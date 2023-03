Seksi uima-altaassa tuntui hyvältä idealta, kunnes poliisit tulivat paikalle – suomalaiset paljastavat ikimuistoiset seksimokansa

Erilaiset kömmähdykset ja yllättävät tilanteet kuuluvat seksiin. Lukijat paljastivat IS:n seksikyselyssä, mitä heille on sattunut kesken aktin.

– Seksi ei ole aina täydellistä, eikä sen pidä ollakaan. En pidä mitään mokana.

Näin vastasi 46-vuotias nainen IS:n seksikyselyssä, kun pyysimme ihmisiä kertomaan, minkälaisia niin kutsuttuja seksimokia heille on sattunut.

Jos olet joskus kesken seksin kärsinyt äänekkäistä ilmavaivoista, vahinkoeritteistä tai tullut huonovointiseksi – tai joku sivullinen on rynnännyt paikalle täysin väärällä hetkellä – et todellakaan ole ainut, jolle näin on käynyt. Kyselyn mukaan vastaavia tilanteita on sattunut hyvin monelle muullekin.

Kuinka selvitä tilanteesta, joka nolostuttaa

Vaikka erilaiset kömmähdykset ja yllättävät tilanteet kuuluvat seksiin, juuri sillä hetkellä ne saattavat nolostuttaa itseä.

Seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen antoi vinkit, miten vaivaannuttavatkin tilanteet voi käsitellä:

1. Rauhoita mielesi. Seksiin ei ole käsikirjoitusta, eikä kahta samanlaista seksikokemusta ole olemassa. Älä siis luo liian tarkkoja ennakkomielikuvia siitä, miten lemmenhetken tulisi hetki hetkeltä edetä.

2. Sanoita moka – huumori pelastaa paljon! Kun mokaa ei pyri peittelemään, tilanne hälvenee ja siitä muodostuu yhteinen hauska kokemus.

3. Keskustele seksin jälkeen kumppanisi kanssa. Voit aloittaa kertomalla, että kyseinen sattumus nolottaa sinua. Puhuminen helpottaa oloasi ja lähentää sinua kumppanisi kanssa.

Nämä ”seksimokat” jäivät mieleen

”Olimme ystävämiehen äidin luona viettämässä juhlapyhää, kun tilanne eteni makuuhuoneen puolelle. Kivasti siinä takaapäin paukuttelun aikana miehen isäpuoli tupsahti koputtamatta sisään huoneeseen. Sen jälkeen miehen äiti totesi ulkona, että ’hei, sehän on ihan normaalia’. Kyllä hävetti.” Nainen, 27

”Olin ratsastamassa, kun matalalla sijainnut lasinen kattolamppu osui päähän ja räjähti tuhannen paloiksi. Ikimuistoisen mokasta kuitenkin teki se, että 16-vuotiaana jouduin selittämään äidille ja monelle lääkärille, että miten olen onnistunut pääni satuttamaan.” Nainen, 20

– Lipsahti pienessä sievässä exän nimi – vaikka ei ollut mitään syytä muistaa sitä, kertoo eräs kyselyn vastaaja.

”Vuosia sitten eräillä festareilla näin tutun tyypin, jonka kanssa oli aiemminkin ollut sutinaa. Noh, ei aikaakaan kun suunnistettiin jo telttaan. Siinä touhutessa teltan oven vetoketju tempaistiin auki, ja naisääni huusi: ’Mitä helvettiä täällä tapahtuu?’ Siinä vaiheessa tyypille tuli kiire vetäistä housut jalkaan. Nainen oli hänen tyttöystävänsä. Tyyppi lähti emäntänsä perään, ja minä mietin, että miten hitossa itse lähden täältä teltasta. Näyttelin sitten olevani päissäni enemmän kuin olinkaan ja tyylikkäästi huojuen lähdin pois rikospaikalta.” Nainen, 53

”Ex-puolisoni innostui kerran aivan yllättäen hieman liian äänekkääksi, jolloin hänen koiransa ryntäsi säikähtäneenä makuuhuoneeseen tarkistamaan tilanteen ja hyppäsi totta kai sängylle väliimme kesken aktin. Olimme hetken ihmeissämme kaikki, kunnes koira ymmärsi poistua kun huomasi, ettei hätää ole.” Mies, 29

” Kannattaa ensi kerralla laittaa ovi lukkoon.

”Unohdin laittaa mökillä oven lukkoon, ja harrastimme äänekästä seksiä silloisen tyttöystäväni kanssa – kunnes ovi aukesi, ja oma isäni tuli sisään. Hän kuuli ja näki tilanteen ja lähti pois nopeasti. Puin vaatteet takaisin päälle ja menin ulos. Hän istui rappusilla ja sanoi, että kannattaa ensi kerralla laittaa ovi lukkoon. Emme puhuneet asiasta sen koommin.” Mies, 27

– Yhtäkkiä oli koiranulkoiluttaja ikkunan vieressä, kertoo autossa seksiä harrastanut mies.

