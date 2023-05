Naiset ja miehet paljastavat, mikä tappaa seksihalut – ”Tuntemattoman sotilaan vuorosanat”

Se voi olla joku sana. Tai haju tai ele. Yksityiskohta, joka tappaa äkkiseltään kaikki seksihalut.

Ilta-Sanomien seksikyselyssä kysyttiin vastaajilta myös sitä, millaiset asiat ovat omiaan saamaan seksihalut kaikkoamaan. Tähän juttuun on koostettu yleisimpiä vastauksia.

Liiallinen vaaleanpunainen hipsuttelu ja lässyttäminen. Me kutsutaan sitä lipi lipiksi. Myös huono hygienia on turn off, listaa 27-vuotias nainen Ilta-Sanomien kyselyssä.

Se, ettei kumppani osaa ottaa kontaktia tai ohjia seksin aikana, vaan joudun itse tekemään suurimman osan. Sukuelimen tyrkyttäminen kasvojen eteen ilman minkäänlaista esileikkiä tai etukäteisvihjailua, sanoo puolestaan 24-vuotias nainen.