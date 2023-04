13 minuuttia kahdesti päivässä takaa onnellisen parisuhteen – sen sijaan yksi arkinen tapa on silkkaa myrkkyä rakkaudelle

Onnellisen parisuhteen salaisuutta on tutkittu paljon, ja sille on haettu jopa matemaattisia malleihin.

Parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhi on kertonut sosiaalisessa mediassa 90 + 90 minuutin kaavasta, jota noudattamalla parisuhde pysyy onnellisena.

Parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhi.

– Onnelliseen pari­suhteeseen vaaditaan viikossa 90 minuuttia syvällisempää keskustelua ja 90 minuuttia intiimiä kanssa­käymistä, Närhi summasi.

Syvällisellä keskustelulla hän tarkoittaa jotakin muuta kuin sopimista, kuka kuskaa muksut huomenna treeneihin ja kuka keittää ruokaa. Intiimi kanssa­käyminen taas on paljon muutakin kuin pelkkää panemista.

– Voidaan olla lähekkäin sohvalla tai pitää toista kädestä kiinni kävelyllä.

Kun 90 minuuttia jaetaan 7:llä, eli viikonpäivien määrällä, syvällistä keskustelua tulee joka päivälle suunnilleen 13 minuuttia (12 minuuttia ja 51 sekuntia), samoin intiimiä kanssakäymistä.

Mikään ei estä käyttämästä kaikkia 90 + 90 minuuttia myös kerralla yhden päivän tai viikonlopun aikana.

Närhi täsmentää minuuttimäärien olevan keskiarvoja: joku voi tarvita enemmän ja joku vähemmän. Tärkeää kuitenkin on se, että parisuhteessa on omat minuutit sekä keskustelulle että intiimille kanssakäymiselle.

– Moni, jolla on seksiä ja läheisyyttä, unohtaa keskustelun tärkeyden. Ei ajatella, että fyysisen läheisyyden toteutumiseksi tarvitaan myös henkistä yhteyttä. Pitää siis olla valmis antamaan itsestään myös henkisellä puolella, ei vain fyysisellä.

Jotkut taas lähtevät hakemaan henkistä läheisyyttä fyysisen läheisyyden kautta ja yllättyvät, kun seksin jälkeen ei keskustellakaan syvällisiä.

Usein kuvitellaan, että fyysisyys olisi miehelle tärkeämpää kuin naiselle, mutta yhtä lailla niin mies kuin nainenkin haluavat tuntea yhteyttä kumppaninsa kanssa.

– Harvoin päädytään yhteen sellaisen kumppanin kanssa, joka olisi täysin samanlainen kuin itse on. Parisuhteesta löytyy aina kaksi erilaista ihmistä, joista toinen on fyysisempi ja toinen henkisempi. Jos ollaan täysin samanlaisen ihmisen kanssa, siinä on vaikea kasvaa, eikä ole mitään pintaa, josta voisi oppia uutta. Elämä on kasvamista varten, samoin parisuhde.

On tärkeää, että parisuhteessa on omat minuutit sekä keskustelulle että intiimille kanssakäymiselle.

”Se jokin puuttuu”

”Suhteesta puuttuu se jokin” on tuttu lause parisuhde- ja seksuaaliterapeutille. Se jokin tarkoittaa usein juuri puutetta henkisessä yhteydessä.

Mitä henkinen yhteys sitten käytännössä tarkoittaa? Närhen mukaan se voi olla esimerkiksi huolien jakamista ja kuuntelemista.

Hän tietää monen vaikenevan huolistaan, kun ei halua rasittaa niillä kumppaniaan ja olla taakkana.

– Voi hyvällä syyllä kysyä, mihin hän kelpaa, jos hän ei kelpaa edes sinun huoliesi kantajaksi: jos et uskalla jakaa ja kertoa mitään asioita hänelle?

Nolla minuuttia nalkutusta

Hyvän parisuhteen yhtälöön sisältyy Närhen mukaan nolla minuuttia nalkutusta. Hän neuvoo vaihtamaan nalkutuksen rakentavaan keskusteluun.

– Kun tulee pienikin onnistuminen, huomioi se, sillä se, mihin keskität positiivisen huomion, lisääntyy. Jos vain valitat ja nalkutat, toinen ei tee asian eteen mitään. Eikä mitään tapahdu, vaikka nalkuttaisit 12 vuotta!

Jos kumppanilla on tapana sisustaa kämppä vaatteillaan, nalkuttamisen sijaan häntä kannattaa kehua aina, jos huomaa esimerkiksi likaisten sukkien päätyneen pyykkikoriin. Ja jos haluaa kumppanin osallistuvan kotitöihin, nalkuttaminen on väärä strategia.

– Toinen juttu on se, että kuka uskaltaa mennä puhumaan omalle kumppanille, jos tämä ei halua kuunnella ja jos aina tulee nalkutusta ja sanomista.

– Kun parisuhteessa tullaan tutuiksi, helposti ajaudutaan tilanteeseen, jossa toista kohdellaan todella törkeästi ja sanotaan mitä sylki suuhun tuo.

