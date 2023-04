Seksibileisiin on normaalisti yksin saapuvilta miehiltä pääsy kielletty. Sääntöön on tehty kuitenkin muutama poikkeus. Yksi näistä erityisluvalla operoivista ”varamiehistä” on Sami.

Pelkkä esileikki kesti 45 minuuttia. Juuri sitä nainen oli Samilta toivonut.

Nainen osasi näyttää, mistä hän nauttii. Se viehätti Samia.

Esileikin jälkeen he siirtyivät seksikeinuun. Keinua ympäröivät peilit, joista heijastuivat vartalon muodot.

Ympärille kerääntyi jopa kymmenkunta juhlavierasta seuraamaan tilannetta. Muiden katseet ja läsnäolo lisäsivät tilanteen kutkuttavuutta.

Eroottinen kohtaaminen kyseisen naisen kanssa kesti lopulta kaksi tuntia.

– Kaikki mitä tuon session aikana tapahtui, oli molemmin puolin äärimmäisen intensiivistä ja kiihkeää. Annoin kaikkeni, Sami sanoo.

Sami oli sinä iltana ensimmäistä kertaa vuorossa Wild Clubin ”varamiehenä”. Wild Club on Kirkkonummella sijaitseva aikuisviihdekartano, jossa järjestetään vapaamielistä toimintaa, esimerkiksi seksibileitä.

Lue lisää: Kirkkonummelaisessa kartanossa on järjestetty seksibileitä jo 15 vuotta – tällaisia ovat suosituimmat huoneet

Samilla on kasvoillaan eroottinen naamio. Niitä käytetään teemabileissä, joissa voi halutessaan pysytellä anonyymina koko illan.

Eroottisia iltoja, eli ”perinteisiä seksibileitä” järjestetään kartanolla noin kerran kuussa. Niihin myydään lippuja pariskunnille ja yksin tuleville naisille.

Sinkkumiesten tai muutoin paikan päälle yksin saapuvien miesten ei ole mahdollista ostaa lippua sähköisestä varausjärjestelmästä. Wild Clubin omistaja Villi-Ira kertoo, että rajaukseen on päädytty käytännön syistä.

Kun aikuisviihdekeskus 15 vuotta sitten perustettiin, oli myös sinkkumiehillä vapaa mahdollisuus osallistua eroottisiin iltoihin. Pian huomattiin, että juhlien sukupuolijakauma ei ollut tasapainossa. Paikan päällä olikin enemmän sinkkumiehiä kuin pariskuntia ja sinkkunaisia.

Oli siis keksittävä keino, jolla ongelmaan saataisiin ratkaisu ja taattaisiin kaikille osapuolille mahdollisimman onnistunut ilta. Kehittyi idea varamiehistä, joita on nykyisin eroottisissa illoissa vaihtelevasti noin 8–30.

Varamies, kakkosmies – lempinimiä on monia. Käytännössä varamies on juhlissa huolehtimassa, että naisvierailla ja pariskunnilla on viihtyisä ja tervetullut olo. Varamiehet ovat eräällä tapaa osa juhlien isäntäväkeä.

Työtehtäviin kuuluu vieraille jutustelun ohella erilaiset askareet, kuten esimerkiksi sen varmistaminen, että saunaosastolla on riittävästi puhtaita pyyhkeitä tarjolla ja vessoissa wc-paperia. Varamiehet auttavat myös esittelykierroksissa, joissa kartanon tilat esitellään juhlien aluksi vieraille.

Yksi työtehtävä ja vastuualue on kuitenkin erityisen olennainen. Varamiehet ovat illoissa tarjoamassa mahdollisuuksia eroottisiin kokeiluihin ja nautinnollisiin hetkiin.

Kirkkonummella sijaitsevassa kartanossa on järjestetty seksibileitä jo 15 vuotta.

Varamies on hyödyksi esimerkiksi silloin, kun juhliin yksin saapuneella naisvieraalla on toive toteuttaa pitkään hautomansa fantasia.

Myös pariskunnilla voi olla varamiehelle käyttöä, jos tarvitsee kolmatta pyörää kimppaseksiin.

Toisinaan taas varamies halutaan vain seuraamaan aktia vierestä. Sitä toivovat ekshibitionistit, eli ihmiset, jotka kiihottuvat siitä, kun heitä katsellaan.

