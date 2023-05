Myy hyppää pyytämättä sängylleen ja alkaa pohtia ääneen parasta mahdollista kuvakulmaa – vaikka vain hetkeä aiemmin totesin, että seksityöntekijän haastatteleminen sängyllä on kauhea klisee.

Myy, 24, on tehnyt seksityötä siitä asti kun aloitti korkeakouluopinnot, eli muutaman vuoden. Seksityö kiinnostaa häntä myös ilmiönä laajemmin. Myy on opinnoissaan perehtynyt seksityöhön eri kulmista ja haluaisi päästä syventymään siihen yhä vielä enemmän.

Myy tuottaa eroottista ja pornografista sisältöä Onlyfans-palveluun sekä tekee ”perinteisiä asiakastapaamisia”, eli tarjoaa seksiä rahaa vastaan.

Seksityö on Suomessa laillista silloin, kun se tapahtuu vapaaehtoisesti ja itsenäisesti toimivien henkilöiden välillä, ilman hyväksikäyttöä tai ihmiskauppaa. Kuten muiden alojen työntekijöillä, myös seksityöntekijöillä on oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon.

Lainsäädäntö on kuitenkin hieman mutkikas, ja seksityöntekijöihin kohdistuu vahva stigma. Juuri sitä Myy haluaisi purkaa.

– Itse työhän on hirveän mukavaa. Isommat haasteet tulevat tästä meidän yhteiskunnasta, mikä on tässä ympärillä, Myy hymähtää.

– En usko, että mun seksityöuran aikana tulee mitään lakimuutosta, mutta ehkä mun eliniän aikana!

Myyn ”päätuote” on niin sanottu tyttöystävä-kokemus, johon liittyy pelkän yhdynnän lisäksi esimerkiksi juttelua ja hipsuttelua. Suutelemiseen tai suojaamattomaan seksiin Myy ei suostu.

– Se ei ole ihan perinteinen tyttöystävä-kokemus, sillä en suostu mihinkään suojaamattomaan seksiin. En edes siihen, että minulle annettaisiin suojaamatonta suuseksiä, mutta ei se ole myöskään, että ”nyt housut pois ja sänkyyn” vaan jutellaan vähän vaikka, että miten päivä meni. Haetaan sellaista fiilistä, että voisi olla ikään kuin romanttinen suhde.

– Esimerkiksi laukeamisen jälkeen mä tavallaan yritän tarjota siihen tilanteen, että voi vaan olla. Ettei tarvitse heti alkaa häsläämään, että ”lähdepä pois”. Siinä voi vaikka rauhoittua ja jäädä vierelle makaamaan. Väittäisin, että sellainen ihokosketus on suurimmalle osalle tärkeää, vaikka ei haluaisi puhua mitään syvällisiä.

” Haetaan sellaista fiilistä, että voisi olla ikään kuin romanttinen suhde.

Asiakkaat ottavat häneen yhteyttä sähköpostilla tai tekstiviestillä. Jos yritetään lähestyä muilla tavoilla, Myy ohjeistaa käyttämään jompaakumpaa näistä kahdesta.

Aluksi asiakas esittelee itsensä ja kertoo esimerkiksi missä ja milloin haluaisi tavata. Sen jälkeen Myy usein esittelee omat ehtonsa ja hinnastonsa. Tapaamiseen voidaan edetä, jos asiakkaan halut ja toiveet sopivat Myylle.

Myy kertoo kohtaavansa todella harvoin asiattomia ensimmäisiä yhteydenottoja.

– Luulen, että se johtuu siitä, että mun ilmoitus on aika pitkä ja asiallinen. Mun oma viestintä ja habitus on aika kuivaa ja asiallista, hän naurahtaa.

– Ehkä mun somepresenssi on myös sellaista, etten saa tosi tyhmiä yhteydenottoja.

Maksut tapahtumat pääosin käteisellä. Osin siksi, että maksukorttifirmat tai vaikkapa Mobilepay eivät ota seksityöntekijöitä asiakkaikseen. Yksi syy käteismaksuihin on se, että asiakas ei halua, että maksusta jää merkintää.

– Monet asiakkaista haluavat säilyttää anonyymiteettinsä tai eivät halua selitellä vaimolle, miksi tililtä on mennyt rahaa.

