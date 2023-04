Edellisestä kerrasta on usein jo pitkä aika.

On miehiä, jotka ovat kasvaneet erilleen vaimostaan.

Miehiä, jotka ovat niin ujoja, etteivät uskalla lähestyä ketään.

Miehiä, joita kukaan ei ole koskaan koskenut sillä tavalla.

Esimerkiksi heistä koostuu Kaisla-Kerttu Keinosen asiakaskunta. Keinonen on todennäköisesti 4 400 asukkaan Ruoveden ainoa eroottinen hieroja. Eivät tämän ammattikunnan edustajat tule kovin usein esiin omilla kasvoillaan valtakunnan tasollakaan.

Eroottisena hierojana hän hieroo haastateltavan koko vartalon, sukuelimiä myöten. Silti läheskään kaikki eivät tule vastaanotolle hakemaan orgasmia.

– Vaan yksinkertaisesti sen takia, että joku koskisi heihin, Keinonen sanoo.

Tutkimusten mukaan kosketus muun muassa vähentää stressiä, ärtyneisyyttä ja levottomuutta. Sen puute taas lisää esimerkiksi keskittymisvaikeuksia, aggressiivisuutta, masennusta ja riippuvuutta nautintoa tuoviin aineisiin.

Keinonen tuntee surua niitä kohtaan, jotka jäävät kosketusta vaille.

Vielä muutamia vuosia sitten Kaisla-Kerttu Keinonen oli yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, tuttavallisemmin rekkakuski. Kaikki muuttui kesällä 2020. Puoliunessa hänelle tuli olo, että viimeisillään raskaana ollut ystävä tarvitsi apua synnytyksessä. Keinonen tunsi lähettävänsä hänelle energiaa ja voimaa.

Ystävän synnytys oli ollut vaikea. Keinosen mukaan lapsi syntyi samalla hetkellä, kun hän heräsi.

Mitään näyttöä näistä energioista tai unen ja tosielämän tapahtumien yhteydestä ei tietenkään ole. Keinoseen kokemus teki kuitenkin lähtemättömän vaikutuksen. Hän koki, että elämällä on uusi tarkoitus.

Hän halusi auttaa muita ihmisiä.

– Koen, että mun kohdalla se auttaminen liittyy varsinkin seksuaalisuuteen ja kaikkeen siihen liittyvään.

Vuonna 2021 Keinonen valmistui seksuaalikasvattajaksi. Saman vuoden marraskuussa hän aloitti eroottiset hieronnat.

Aluksi se jännitti. Voisiko hän enää työllistää itseään myös lasten ja nuorten seksuaalikasvattajana, vai pidettäisiinkö häntä epäsopivana työskentelemään nuorten parissa?

– Toisaalta minulla oli heti alussa vahva ajatus, että ihan sama, sillä minun kuuluu tehdä juuri tätä juuri tässä hetkessä.

Muiden ihmisten auttaminen motivoi Kaisla-Kerttu Keinosta. Hänen aiempi ammattinsa oli rekkakuski.

Millaisia ovat nämä autettavat miehet, joihin muut eivät koske?

29-vuotiaan Keinosen mukaan asiakkaiden ikähaitari vaihtelee hänen ikäisistään eläkeläisiin.

Kaikki eivät puhu avoimesti yksityiselämästään, mutta moni puhuu. Niin Keinonen toivookin.

Nuoremmat asiakkaat kertovat usein kosketuksen puutteen syyksi ujouden. Ei ole riittävästi rohkeutta lähestyä ihmisiä, joista voisi olla kiinnostunut.

– Se on tosi yleistä, Keinonen sanoo.

” Nuoremmat asiakkaat kertovat usein kosketuksen puutteen syyksi ujouden.

Jotkut ovat kertoneet, että edellisestä seksuaalisesta kokemuksesta toisen ihmisen kanssa on todella kauan aikaa, eikä kokemuksia ole elämän varrella juuri kertynyt. On suuri tarve päästä lähelle toista ihmistä.

Osa nuoremman ikäpolven asiakkaista ei toisaalta edes kerro kaipaavansa parisuhdetta, eivätkä ole etsimässä kumppania itselleen.