Samin into varamiehen tehtävää kohtaan heräsi, kun hän oli Wild Clubin eroottisessa illassa juhlavieraana yhdessä vaimonsa kanssa. Bileitä emännöivä Ira mainitsi, että uusia varamiehiä etsitään. Sami kiinnostui välittömästi, ja myös vaimo kannusti rohkeasti kokeilemaan.

Viisikymppinen Sami on elänyt vaimonsa kanssa avioliitossa jo 13 vuotta. Vapaamielinen elämäntyyli on ollut osa suhdetta alusta alkaen. He käyvät säännöllisesti seksibileissä ja toisinaan myös matkustavat esimerkiksi Euroopassa sijaitseviin erityisiin parinvaihtokohteisiin.

– Meille rakkaus tarkoittaa antamista ja jakamista. Ei toisen omistamista. Avoin suhdemuoto ei ole tuntunut minkäänlaiselta uhalta. Menemme bileisiin rakastuneina – emme rakastumaan. Parinvaihto ja tämä elämäntapa on lähentänyt meitä entisestään.

” Meille rakkaus tarkoittaa antamista ja jakamista. Ei toisen omistamista.

– Ei ole suurempaa rakkautta kuin se, että voin tarjota myös vaimolleni mahdollisuuden toteuttaa itseään sekä kokea seksuaalisesti hänelle uusia ja mieleenpainuvia asioita. Elämän pitäisi olla enemmän kokemuksia kuin näkemyksiä, Sami ajattelee.

Vapaamielinen vapaa-aika tuo mukavaa vastapainoa Samin päivätyölle. Hän työskentelee virkamiehenä valtionhallinnossa. Työpaikalla vallitsee konservatiivinen ilmapiiri, joten kollegoilleen ei Sami sivuhommistaan hiisku.

Toisinaan juhlavieraita saapuu jopa 150, joten säilytyslokeroita pitää olla paljon. Lokeroihin jätetään juhlien ajaksi ulkovaatteet ja muut kamppeet.

Samin ”työhaastattelu” varamiehen pestiin tapahtui suullisesti paikan päällä bileissä, mutta yleensä rekrytointiprosessi on sähköinen. Sähköpostihakemuksiin sisältyy kokovartalokuva, josta jotkut haluavat rajata kasvonsa pois.

Ira kertoo, että kuvaa varustuksesta ei tarvitse hakemukseen liittää, mutta ”dick piccejäkin” toisinaan tulee.

– Varamiehen hommassa ei pitkälle pötki pelkällä isolla varustuksella. Siksi varustuksen koolla ei ole rekrytoinnissa painavaa merkitystä, Ira linjaa.

Peniksen tai minkään muunkaan ruumiinosan ulkonäkö ei ole hyvän varamiehen mitta.

Jokaisella juhlavieraalla on oma miesmakunsa. Osa tykkää rotevista lihaskimpuista, osa hoikista ja jotkut taas hieman pehmeämmistä miehistä. Joidenkin silmää tatuoitu vartalo viehättää, ja jotkut eivät pidä ”leimoista” lainkaan. Listaa voisi jatkaa loputtomiin.

Siksi Ira pyrkii siihen, että varamiesten ulkonäössä olisi mahdollisimman suurta variaatiota. Myös ikähaarukka on laaja.

– Vuosien varrella varamiehinä on ollut niin parikymppisiä kuin kuusikymppisiä.

Siistillä ulkonäöllä on varamiehen tehtävässä merkitystä, mutta tärkeintä on henkinen puoli: aito kiinnostus ja into seksiä kohtaan. Aiempi seksuaalinen kokemus ei ole olennaisinta.

– Jos on jo kokenut ja nähnyt kaiken seksin rintamalla, onko sitä loppupeleissä enää kauhean innostunut? Siksi kokemusta tärkeämpää on into kokeilla asioita, Ira sanoo.

Viisikymppinen Sami tekee päivätyötä valtionhallinnon virkamiehenä. Kollegat eivät tiedä varamieshommista mitään.

VaramiehelTä vaaditaan ainakin seksuaalista itsevarmuutta.

Seksibileissä ei ole mitenkään tavatonta, että seksitoimitusta seuraa vierestä lukuisia ihmisiä. Seksiä kun harrastetaan juhlatilan kaikissa sopukoissa. Toki on privaattihuoneitakin, mutta pitkälti eroottiset aktiviteetit tapahtuvat muiden juhlavieraiden katseiden alla.