Ihmissuhteissa on hyvä tiedostaa, että kunnioitus toista kohtaan lähtee itsekunnioituksesta.

– Usein puhumme myös itsellemme rumasti ja saatamme haukkua niin itseämme kuin niitä kaikista läheisimpiä ihmisiä. Omaan sisäiseen ääneen kannattaa kiinnittää huomiota ja kohdella itseään kuin parasta ystävää, sillä sisäinen maailmamme ja äänemme heijastuu siihen, miten kohtelemme rakkaitamme.

Ihmissuhteissa on hyvä huomata, että kunnioitus toista kohtaan lähtee itsekunnioituksesta.

Opettele kysymään ”mitä kuuluu?”

Moni pari jää jumiin negatiiviseen kierteeseen. Siitä irti pääsemiseksi kannattaa opetella uusia toimintatapoja, vaikka ne ensin tuntuisivat teeskentelyltä.

Voi ryhtyä esimerkiksi kehumaan ja huomioimaan kumppania.

– Muutosta on vaikea tehdä, jos molemmat eivät ole siinä mukana avoimesti, hyväksyvästi ja sinisilmäisesti. Vaikka uuden toimintatavan opettelu tuntuisi aluksi teennäiseltä, siitä tulee luontevaa, kun se alkaa toimia.

Närhi suosittelee pysähtymään joka päivä 12,85 minuutiksi, tai edes 10 minuutiksi kumppanin kanssa ja kysymään mitä toiselle kuuluu, mikä on fiilis sekä jakamaan omia ajatuksia.

– Kyse on niin vähästä, mutta se voi helpottaa hyvinvointia todella paljon. Itse asiassa mikään hyvinvoinnin asia ei ole järin vaikeaa, mutta toimintatapoja pitää harjoitella, eli se vaatii duunia.

Fyysisen ja henkisen kohtaamisen harjoittelu on hyvä lääke myös parisuhdeyksinäisyyteen, jota valitettavan moni potee suhteessaan.

Älypuhelin pois käsistä

Yleinen nykypäivän ongelma parisuhteissa on älypuhelimen jatkuva käyttö ja läsnäolo. Närhi kuvaa laitetta ”helvetinkoneeksi ja viholliseksi”, sillä se ryöstää aivan liian paljon aikaa parisuhteelta.

– Sen sijaan että istutaan molemmat sohvalla älykännykät kädessä ja ollaan henkisesti aivan muualla, pitäisi sopia, että vietetään vaikka yksi ilta viikossa kokonaan ilman puhelimia.

Närhi toteaa puhelimen olevan monille pakokeino tai turvaväline, joka mahdollistaa, ettei tarvitse kohdata omia tai toisen tunteita.

Onnellinen parisuhde näkyy ulospäin

Jonna Närhi on varma siitä, että onnellinen parisuhde näkyy ulospäin. Onnelliset ihmiset kulkevat hänen mukaansa pää pystyssä ja heillä on hyvä itsetunto.

– Kyllähän kehon kielestä näkee, milloin ihminen voi hyvin. Suhteen tila näkyy myös siinä miten kumppanit kohtelevat toisiaan muiden aikana: onko kyräilyä, haukutaanko toista muiden kuullen ja miten puhutaan toisesta. Ainahan julkisella paikalla voi tulla riita, mutta kyse on siitä, miten tilanne ratkaistaan ja löytyykö tiimihenkeä.

Hyvässä parisuhteessa on sekä omia että yhteisiä asioita. Myös yhteiset tavoitteet ja unelmat kuuluvat hyvään parisuhteeseen.

Yhteiset tavoitteet kuuluvat hyvään parisuhteeseen.

7. vuosi ja kolmen K:n kaava

Sanotaan, että seitsemäs vuosi on parisuhteessa vaikein. Siinä vaiheessa on yleensä menty naimisiin ja hankittu lapsia.

Kriisi syntyy, kun yhteistä parisuhdeaikaa ei ole. Jos vielä turvaverkko puuttuu, parisuhde joutuu todella kovalle koetukselle.

– Suhde voi kaatua siihen, etteivät voimavarat riitä. Suomessa eletään paljon lasten ehdoilla, mikä ei välttämättä ole hyvä juttu. Mallia voisi ottaa eteläeurooppalaisesta tyylistä, jossa elämä jatkuu, vaikka lapsia tulee: Ei niin, että viikossa on seitsemättoista treenit lapsilla ja oma elämä unohtuu.

– Pitäisi muistaa, että lapset voivat hyvin, kun vanhemmat voivat hyvin ja parisuhde voi hyvin, kun yksilöt voivat hyvin. Usein tämä unohtuu, kun tehdään asioita vain muita varten.

Närhellä on taskussaan myös kolmen K:n kaava, joka voi pelastaa parisuhteen negatiivisuuden oravanpyörästä.

– Kysy, kerro ja kuuntele – niillä pääsee aika pitkälle.