Kuitin saa halutessa sähköisesti, mutta harva sitä pyytää.

Valtaosalle Myyn asiakkaista ”perinteiset” tapaamiset riittävät, mutta tyttöystävänä esiintymisen lisäksi häneltä pyydetään joskus erikoisempiakin keikkoja.

Hänet on esimerkiksi tilattu viikonlopuksi viihdyttämään miesporukan virkistysreissua. Näillä reissuilla joskus riittää vaan, että ”näyttää nätiltä ja juttelee ihmisten kanssa,” Myy summaa.

– Välillä koetetaan vihjailla villistäkin menosta, mutta ei sitten lopulta uskalleta tehdä mitään, hän naurahtaa.

Joskus Myy toteuttaa myös asiakkaiden fantasioita. Fantasioiden kirjo on laaja, mutta yksi asia nousee selvästi esiin.

– Jos netissä menee pornosivulle, niin nopeasti tulee vastaan näitä ”velipuoli panee sisarta” -tyyppisiä videoita. On se hieman kummaa, mutta jengiä kiinnostaa tuollainen, mikä on tosi kiellettyä ja tabua.

Roolileikeissä tabut houkuttelevat. Pienikokoiselta Myyltä pyydetään paljon ikään liittyviä leikkejä. Hän sanoo, että insestifantasiat ovat eräänlainen trendi. Miehet, jotka ovat iältään Myyn oman isän ikäisiä, ovat erityisesti niitä, jotka tällaisten perään kyselevät.

Miltä tuntuu saada tällaisia pyyntöjä?

– Fantasiat on fantasioita. Ei se tarkoita, että joku välttämättä meinaisi tehdä jotain vaikka tyttärensä kanssa. Ja se on varmaan parempi, että tuollaisia fantasioita pääsee toteuttamaan sitten vaikka minun kanssani.

” Se on varmaan parempi, että tuollaisia fantasioita pääsee toteuttamaan sitten vaikka minun kanssani.

Myy painottaa, että hänen asiakaskuntansa on laaja, siihen kuuluu miehiä yhteiskunnan eri laidoilta. Hän ei ota asiakkaakseen miehiä, jotka vaikuttavat alentavilta tai aggressiivisilta viesteissään. Sellaiset on hänen mielestään parempi jättää huomiotta.

– Jos vedellään tosi laajoilla vedoilla, niin tyypillinen asiakas on 30–40-vuotias varattu insinööri. Se on tyypillinen, mutta oikeastaan niitä on tosi laajalla skaalalla. Monenlaisia erilaisia ihmisiä, tosi nuoriakin ja sellaisia, jotka eivät ole koskaan harrastanut seksiä. Ja sitten on liikuntarajoitteisia ja vanhempia tyyppejä. Se on mun mielestä kivaa, kun on erilaisia tyyppejä.

– Monet asiakkaat ovat sellaisia komeita kolmekymppisiä miehiä, vaikka usein ajatellaan, että seksiä ostavat vanhat kaljamahaiset, mutta en tiedä mistä se ajattelu on tullut.

Miehissä piilee myös Myyn mukaan seksialan suurimmat vaarat.

– Riskejä on aina, jos nainen joutuu olemaan läheisessä tilassa tuntemattoman miehen kanssa, ihan sama millä alalla.

– Aina on vaara, mutta jos alkaisin elämään mun elämää niin, että koko ajan ajattelisin niin miehistä, niin enhän minä voisi tehdä mitään! Olen ollut yksin ulkomailla reissussa, joten minkähänlaisia riskejä silloin olen ottanut esimerkiksi liftaamalla tuntemattomien kyytiin.

Myy sanookin luottavansa ihmisten hyvyyteen. Seksityöuransa aikana hänellä on ollut yhden käden sormin laskettavissa sellaisia asiakkaita, joita hän on katunut. Tähän on vaikuttanut myös se, että hän karsii epäilyttävät asiakkaat viestittelyn perusteella ennen ensimmäistä tapaamista.

– Olen toki tällä hetkellä niin hyvätuloinen, että voin kieltäytyä vaikka 500 eurosta ihan silmää räpäyttämättä, jos alkaa vaikuttaa siltä, että päätyisin tilanteeseen joka olisi minulle epämiellyttävä tai turvaton.

