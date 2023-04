Fakta Lähisuhdeväkivaltaa ei pidä sietää

Lähisuhdeväkivallan uhrit voivat hakea apua esimerkiksi osoitteesta nollalinja.fi. Akuuteissa tilanteissa pitää aina soittaa hätänumeroon 112.

Lyömätön linja tarjoaa apua lähisuhdeväkivallan tekijöille. Yleisin hetki, jolloin mies on yhteydessä Lyömättömään Linjaan, on pariskunnan ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen. Näin kertoo Lyömättömän Linjan toiminnanjohtaja Kostas Tassopoulos.

Miksi näin on?

Tassopoulosin mukaan eräs syy on perheen dynamiikan muuttumisen. Kun lapsi syntyy, mies kokee, ettei hän enää olekaan puolison tärkein ihminen perheessä.

– Mies voi kokea häviävänsä siinä kaupassa, Lyömättömän Linjan vertaisohjaaja Jorma sanoo.

Aggression riskiä lisäävät mahdolliset yövalvomiset, väsymys. Voi turhauttaa, kun ei ole riittävästi energiaa asioihin, joita ennen jaksoi tehdä.

– Meillä on isäryhmä, jossa on ihmisiä, jotka eivät ole tehneet mitään, mutta jotka pelkäävät, että tekevät jotain pahaa. On hyvä osata tulla ajoissa hakemaan apua, Jorma painottaa.

Jos apua ei hae, niin voi huomata tehneensä asioita, jotka tulevat itselle täytenä yllätyksenä.

– Tyyliin, että en ole tuollainen, mutta silti löin.

Tilastoja

Vuonna 2021 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksilla oli 10 900 uhria. Uhreista aikuisia oli 8 300.

Yli 18-vuotiaista uhreista naisia oli 6 200, miehiä 2 100.

Syylliseksi epäillyistä miehiä oli 77 prosenttia.

Pelkästään naisiin kohdistuneesta fyysisestä parisuhdeväkivallasta aiheutuu 150 miljoonan euron lisäkustannukset vuodessa.

16–74-vuotiaista suomalaisista 75 % on kokenut henkistä, fyysistä tai seksuaalista lähisuhdeväkivaltaa ainakin kerran elämässään.

Lähteet: Tilastokeskus, valtioneuvosto