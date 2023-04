Naisopiskelija rakastui 20 vuotta vanhempaan miesopettajaan – alkuhuuman alta paljastui karu todellisuus

”Nykyisen seurustelukumppanin kanssa on yli 20 vuoden ikäero. Olen se parisuhteen nuorempi. Huonona puolena on oletus siitä, miten muut suhtautuvat ikäeroon ja siitä yli pääsemiseen. Asian julkistaminen aina uusille ihmisille jännittää enemmän kuin jos kyseessä olisi samanikäinen kumppani. Kummallakin toistaiseksi samat ajatukset parisuhteen suhteen. Tietyt elämänvaiheet elettyinä eli kumpikaan ei haaveile lapsista tai ydinperheen rakentamisesta. Suurin ero näkyy siinä, että toisella on kouluikäinen lapsi ja toisella jo aikuiset lapset. Arjen rytmi on erilainen joka toinen viikko. Ikäero ei meidän välisessä tekemisessä näy millään lailla. Ollaan ja mennään aktiivisesti. Tykätään hyvästä ruuasta ja viinistä. Tykätään käydä teattereissa, elokuvissa, pelaamassa biljardia. Kumpikin on parisuhteen osalta saanut uusia kokemuksia. Kummallakin on kuitenkin myös omat harrastukset ja kaveripiirejä, joiden kanssa käydä istumassa iltaa”, 40-vuotias nainen kirjoittaa.