– Siinä onkin alan vaaran paikat. Jos olet pienituloinen, niin on todennäköisempää, että joudut vaaratilanteisiin, koska ei ole varaa sanoa ei.

Tällaisiin tilanteisiin Myy kaipaisikin yhteiskunnallista muutosta, esimerkiksi parempia tukiverkkoja. Seksityöntekijöille löytyy Suomesta Pro-tukipiste, joka saa Myyltä paljon kiitosta. Pro-tukipiste tarjoaa vertaistukea ja neuvoja kaikille, jotka myyvät seksipalveluita tai toimivat eroottisen alan ammateissa.

” Riskejä on aina, jos nainen joutuu olemaan läheisessä tilassa tuntemattoman miehen kanssa.

Myy myöntää itse olleensa onnekas. Hänellä on kirjanpitäjä, joka tietää mitä hän tekee. Hän on saanut myös palvelut pankista, vaikka tuntee useita kollegoitaan, joita pankki ei ole suostunut ottamaan yritysasiakkaiksi.

– Se on hyvin virkailijariippuvaista. Tällaiset asiat ovat tämän työn suurimpia haasteita.

Seksityöstä puhutaan Myyn mielestä tällä hetkellä mediassa enemmän kuin ennen, ja se on hänestä hyvä asia. Puhuminen voisi johtaa kaivattuun muutokseen seksityöntekijöiden työoloissa ja lainsäädännössä.

– Ihan tällaisia yksinkertaisia asioita, kuten että me voisimme liittyä johonkin liittoon. Tai oikeastaan haluaisimme perustaa oma liiton.

Lainsäädäntöä voi olla hieman vaikea tulkita. Rikoslaissa kielletään toisen prostituutiosta hyötyminen. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että Myy ei voi palkata työhuoneensa ovelle turvamiestä, sillä joku voisi tulkita tämän hyötyvän Myyn seksityöstä.

Seksityötä ei saa suoraan mainostaa, joten kotimaisilta nettisivustoilta ei löydy usein suoria hintoja tai edes suoraa ilmaisua siitä, että kyseessä on maksullinen seksi.

– Vaikka kaikki tietävät, että netissä myydään seksiä ja sivustojen ylläpitäjät tietävät, mistä on kyse, niin suoria mainoksia tai hintoja ei saa olla esillä, etteivät ylläpitäjät vahingossa syyllistyisi parittamiseen.

– Jos lakia tulkittaisiin tiukemmin, niin kirjanpitäjä, vuokranantaja tai jopa avopuoliso voisivat syyllistyä parittamiseen, jos he jotenkin hyötyvät taloudellisesti toisen seksityöstä. Ja taloudellinen hyötyminen voi tarkoittaa avopuolison suhteen sitä, että jaatte vuokran.

Myös työtilojen vuokraaminen jännittää, sillä joku voi tulkita vuokranantajan hyötyvän seksityöstä.

Seksialalla Suomessa ollaan käytännössä siis itsenäisinä toimijoina. Esimerkiksi yksityisten strippiklubien omistajilla ei ole työnantajan velvollisuuksia, he vain tarjoavat tilat. Toimitaan niin sanotusti ”vuokratuolissa”, kuten vaikka usein tatuoijat tai kampaajat.

Myy ei strippaa, sillä hän ei koe sitä itse vaivan arvoiseksi.

Myyn kollegat, joista osa on ollut alalla yli 10 vuotta, ovat kertoneet hänelle, että viime vuodet ollaan eletty merkittävän murroksen aikaa. Vaikka seksityö ja ylipäätään seksuaalisuus tuntuu elävän murroksen aikaa, Myy kokee, että muutos parempaan on vielä kesken.

– Suomessa aika jähmeästi yleensä muuttuvat mitkään asiat, jotka herättävät vahvoja tunteita tai jotain syvältä kumpuavaa ällötystä. Syvään on juurtunut, että seksityö on jotenkin moraalisesti väärin.

Myy kokee olevansa pienyrittäjä, joka maksaa veronsa ja on osa suomalaista yhteiskuntaa.

– Mulla on oma yritys, jonka ainoa työntekijä olen.

” Syvään on juurtunut, että seksityö on jotenkin moraalisesti väärin.

