Vasemmalla Vuokko Oy:n valmistama hääpuku vuodelta 1984. Vuokko-brändin takana on Vuokko Eskolin-Nurmesniemi. Keskellä hääpuku vuodelta 1972. Puhvihihainen puku on kukkakuvioista puuvillaripsiä. Puvun valmistajan, helsinkiläisen ompelimon nimi on sama kuin näyttelyn: Kaunis Morsian. Oikealla edessä näkyvän jacquard-kudotun, ranskalaisesta kankaasta valmistetun hääpuvun suunnitteli morsian Marjo Vilppo yhdessä tamperelaisen ompelijan Ellen Kukkosen kanssa. Vilppo vihittiin Heikki Solan kanssa Messukylän vanhassa kirkossa.