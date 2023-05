33-vuotias nainen kertoo, miksi viisikymppinen mies on seksikäs – näin iso ikäero näkyy parisuhteessa

– Ikäerot suhteessa voivat jopa lisätä onnellisuutta, sanoo ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Heli Vaaranen Väestöliitosta.

Ikäeroa on yli 20 vuotta, mutta suhteessa se ei näy.

– Ollaan ja mennään aktiivisesti. Tykätään hyvästä ruuasta ja viinistä. Tykätään käydä teattereissa, elokuvissa, pelaamassa biljardia ja niin edelleen. Kumpikin on parisuhteen osalta saanut uusia kokemuksia. Kummallakin on kuitenkin myös omat harrastukset ja kaveripiirejä, joiden kanssa käydä istumassa iltaa, kertoo 40-vuotias nainen Ilta-Sanomien kyselyssä.

Tietyt elämänvaiheet on jo eletty, joten kumpikaan ei haaveile lapsista tai ydinperheen rakentamisesta.

– Suurin ero näkyy siinä, kun toisella on kouluikäinen lapsi ja toisella jo aikuiset lapset. Arjen rytmi on erilainen joka toinen viikko.

Huono puoli ikäerossa on naisen mukaan lähinnä se, miten muut siihen mahdollisesti suhtautuvat. Asian julkistaminen uusille ihmisille jännittää.

Ikäerot puhuttavat yhä. Keskustelua aiheesta heräsi esimerkiksi aiemmin keväällä, kun Päivi Lipponen kertoi omasta tilanteestaan Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa.

” Tapailen miestä, joka on minua kymmenen vuotta vanhempi, mutta nuorekas, positiivinen sekä energinen.

Moni IS:n kyselyyn vastannut lukija vahvistaa, että ikä on loppujen lopuksi vain numero, joka ei kerro ihmisestä paljoakaan.

– Ikäero ei ole suhteessa se asia, johon kannattaisi kiinnittää täysin huomiota vaan elämäntavat ja ajattelutavat, sanoo 49-vuotias nainen.

Nainen kertoo eronneensa hiljattain pitkästä liitosta, koska hän tunsi elävänsä ”vanhan papan kanssa”.

– Mieheni, joka oli minua seitsemän vuotta vanhempi, käyttäytyi kuin ikäloppu negatiivisine ajatusmalleineen. Itse taas tunsin naisena vain saavani elämässä lisää virtaa ja positiivista elämänhalua. Nyt tapailen miestä, joka on minua kymmenen vuotta vanhempi, mutta nuorekas, positiivinen elämänasenteeltaan sekä energinen.

Lisää onnellisuutta

– Yllättävää kyllä, ikäerot suhteessa voivat jopa lisätä onnellisuutta, sanoo johtava asiantuntija, erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Heli Vaaranen Väestöliitosta.

Kumppanin elämänkokemus voi auttaa välttämään suhteiden sudenkuoppia.

– Elämä saattaa olla helpompaa, kun toinen on jo kokenut yhtä jos toista.

Se, miten iso ikäero saattaa suhteeseen vaikuttaa, riippuu pitkälti elämänvaiheesta.

– Kun tavataan, eletään tavallisimmin jotain aktiivivaihetta. Silloin ikäero ei edes tunnu.

Myöhemmässä vaiheessa ero alkaa näkyä, kun kumppanit vanhenevat eri tahdissa.

– Elämä muuttuu tosi paljon, kun toinen jää eläkkeelle ja toinen on työelämässä. Se voi ihmetyttää, jos on itse aktiivinen ja toinen on pysäyttänyt menonsa ja meininkinsä eläkkeeseen.

Toisaalta jokainen ikääntyy omalla tavallaan, ja toiset kohtaavat esimerkiksi enemmän sairauksia kuin toiset.

Persoona ja teot tärkeämpiä

Hyvän suhteen rakentamisessa ikäero ei Vaarasen mukaan ole merkityksellinen. Rakkauden pysyvyyteen vaikuttavat muut asiat.

– Ihminen, hänen persoonansa, luonteensa ja tekonsa suhteen eteen ovat hirmu paljon merkittävämpiä kuin ikä.

Jokaisella itsellään on Vaarasen mukaan vastuu siitä, että ei rasita omilla vanhenemishuolillaan suhdetta.

– Se ei ole kumppanin vika, eikä kumppani mahda sille mitään.

Mahdollinen omaishoitajuuskin voi olla myös antoisaa.

– On aikaa olla yhdessä. Joku voi olla lempeä ja rakas hoidettava. Ikäero ei vaikuta toisen luonteeseen.

Kumppanin eläkkeelle jääminen voi saada mietteliääksi.

”Elämäni parasta aikaa”

23-vuotias nainen hehkuttaa elävänsä elämänsä parasta aikaa 56-vuotiaan miehensä kanssa.

– Kiinnostuksemme kohteet ja ajattelutapamme ovat hyvin samanlaiset, nainen kertoo.

Aiemmin hän seurusteli 14 vuotta vanhemman miehen kanssa.

– Olin 19 ja mies 35. Hän halusi lapsia, minä en. Suhde ei toiminut, kun molemmilla oli aivan erilaiset suunnat ja halut. Hän halusi pelata golfia ja katsella jalkapalloa, minä käydä keikoilla ja seurustella ihmisten kanssa.

” Vanhempi mies on seksikäs itsevarmuutensa kanssa.

49-vuotias nainen puolestaan kertoo eronneensa juuri kolmenkymmenen vuoden suhteesta. Ikäerolla oli vaikutuksensa.

– Ikäeroa ei huomannut silloin kun alettiin olemaan yhdessä, mutta kun mies on 65 ja itse olen 49, niin olemme kuin eri planeetalta.

– Mies ei jaksaisi lähteä eikä tehdä mitään. Itse käyn kuntosalilla, lenkkeilen ynnä muuta. Myös sukupuolielämään se valitettavasti vaikuttaa.

Ero ei ollut hetken päätös vaan kypsyi vuosien myötä.

– En kestänyt ajatusta, että hän olisi aina kotona ja itse joudun käymään vielä noin 15 vuotta töissä.

Tulevaisuus mietityttää myös 47-vuotiasta naista, jolla on 15 vuotta vanhempi kumppani.

– Aluksi ikä ei juuri vaivannut, mutta nyt, kun yhdessä on oltu lähemmäs kymmenen vuotta ja mieheni haaveilee jäävänsä pian kokonaan varhaistetulle eläkkeelle, mietin, miten suhteellemme käy. Ahdistaako minua liikaa, että toinen on ”lomalla” koko ajan ja matkustelee ja harrastaa, kun rahasta se ei ole kiinni. Ja itse kuuraan 8–16 työvuoroja vielä seuraavat 20 vuotta.

”Homma toimii”

Tulevaisuutta on turha murehtia, ajattelee puolestaan 33-vuotias nainen.

Hän on kolmatta vuotta naimisissa, mies on 19 vuotta vanhempi. Hyvin sujuu.

– Vanhempi mies on seksikäs itsevarmuutensa kanssa. Hän on oma itsensä eikä elä ketään toista varten. Mieheni arvostaa minua, ja kertoo myös sen ääneen. Arvostus on molemminpuolista. Olemme asioista samalla aaltopituudella ja arvot samanlaisia.

Naisen lähipiiri on ottanut suhteen pääosin hyvin vastaan. Miehen puolelta on ollut ”epäilijöitä.”

– Homma toimii. Tulevaisuudesta on turha murehtia, siinä jäisi niin monta elämän onnellisinta vuotta elämättä.