Myy uskoo, että voisi tienata jopa nykyistä suurempia summia, jos hän jättäisi asiakastapaamiset ja keskittyisi pelkästään Onlyfansiin. Hän kuitenkin nauttii asiakastapaamisista enemmän kuin jatkuvasta sisällöntuottamisesta. Tällä hetkellä hän kertoo tienaavansa viisinumeroisia summia kuukaudessa Onlyfansilla ja asiakastapaamisia.

Tällä hetkellä Myy uskoo tekevänsä seksityötä ainakin seuraavat viisi vuotta. Kenties pidempään, kunhan työ pysyy mielekkäänä ja taloudellisesti kannattavana – mutta ei loputtomiin.

– Mitä lähemmäs mennään neljäkymmentä, niin sitä vähemmän miehiä tuntuu kiinnostavan. Miesasiakkaat usein haluavat sitä sorjaa parikymppistä. Mutta halutessaan alalla voi tehdä pitkääkin uraa.

– Ehkä siirryn joskus tekemään pelkästään Onlyfansiä. Siellä on nyt jo se taloudellisen hyödyn ja nähdyn vaivan suhde on parempi, mutta se ei ole niin ihmisläheistä työtä kuin asiakaskohtaamiset.

Seksityöläiset törmäävätä usein ennakkoluuloon siitä, että seksityöhön on päädytty ongelmien tai kurjien olojen kautta.

– Usein jengi ajattelee, että mulla on päihde- tai mielenterveysongelmia. Välillä asiakkaat yllättyvät minut tavattuaan. ”Sä oot niin fiksu! Miten sä oot päätynyt tekemään näitä hommia?”

– En kiellä, etteikö olisi seksityötä tekeviä ihmisiä, joilla on tällaisia ongelmia, mutta samalla seksityö on yksi harvoista duuneista, joita voi tehdä, vaikka toimintakyky riittäisi vain kahteen työtuntiin viikossa.

Myy kokee, että mediassa nostetaan usein esiin vain kaksi ääripäätä: luksusilotyttö, joka elää leveää elämää, tai kärsivä nainen, jolla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin myydä seksiä. Hänen mukaansa nämä ääripäät ovat kyllä olemassa, mutta väliin mahtuu loputon määrä erilaisia tarinoita.

” Seksityö on yksi harvoista duuneista, joita voi tehdä, vaikka toimintakyky riittäisi vain kahteen työtuntiin viikossa.

Myy myöntää, ettei seksityö todellakaan sovi kaikille. Työ on erityisesti henkisesti raskasta, ja on oltava valmis kohtaamaan yhteiskunnan vahvat ennakkoluulot ja asenteet. Internet-aikana on oltava varpaillaan, minkälaisia perättömiä huhuja seksityöntekijästä voidaan laittaa liikkeelle. Pahinta on pelko oman tai läheisten yhteistietojen päätymisestä jakoon nettifoorumeilla.

Myy uskoo, että nämä ovat myös syitä siihen, miksi niin harva tekee pitkää uraa seksityöntekijänä. Henkinen taakka kasvaa liian suureksi.

– Ja jos haluaa täysin menettää uskonsa miehiin, niin se kyllä tapahtuu hyvin nopeasti tällä alalla!

Vuonna 2015 julkaistun Väestöliiton Finsex-tutkimuksen mukaan 12,1 prosenttia suomalaisista miehistä oli joskus elämänsä aikana ostanut seksiä. Myy, joka on itse tutkinut opinnoissaan seksityötä, kaipaisi uutta vastaavaa tutkimusta. Hän haluaisi tietää, onko luvussa tapahtunut muutos.

– Pelkästään alan saaman medianäkyvyyden luulisi vaikuttavan seksinostamisen yleistymiseen. Ja onhan se yleistynyt. Kaikki tuntee edes yhden seksinostajan, ja veikkaan, että moni tuntee myös, jonkun joka on edes jossain vaiheessa elämää myynyt seksiä.

Myyn asiakkaina on vain miehiä, ja hän kertoo, että asiakkaiden joukossa on myös sellaisia, jotka ovat jossain vaiheessa elämäänsä myös myyneet seksiä.

– Jos tutkimuksen mukaan seksinostajia on noin paljon, niin pakko niitä seksimyyjiäkin on olla. Ehkä osa seksiä myyneistä ihmisistä ei vain miellä itseään seksityöntekijöiksi.