”Vaimon kanssa olimme hänen äitinsä luona yökylässä ja kun tulimme illanvietosta, halut olivat korkealla. Touhusimme olohuoneen sohvalla emmekä huomanneet anoppia keittiössä. Hänkään ei halunnut häiritä ja yritti olla tosi hiljaa huomaamattomissa – kunnes pudotti kukkamaljakon pöydältä.” Mies, 54

”Kun menetin poikuuteni 18-vuotiaana, duunasin silloisen tyttöystäväni jalkoväliin ajatellen, että sisään se menee. Vasta myöhemmin sain kuulla, että ei se ollutkaan siellä.” Mies, 37

”Tapasin naisen, jota olin jo vuosia ihaillut ja miettinyt, minkälaista olisi olla sängyssä hänen kanssaan. Kun sitten tuli yllättäen tilaisuus ja menimme sänkyyn, niin minä poika sammuin. Sen jälkeen emme tavanneet, joten arvoitus elää vieläkin.” Mies, 58

” Autosta tipahtaneet kenkäni hain vaivihkaa seuraavana päivänä.

”Auton takapenkillä mökkitiellä äkkiä housuja jalkaan ja paitaa päälle, kun mökin omistaja saapui mökilleen. Siirsin auton sivuun ja päätimme jatkaa matkaamme. Autosta tipahtaneet kenkäni hain vaivihkaa seuraavana päivänä.” Mies, 63

”Kerran leukani meni lukkoon, kun sain orgasmin suukapuloituna.” Nainen, 30

”Teininä saunan terassin lattialla silloisen tyttöystävän kanssa seksiä harrastaessa kaatui penkiltä kolme ämpärillistä kylmää kaivovettä meidän päällemme.” Mies, 41

”Mies oli käsitellyt chiliä ruokaa tehdessä ja pessyt kätensä huonosti. Kun hän työnsi sormensa sisääni, alkoi järkyttävä polttelu.” Nainen, 42

”En tiedä haluaisinko muistaa, mutta varmasti se oli kamalinta mitä on tapahtunut, kun kutsuin tulevaa vaimoa ex-vaimon nimellä seksin aikana.” Mies, 47

” Tuli kiire saada housut kiinni, ja naiseni vain nauroi.

”Kerran autossa, kun harrastimme suu- ja käsiseksiä, yhtäkkiä oli koiranulkoiluttaja ikkunan vieressä. Tuli kiire saada housut kiinni, ja naiseni vain nauroi.” Mies, 76

”Pienessä nousuhumalassa 69-asennossa nuolin antaumuksella, eikä pimeässä ihan osunut kohdalleen. Miten asia selvisi? Jätetään kertomatta.” Mies, 52

”Kun mies antoi suuseksiä, vaihdoin pikkuisen asentoa ja pimpsa pamahti niin kovaa hänen naamaansa, että nenästä alkoi vuotaa verta.” Nainen, 53

”Valtatien varressa sillan viereisellä laiturilla oli rekkakuskeille liiankin hyvät näkymät torvien soittamisista päätellen.” Mies, 46

”Selkä ja pakarat kramppasivat kolmen päivän seksihurjastelun jälkeen. Kesken aktin lukko päälle, ja kaaduin lattialle kärsimään.” Mies, 47

”Mies puhui tuhmia, enkä jaksanut kuunnella. Hän kysyi ’tuntuuko oma mies yhtä hyvältä’ ja vastasin ’joo’. Tuli kiusallinen hiljaisuus.” Nainen, 32

”Onnistuin oksentamaan miehen vatsan päälle, kun annoin hänelle suuseksiä ja otin liian syvälle. Apua!” Nainen, 41

” Tulin poliisien keskeyttämäksi.

”Tulin poliisien keskeyttämäksi, kun olin harrastamassa seksiä uima-altaassa, ja jouduin nousemaan altaasta alasti pois.” Nainen, 39

”Suihkussa kesken seksin harrastamisen osuin lämpötilan säätimeen, ja niskaan alkoi tulla jääkylmää vettä.” Nainen, 26

”Sohvalla touhutessa otin jaloilla tukea kyynärnojasta, joka petti ja sohvan pääty hajosi.” Mies, 49

”Sanoin vaimolle, että tekisi mieli pieraista, ja vaimo kuuli, että tekisi mieli vierasta.” Mies, 47

”Vibraattorista loppui akku kesken orgasmin saamisen huippua, mikä esti tulemisen.” Mies, 21

”Yllättävä pahoinvointi – johtuen hieman liian suuresta alkoholin nauttimisesta.” Mies, 53

”Lipsahti pienessä sievässä exän nimi – vaikka ei ollut mitään syytä muistaa sitä.” Mies, 49

”Olimme lintutornissa duunailemassa alasti, kun lintubongari ilmestyi paikalle.” Mies, 35

”Itikoiden ja muurahaisten puremia persvako täynnä.” Nainen, 39

”Liukastussuihkeen sijaan suihkautin pimeässä desinfiointiainetta.” Mies, 53

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten seksikokemuksia verkkokyselyllä 10.–13.6.2022. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 566 ihmistä.

