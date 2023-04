Suomalaisen Anun ja kolumbialaisen Julianan ei olisi kaiken järjen mukaan pitänyt edes koskaan tavata, mutta kohtalo puuttui peliin pistämällä deittisovelluksen sekaisin.

Anu Arango Enqvist ja Juliana Enqvist Arango ovat onnellinen aviopari. Sitä voi pitää pienenä ihmeenä.

Ensinnäkin, vielä vähän aikaa sitten he viettivät tahoillaan tyytyväisinä sinkkuelämää. Naimisiinmeno ei kuulunut kummankaan tulevaisuuden suunnitelmiin.

Juttusarjassa kerrotaan ihan tavallisista suomalaisista, jotka ovat löytäneet suuren rakkauden. Haluatko kertoa oman tarinasi? Voit tehdä sen tämän jutun lopussa.

Heinäkuussa 2021 Rio de Janeirossa asuva Juliana Arango tuli käymään perheensä luona Kolumbiassa ja laittoi puhelimensa VPN-yhteyden päälle, jotta pääsisi käymään brasilia­laisella netti­sivulla työasioissa. Ja kas, samalla tapahtui kummia Arangon puheli­meensa lataa­massa deittisovellus Tinderissä – se alkoi näyttää tavalli­seen eteläamerikka­laiseen profiilitarjontaan nähden ihmisiä maailman toiselta puolelta. Etäisyyssäätö oli mennyt jotenkin sekaisin.

Erään vaalean, kivannäköisen naisen profiilissa oli kieltä, jota multilingvisti Arangokaan ei entuudestaan tuntenut. Google kertoi, että kieli oli suomi.

Samaan aikaan Oulussa Anu Enqvist ihmetteli, kuinka hänen Tinderinsä oli alkanut näyttää tavalliseen pohjoispohjalaisen valikoiman ohella kansainvälistä kuvastoa. Erään tumman, kivannäköisen naisen profiilissa oli kieltä, josta Enqvistillä oli pieni tuntuma, mutta ei varmaa tietoa. Google kertoi, että kyseessä oli portugali.

– Google kertoi minulle sinusta, että… Juliana muistelee ensimmäistä viestiä.

– Aloitukseni oli Anun mielestä hauska, ja siitä lähtien keskustelumme sujui todella helposti.

– Esitin jo tuolloin ohimennen Julianalle kutsun tulla käymään Oulussa, jos hän koskaan tänne päin sattuisi. Kirjoittelimme jonkin aikaa Tinderissä, ja sitten jo vaihdoimme numeroita, Anu kertoo.

Viestit pilpahtelivat kilvan molempien naisten puhelimissa. Jutustelu oli paitsi helppoa, myös hauskaa. Kuin huomaamatta tuli jaettua ihan kaikesta ihan kaikki.

– Usein deittaillessa sitä on miettinyt, että riittääköhän puheenaiheita. Meillä niistä ei ole vielä tullut loppua, Juliana naurahtaa.

– Ja kissojen videoita ja kuvia lähettelimme myös puolin ja toisin, Anu lisää.

Sattumalta sekä Julianan Koshka-kissa ja Anun 18-vuotias Jumpo ovatkin kuin kauan kadoksissa olleet kaksoset: molemmat pikimustia.

Pian teksti-, kuva- ja ääniviestien rinnalle tuli ehdotus: haluaisiko toinenkin jutella videopuhelussa?

– Videopuhelu jännitti ihan hirveästi! Olin osallistunut päivällä Oulu Prideen, ja sopimamme soittoaika oli Suomen aikaan melkein puolilta öin, Kolumbian Medellínissä taisi olla alkuilta, Anu muistelee.

Puhelu sujui hyvin, ja tuosta elokuisesta illankähmästä lähtien Anu ja Juliana alkoivat soitella toisilleen päivittäin. Ensitapaaminenkin järjestyi jo syyskuulle, vain kaksi kuukautta Tinder-sattumuksen jälkeen.

– Olin menossa käymään New Yorkissa asuvan sisareni luo, ja sieltä Helsinkiin tuli lyhyempiä lentoja kuin Etelä-Amerikasta. Vähän aikaa mietin ja sitten päätin, että no miksipä ei, Juliana kuvailee reissuaan.