– Mutta koska he kaipaavat kosketusta, niin tällainen voi olla heille oikein hyvä vaihtoehto.

Varattujen eläkeiässä olevien asiakkaiden tyypillinen syy tulla Keinosen vastaanotolle on omasta kumppanista erkaantuminen. Avioliitto on solmittu jo nuorena, mutta koskettaminen on saattanut loppua jo viime vuosituhannen puolella.

– Osa on kertonut, ettei heillä ole minkäänlaista läheisyyttä. Ei seksuaalista eikä tavallista koskettamista.

Kaisla-Kerttu Keinosen hieronta ei keskity lihasjumin avaamiseen, vaan kosketukseen.

Jotkut miehet käyvät Keinosen vastaanotolla puolison luvalla. Myös niitä mahtuu joukkoon, jotka käyvät salaa.

Keinosen mukaan etenkään vanhemmat sukupolvet eivät uskalla puhua seksuaalisuuteen liittyvistä asioista kumppaninsa kanssa. He eivät ole käsitelleet ongelmiaan keskenään ollenkaan.

– Seksuaalikasvatus on jäänyt tuolta sukupolvelta pois. Siksi jankkaan seksuaalikasvattajana ihmisille kommunikaation tärkeyttä, Keinonen kertoo.

Keinosen vastaanotolla käy toisinaan myös muita kuin miehiä. Myös heidän kohdallaan yleisin syy yhteydenottoon on ollut kosketuksen puute.

Seksityöntekijänä – tai kuten Keinonen itse asian ilmaisee, palveluntarjoajana ja yrittäjänä – hän on seurannut kiinnostuneena mediassa aaltoilevaa keskustelua niin sanotusta incel-ilmiöstä.

Incel viittaa pääasiassa verkkofoorumeilla elävään miesten alakulttuuriin, jossa miehet kokevat, että heidän tahdonvastainen selibaattinsa on naisten vika. Osa incel-miehistä kärsii seksin puutteesta ja ajattelee, että seksin saaminen on jonkinlainen perusoikeus.

Aihe nousi viimeksi esille alkuvuodesta, kun Tanskan Aarhusin bioetiikan ja yhteiskuntafilosofian tutkijatohtori Joona Räsäsen incel-ilmiöön liittyvä mielipidekirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa. Räsänen kirjoitti, että miesten seksuaalinen yksinäisyys ja siitä “kumpuava väkivallan uhka” täytyy huomioida Suomessa paremmin.

– Seksirikolliset, sarjamurhaajat ja kouluampujat ilmoittavatkin usein motiivikseen seksin tai kumppanin puutteen. Yhdysvaltojen salainen palvelu varoitti vastikään julkaistussa raportissaan, että seksin puutteesta johtuva väkivalta on alati kasvava turvallisuusuhka, Räsäsen kirjoituksessa mainitaan.

Keinonen tunnistaa incel-ilmiön. Se näkyy myös hänen vastaanotollaan. Hän ei tosin ole tavannut miehiä, jotka käyttäytyisivät väkivaltaisesti tai syyttäisivät naisia kaikesta. Sen sijaan osa heistä kokee, ettei kykene toimimaan varsin kapean ihannemieskuvan mukaisesti, jossa omia feminiinisiä piirteitä ei saisi tai ei voisi näyttää.

– Tästä moni puhuu, ja koen surua näiden miesten puolesta. Soisi, että näitä puolia näkyisi yhteiskunnassa nykyistä enemmän. Toisi kaikille iloa, kun jokainen saisi olla oma itsensä, Keinonen sanoo.

Vanhakantainen ihannemieskuva voi Keinosen mielestä selittää sitä, että miehet eivät välttämättä kosketa toisiaan ollenkaan, vaikka olisivat hyviä ystäviä.

– Naisten kohdalla kädestä kiinni pitäminen ja halailu sen sijaan on normalisoitunutta.

” Toisi kaikille iloa, kun jokainen saisi olla oma itsensä.

Keinonen toivoo, että ihmiset ryhtyisivät koskettamaan toisiaan aiempaa enemmän ja murtaisivat näin perisuomalaista käytöskulttuuria, jossa oman tilan tärkeys korostuu.

