rankat kokemukset vaikuttavat siihen, että hän on mieleltään ”ikäistään kypsemmän oloinen”.

– Lapsellinen hän voi toki joskus olla, mutta olen varmaan jollain tavoin itsekin iästäni huolimatta lapsellinen. Tärkeintä on kuitenkin, että meillä on hyvä olla yhdessä. Keskustelemme paljon, meillä on samanlainen huumorintaju, tykkäämme kokata toisillemme ja hemmotella toista muutenkin, seksi on ihanaa ja arki on hirmuisen tasaista kun kumpikin suhtautuu ystävällisesti ja ymmärtäväisesti toiseen.

Naisella on aiemmasta suhteestaan lapsia, miesystävällä ei.

– Suhtaudun suhteeseemme realistisesti. Vaikka en ole ollut kenestäkään samoin hullaantunut kuin hänestä, niin ymmärrän, että voimme erota esimerkiksi, jos hän haluaa lapsia.

Suhde on lisännyt entisestään suvaitsevaisuuttani erilaisia suhteita kohtaan.

– Jos aikuiset ihmiset haluavat olla suhteessa keskenään, eikä suhteessa ole esimerkiksi väkivaltaa, ei toisilla ole nokan koputtamista.