Sekä Juliana Enqvist Arango että Anu Arango Enqvist ovat löytäneet uutta intoa kotoiluun suhteen myötä. – Suomessa olen alkanut tykätä ruuanlaitosta ihan eri tavalla kuin aiemmin, Juliana kertoo.

Syyskuinen Oulu oli värikäs ja kirpsakka. Molemmat toivoivat, että pitkänmatkalainen voisi nähdä revontulet ensimmäistä kertaa, ja niitä lähdettiin katsomaan Rovaniemelle. ”Reposet” pysyttäytyivät sillä kertaa pilvien takana, mutta hieman laitamyötäisessä oleva mainosjoulupukki tuli kuitenkin bongattua.

Parin ensitapaaminen kesti kaksi kuukautta. Juliana Arango (oik.) koki siihenastisen elämänsä kylmimmän hetken Rovaniemellä marraskuussa 2021. Pakkasoppaana Anu Enqvist.

– Se oli hauska sattuma, sillä joskus saksan kurssilla eräässä harjoituksessa oli hahmo, joka oli lähtöisin Rovaniemeltä. Katsoin silloin, että missäs se tuollainen paikka on, ja nähtyäni tuumasin, että en tule koskaan käymään siellä, Juliana kertoo.

– Sillä reissulla oli 13 astetta pakkasta, ja se oli kylmin, mitä olit siihen mennessä kokenut, Anu muistaa.

– Niin oli. Nyt on tullut oltua kylmemmässäkin, Juliana nauraa.

Julianan Suomen reissu venyi kahdeksi kuukaudeksi. Anun perhekin ehti tavata Julianan, ja aikaa vietettiin myös suvun mökillä Kuusamossa.

– Paluu Rioon tuntui valjulta. Mikään ei ollut kuin ennen, Juliana kuvailee ensimmäistä erojaksoa.

Tunne tuntui Julianasta oudolta, sillä hän oli ennen Anun tapaamista ollut varma, että elää sinkkuna ja tekee asioita joita itse haluaa, ilman tilivelvollisuutta kenellekään.

– Minulla oli ihan sama. Olin ajatellut olla jonkin aikaa yksin ja tutkailla maailmaa itsekseni, Anu sanoo.

Vaan niinpä vain VPN-sattumuksen vuoksi osa Julianan sydäntä oli jäänyt Perämeren rantakaupunkiin.

– Ja taisit samalla viedä palan minun sydäntäni mukanasi Rioon, sillä minulla oli samanlainen tunne, Anu tuumaa.

Helmikuussa oli Anun vuoro matkustaa Brasiliaan Julianan luo.

– Anun saavuttua Riokin alkoi taas tuntua kivalta paikalta, Juliana kertoo.

Tämä kuva on otettu Sokeritoppavuorella Rio de Janeirossa maaliskuussa 2022.

Jo Rioon suunnatessaan Anulla oli käynyt mielessä, että tämän naisen kanssa hän voisi olla enemmän vakavissaan kuin olisi koskaan kuvitellut voivansa olla kenenkään kanssa.

– Olin jopa ajatellut, että voisin kosia Julianaa. Miksipä ei, jos se tuntuisi hyvältä.

Ja kun kosinnan aika tuli, Niteróissa, São Franciscon rannan lähellä, vastaus oli kyllä. Julianakaan ei keksinyt yhtään syytä olla suostumatta.

Molempia naurattaa. Kumpikaan ei ollut koskaan ajatellut menevänsä naimisiin, mutta tässä sitä nyt istutaan yhteisen kodin olohuoneessa ihan muina rouvina, sormuksia esitellen.

– Ja taas Anun lähdettyä takaisin Suomeen Riossa alkoi tuntua surulliselta, Juliana jatkaa.

Kun Juliana kertoi viime keväänä perheelleen, että hän pakkaa elämänsä, ottaa Koshka-kissansa ja lähtee Suomeen mennäkseen naimisiin suomalaisen naisen kanssa, uutinen otettiin vastaan epäuskoisesti. Tavattuaan Anun videopuhelun välityksellä perhe oli iloinen parin puolesta.

– Samoin minun perheeni oli hyvin iloinen. Suurin osa oli jo tavannut Julianan syksyllä ja tiesi, että miten ihana hän on.

Heinäkuussa 2022 Juliana saapui kolmen matkalaukun, kissansa ja etänä tekemiensä kieltenopettajan ja psykoterapeutin töiden kanssa Ouluun.