Intiimejä hetkiä vietetään myös porukalla. Siispä aiempi kokemus ryhmäseksistä on varamiehelle eduksi.

Lisäksi hyvä varamies osaa keskustella ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä ennen kaikkea voi viehättyä monenlaisista naisista.

Ira kertoo, että aina toisinaan ensi kertaa varamiehen pestiä kokeilevilla saattaa mennä pupu pöksyyn.

– Joskus peruutusvaihde on laitettu päälle kaksi tuntia ennen kuin bileet alkaa. On ikävää niin meille järjestäjille kuin juhlavieraille, jos mieli muuttuu kovin lyhyellä varoitusajalla.

Varamiehen pestistä ei makseta palkkaa. Moni heistä kokee sen kuitenkin muilla tavoin palkitsevaksi.

Millaisille miehille varamiehen pesti ei taas missään nimessä sovi?

– Itsekeskeisille, suorituskeskeisille ja itsestään liikaa luuleville miehille. Varamiehen on myös tärkeä olla tunnollinen kondomin käytön suhteen ja välttää liikaa alkoholia illan aikana, Sami sanoo.

Myös hygieniasta tulee huolehtia. Iltaan saavutaan suihkunraikkaina ja myös illan aikana on hyvä käydä peseytymässä etenkin silloin, jos työtehtävät ovat olleet fyysisiä.

– Kyllähän tämä toisinaan käy ihan urheilulajista, Ira naurahtaa.

Samin mielestä seksibileissä parasta on tutustuminen mielenkiintoisiin ja avarakatseisiin ihmisiin. Sami pitää myös bileissä vallitsevasta eroottisesta ilmapiiristä, joka innostaa ja rohkaisee erilaisiin kokeiluihin.

Sami painottaa, että pelkkä kiinnostus seksiin ei riitä. Hyvä varamies on aidosti halukas tuottamaan toiselle nautintoa. Erotiikan pitää kiinnostaa myös henkisellä, ei vain fyysisellä tasolla.

– Jos motiivi on lähinnä se, että jes, saatan päästä panemaan, kannattaa hakemuksen laittaminen jättää suosiolla väliin.

– Varamiehen homma ja seksibileet ylipäätään ovat kaikkea muuta kuin jotakin järjetöntä päämäärätöntä nussimista ja naimista. Homman ydin on aidoissa henkisissä, emotionaalisissa ja fyysisissä kohtaamisissa, joista kaikki osapuolet nauttivat.

” Varamiehen homma on kaikkea muuta kuin jotakin järjetöntä nussimista.

Ira korostaa, miten äärimmäisen tärkeää on ymmärtää kunnioittaa juhlavieraiden rajoja ja henkilökohtaista tilaa. Kartanolla käpälöinti ilman lupaa on ehdottomasti kielletty. Ei tarkoittaa ei.

Sami alleviivaa samaa asiaa.

– Taito lukea ihmisiä on tässä tehtävässä olennaista. On tärkeä osata nähdä ja hyväksyä, jos tulee pelkällä katseella torjutuksi. Muutenkaan itsensä tyrkyttäminen ei kuulu asiaan, Sami sanoo.

Oikeus sanoa ei koskee kaikkia osapuolia – niin juhlavieraita kuin varamiehiä. Varamiesten ei ole pakko harrastaa seksiä, jos he eivät halua.

Lue lisää: Mikael sai seksibileissä naisilta haasteen – 10 minuutin jälkeen hän ei enää kestänyt

Kun Sami on ollut varamiehen työtehtävissä, haluaa vaimo usein illasta raportin. Vaimo kiihottuu kuullessaan yksityiskohtia ja tarkkoja kuvailuja illan tapahtumista.

Wild Clubin varamiehinä on niin varattuja kuin sinkkumiehiä. Osa varatuista miehistä käy bileissä puolisoltaan salassa, osa luvan kanssa. Tosin joskus innostunut kumppani saattaa tulla mukaan bileisiin.

Kerran kävi niin, että Sami oli alun perin yhdessä vaimonsa kanssa ilmoittautunut bileisiin vieraan roolissa. Viime hetkellä Sami sai kuitenkin Iralta tiedon, että ylimääräiselle varamiehelle olisi tarvetta sairaustapauksen vuoksi. Sami vaihtoi lennosta vieraan roolin varamiehen virkaan.