Samalla Keinonen muistuttaa, että meidän tulee opetella ja oppia toimimaan suostumuksen kulttuurin mukaisesti. Pitää tunnistaa, missä tilanteissa ja millainen kosketus on ok ja milloin se ylittää rajan. Helpoiten tämä onnistuu kommunikoimalla, esimerkiksi kysymällä. Pelkkien oletusten pohjalta toimiminen voi olla riski.

– Koskettaminen pitää tehdä toista kunnioittaen. Se ei loppupeleissä ole kovin vaikea tai monimutkainen asia, mutta vaatii meiltä todella paljon, Keinonen sanoo.

Seksuaalikasvattajan toive koskettamisen yleistymisestä koskee myös parisuhteessa olevia ihmisiä. Keinonen kannustaa koskettamaan enemmän tavalla, jonka ei ole tarkoitus johtaa mihinkään. Hän kertoo kuulleensa monilta naisilta, että heidän parisuhteessaan kumppani koskettaa tai pussaa vain silloin, kun haluaa seksiä. Tämäkin johtuu Keinosen mukaan puutteista seksuaalikasvatuksessa sekä siitä, että on jäänyt lapsena vailla kosketusta.

– On hyvin yleistä, että ei ymmärretä sellaisen kosketuksen merkitystä, joka ei johda seksiin.

Keinonen antaa myös ”energiahoitoja”, jotka luokitellaan Suomessa uskomushoidoiksi. Niiden teho ei siis perustu tieteelliseen näyttöön.

Kaisla-Kerttu Keinosen hierontapöydällä käy viikon aikana kourallinen asiakkaita. 10 alkaisi olla jo liikaa, sillä työ on Keinosen mukaan hyvin kuormittavaa.

Tapaamiset vaativat Keinoselta vahvaa läsnäoloa. Mitä rentoutuneemmaksi hän asiakkaan saa, sen parempi.

Ajanvaraukseen kuuluu automaattisesti vähintään 15 minuutin keskustelu jaettuna ennen ja jälkeen hieronnan. Jotkut haluavat varata enemmän aikaa keskustelulle.

Kun vartalon muut osat on hierottu – eli käytännössä kosketettu – alkaa lantion ja sukuelinten hieronta. Tässä vaiheessa Keinonen siirtää näiden päällä olleen pyyhkeen asiakkaan jaloille.

Työssään hän pyrkii siihen, ettei asiakas kokisi häpeää, vaan hyväksyisi itsensä juuri sellaisena kuin on. Jos näin käy, Keinonen on onnistunut.

Hieronnan jälkeen osa on sanonut suoraan, ettei mikään ole koskaan tuntunut yhtä hyvältä. Eroottista hierojaa kehu imartelee, mutta seksuaalikasvattajan se vetää vakavaksi.

” Hieronnan jälkeen osa on sanonut suoraan, ettei mikään ole koskaan tuntunut yhtä hyvältä.

Mistä se johtuu, ettei mikään ole aiemmin tuntunut yhtä hyvältä?

Keinonen palaa jälleen mieliaiheeseensa, seksuaalikasvatuksen puutteisiin.

– Sen ja häpeän takia meillä ei ole ollut keinoja tutkia avoimesti ja rakkaudellisesti omaa seksuaalisuutta ja kaikkea nautintoa, mikä olisi mahdollista, Keinonen sanoo ja jatkaa:

– Se tuntuu ryöstöltä. Väkivaltaiselta ryöstöltä.

Mitä Kaisla-Kerttu Keinonen ajattelee siitä, että jotkut, joita ei kosketeta, tulevat hänen vastaanotolleen ja maksavat siitä, että heitä lopultakin kosketetaan?

Keinonen myöntää, ettei näin toimiminen välttämättä ole hallitsevien yhteiskuntanormien mukaista.

– Siksi onkin hienoa, etteivät he jätä tekemättä näin. On ihailtavaa, etteivät he näe sitä huonona asiana, että maksavat kosketuksesta, Keinonen sanoo.

Keinonen on törmännyt useaan otteeseen väitteeseen, jonka mukaan kosketuksen puute voi tuntua fyysisenä kipuna.

– Minusta se on totta, Keinonen sanoo.