Syyskuussa naiset menivät naimisiin helposti muistettavana päivänä 9.9. Siitä lähtien pari on elänyt aviopariarkea Anu Arango Enqvistinä ja Juliana Enqvist Arangona.

Vuoden kuluttua ensitapaamisestaan Anu ja Juliana menivät naimisiin Oulussa. Tästä syyskuisesta päivästä lähtien he ottivat myös yhdistelmäsukunimet: Anusta tuli Arango Enqvist ja Julianasta Enqvist Arango.

Millaiseksi rouvien arki on muodostunut?

– Tämä on ollut sekoitus sellaista rennosti ottamista ja kovaa työntekoa, Juliana tunnustaa.

Naisten työajat menevät toisinaan hieman ristiin, sillä Anu herää teatterialan töihinsä jo varhain. Kun hän saapuu kotiin, Juliana on usein aloittelemassa etätöitään Brasiliaan. Toisinaan ne jatkuvat iltaan saakka, ja Anullakin on usein näytöksiä myös iltaisin. Lisäksi Juliana käy neljä kertaa viikossa suomen kielen kursseilla.

Rento puoli taas, se on kokkailua ja oleilua yhdessä, teatterissa ja ravintoloissa käymistä, retkiä luontokohteisiin – ja Kuusamoon ja Rovaniemelle.

– Täällä on ihanan rauhallista. Tuntuu, että taisin olla tällaisen leppoisuuden tarpeessa, vaikka en sitä tietoisesti tiennytkään, Juliana kertoo.

Oma aika on mennyt siihen, että pari on etsinyt Julianalle syys- ja talvivaatteita.

– Olen oppinut tulemaan toimeen kylmänkin kanssa. Siinä täytyy vain ohjelmoida aivonsa uudelleen, Juliana kuvailee.

Suomessa asuminen tuntuu hänestä muutenkin hyvältä juuri nyt. Poliisia, ryöstetyksi tulemista tai yksin kulkemista ei tarvitse pelätä, ruuhkat ovat pieniä, ihmiset ystävällisiä, keittiöt ötökättömiä ja joka paikkaan pääsee pyörällä.

Juliana on ilahtunut myös siitä, että siinä missä latinokulttuurissa saatetaan ottaa henkilökohtaisesti ja loukkaantua asioista, jotka eivät ole henkilökohtaisia, Suomessa oman mielipiteensä makuasiasta voi lausua joutumatta sitä sen kummemmin puolustamaan.

– Minulle sopii myös hyvin tämä suomalainen tapa, että kahvia voi juoda ihan koko ajan aamusta iltaan, Juliana ihastelee.

– No sitä me kyllä keitellään ihan todella paljon! Anu nauraa.

” Minulle sopii myös hyvin tämä suomalainen tapa, että kahvia voi juoda ihan koko ajan aamusta iltaan.

Vielä toissa kesänä Juliana ja Anu elivät toisistaan täysin tietämättöminä eri puolilla maapalloa. Nyt he ovat aviopari.

Suurin yllätys molemmille on ollut se, kuinka samalla tavalla he eri kulttuureista tulevina ajattelevat tärkeistä asioista ja kuinka he haluavat kohdella toisiaan.

– Julianan kanssa on koko ajan ollut todella luontevaa ja ihanaa olla. Nautin siitä, että meillä on oma koti, jossa saamme olla yhdessä, Anu kuvailee.

Juliana on oppinut nauttimaan entistä enemmän esimerkiksi ruuanlaitosta.

– Aiemmin kokkasin itselleni, mutta nyt meitä on kaksi, ja siksikin tämä tuntuu kodilta, Juliana kiittää.

Se, jatkuuko Anun ja Julianan tarina pitkään Suomessa, jää nähtäväksi. Pari pitää mahdollisena myös sitä, että muuttaisi myöhemmin maahan, joka ei ole kummankaan kotimaa. Koska miksipä ei!

Lue lisää: Kun komea mies Texasista pisti viestiä, Niina ei ensin vastannut mitään – pian hän tajusi rakastuneensa mieheen, jota ei ollut koskaan tavannut

Lue lisää: Tyttö ja poika Tampereelta istuivat joka päivä bussissa vierekkäin, kunnes he kadottivat toisensa – 52 vuoden jälkeen tapahtui jotain ihmeellistä