Varamiehillä on illoissa yllään erityinen ”varamiespaita”. Näin juhlavieraiden on helppo tunnistaa, ketkä ovat varamiehiä. Paidan printtiteksti ”Sharing is caring” kuvastaa Samin arvomaailmaa. Sami elää vaimonsa kanssa avoimessa suhteessa.

Jotta Sami pystyi suoriutumaan työstään varamiehenä mahdollisimman hyvin, hän piti etäisyyttä vaimoonsa suurimman osan illasta. He esittivät, etteivät tuntisi toisiaan.

Eräs juhliin saapunut pariskunta kuitenkin näki Samin ja tämän vaimon kulissin läpi.

Pariskunta kysyi Samilta, olisiko Sami kiinnostunut kolmenkimpasta. Kyseinen pariskunta oli pitkään haaveillut siitä, että saisivat aktiin mukaan toisen miehen.

Sami innostui ehdotuksesta. Innostusta lisäsi entisestään se, että pariskunta kysyi Samin vaimolta, haluaisiko vaimo tulla katselemaan tilannetta. Katselusta nauttivana vaimo tarttui tarjoukseen.

– Tuon illan tapahtumat ovat vielä tänä päivänä elämäni hienoimpia seksikokemuksia.

Kun bileissä tuli valomerkki, ei ilta suinkaan päättynyt siihen. Kotopuolessa aviopari jatkoi kahden kesken pitkän kaavan mukaan. Bileiden tapahtumat olivat olleet kiihottava esileikki, joka kasvatti parin välille latausta.

– Seksuaalisesti tyydyttynyt olotila sai tuona iltana aivan uudenlaisen merkityksen, Sami sanoo.

Samin mielestä varamiehen tehtävissä kaikkein parasta ovat kuitenkin mielenkiintoiset ihmiset. Kohtaamisissa ei ole aina kyse vain seksistä.

Joskus Sami ajautuu juhlavieraiden kanssa niin kiinnostavien keskustelujen äärelle, että eroottiset aktiviteetit jäävät taka-alalle, ja joinakin iltoina ei vain muista syistä ole tarvetta varamiehen erityispalveluille.

Kaikki juhlavieraat eivät ylipäänsä tule bileisiin harrastamaan seksiä, vaan viettämään aikaa samanhenkisten, vapaamielisten ihmisten kanssa. Siksi hyvät keskustelut ovat osalle illan parasta ja odotetuinta antia.

Sami on ihmisenä seksuaalisesti varsin aktiivinen, joten usein tilanteet etenevät eroottisiin puuhiin asti.

– Kerran varamiehenä ollessani harrastin illan aikana seksiä 10 naisen kanssa, hän kertoo.

Jos Sami harrastaa bileiden aikana seksiä useamman ihmisen kanssa, ei hän voi saattaa aktia loppuun asti. Muuten kestävyys ei riitä koko illaksi. Bileet alkavat iltaseitsemältä ja loppuvat yhdeltä yöllä. Samin oma henkilökohtainen tavoite varamiesiltoina on pysyä iskussa koko kuuden tunnin ajan.

Sami on toiminut varamiehenä viiden vuoden ajan. Osa varamiehistä on hoitanut pestiä siitä asti, kun Wild Club 15 vuotta sitten perustettiin.

Kun Sami oli viisi vuotta sitten aloitteleva varamies, häntä jännitti kovasti ennen bileitä. Tuli suorituspaineita.

– Nykyisin fiilis ennen iltoja on lähinnä odottava ja hyvin innostunut. Itsevarmuus ja luottamus omiin taitoihin on kasvanut vuosien varrella.

– Täsmennän, että odottava ei tarkoita, että odotan jotain ehdottomasti tapahtuvan. Sen sijaan annan mahdollisuuden sille, että jotain saattaa tapahtua.

Ikimuistoisimmat illat ovat olleet kuin tutkimusretkiä nautinnon alkulähteille ja kiihottumisen psykologiaan. Erityisesti Sami muistelee erästä tiettyä kesäkuista bileiltaa, joka päättyi ”hikiseen kiitokseen”.

Tunnelma kartanolla oli kuuma niin kesäisen lämpötilan kuin eroottisen ilmapiirin puolesta.

– Hikinen kiitos on kiitollisuuden muoto, jonka täyden merkityksen ymmärtää vasta sitten, kun sen on itse päässyt kokemaan, Sami sanoo ja hymyilee.

Samin nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojaamiseksi.