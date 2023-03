Aleksi, 29, on myynyt seksiä kahden vuoden ajan. Vaimon selän takana puuhastelevat ”heteromiehet” ovat hänelle tärkeä asiakasryhmä.

Voisiko mieskin tehdä tuota? Aleksi mietti naispuolisen ystävänsä kehuessaan tienestejään. Tämä myi ja myy edelleen seksipalveluita.

Ajatus tuntui utopistiselta. Tuskinpa miehelle olisi sellaista kysyntää.

Hän päätti kuitenkin kokeilla ja sai huomata, että kyllä on. Aleksi on tehnyt seksityötä nyt satunnaisesti kahden vuoden ajan.

Aleksi kertoo olevansa biseksuaali, mutta hän myy seksiä vain miehille. Hän kokee, että naisia, jotka ostaisivat miehiltä seksiä, on Suomessa määrällisesti hyvin vähän. Siksi on kannattavampaa kohdentaa markkinointi miehille ja keskittyä miespuolisen asiakaskunnan kasvattamiseen.

Useimmat asiakkaistaan Aleksi löytää kotimaisten ja kansainvälisten sivustojen kautta, jotka ovat erikoistuneita seksuaalissävytteisen kuvamateriaalin jakamiseen. Tietyillä sivuilla ei saa julkisesti kertoa ”bisnesaikeista” tai profiili saatetaan jopa poistaa. Niinpä seksin myyminen kannattaa ottaa esille vasta kahdenkeskisissä viestittelyissä.

– Erään viimeaikaisen asiakkaan sain anonyymin keskustelusovelluksen Jodelin kautta.

Aleksi kertoo, että Jodelin lisäksi deittisovellus Tinderiä käytetään jonkun verran seksipalveluiden markkinointiin. Tosin Tinderissäkin markkinointi hoidetaan varsin hienovaraisesti ja huomaamattomasti.

Asiakkaita saattaa löytää myös erilaisista tapahtumista. Aleksi kertoo, että hän tapasi yhden nykyisistä kanta-asiakkaistaan seksibileiden kautta.

– Kun on supliikki, helposti lähestyttävä ja pilke silmäkulmassa, voi verkot laittaa vesille hyvinkin monenlaisissa ympäristöissä.

Aleksi veloittaa asiakastapaamisista 100-200 euroa. Hän kokee, että seksityössä naispuoliset palveluntarjoajat tienaavat miehiä paremmin. Naiset myös löytävät helpommin asiakkaita.

Aleksi tapaa lähinnä itseään vanhempia miehiä.

– Tyypillinen asiakkaani on keski-ikäinen, tavallinen perheenisä.

Suurimmalla osalla vakioasiakkaista on vaimo ja lapsia. Aleksi tietää tämän, koska etenkin pitkäaikaisimpien asiakkaiden kanssa välit ovat läheiset.

Tapaamisilla varsinainen seksin harrastaminen on joskus jopa toissijaista. Sen sijaan suurin osa ajasta saatetaan käyttää rupatteluun tai saunomiseen oluen äärellä.

– Olen saanut asiakkailta paljon hyvää palautetta keskustelu- ja kuuntelutaidoistani. Pelkällä ulkonäöllä ei tässä työssä pitkälle pötki, vaan ainakin omasta mielestäni persoona on ratkaiseva tekijä.

Kun Aleksi käy uuden potentiaalisen asiakkaan kanssa ensimmäistä viestinvaihtoa, moni kokee tarpeelliseksi korostaa, ettei hän oikeastaan edes ole seksuaalisesti kiinnostunut miehistä. Kunhan tekisi mieli kokeilla asioita, jotka aiemmin ovat jääneet vain ajatuksen tasolle.

Seksityön myötä Aleksi on havahtunut siihen, miten monella ”julkisesti heterolla” miehellä on vähintään uteliaisuutta miesten välistä seksiä kohtaan.

– Onhan tämä sinällään tabu aihe, josta ei juurikaan puhuta. Siksi tällaisen ilmiön olemassaoloa ei tule edes ajatelleeksi, ellei ole omakohtaista kokemusta.

” Tyypillinen asiakkaani on keski-ikäinen, tavallinen perheenisä.

Aleksi pohtii, että pornolla on iso vaikutus siihen, millaisille palveluille on kysyntää. – Porno ja populaarikulttuuri ylipäätään luo eräänlaisia seksin trendejä sekä inspiroi uudenlaisiin kokeiluihin, hän sanoo.

Aleksi kertoo tarjoavansa ”perusseksiä” ja hierontaa. Vapaa-ajallaan hän harrastaa BDSM-sessioita vakituisten seksikumppaniensa kanssa, mutta seksityössä hän pitää eri linjan – turvallisuussyistä.

Kerran eräs asiakas kysyi, voisiko hän sitoa Aleksin kädet köysillä, laittaa silmille liinan ja sen jälkeen piiskata.

– Toivon, että kukaan palveluntarjoaja ei suostu moisiin ehdotuksiin etenkään, jos kyseessä on entuudestaan tuntematon asiakas. Ehkä itselläni on vilkas mielikuvitus, mutta itse miettisin silmät peitettyinä ja kädet sidottuina ollessani vain sitä, että onko kohtaloni nyt sama, kuin sarjamurhaaja Jeffrey Dahmerin uhreilla.

Lue lisää: Näyttelijä astui 17 ihmistä tappaneen häiriintyneen sarjamurhaajan saappaisiin – vastaa kritiikkiin murhamiehen romantisoinnista

Yksittäisistä palveluista kysytyin on anaaliseksi. Moni asiakas perustelee kiinnostustaan anaaliseksiä kohtaan sillä, etteivät he ole koskaan aiemmin päässeet sitä kokeilemaan – ainakaan vastaanottavana osapuolena.

– Suurin osa asiakkaistani on yhdessä naisen kanssa ja tällöin tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, ettei kumppanille ole kehdattu sänkypuuhien lomassa ehdottaa, voisiko esimerkiksi vyödildon ottaa mukaan leikkeihin. Taustalla voi olla pelko siitä, että omat halut leimautuisivat homoseksuaalisiksi.

– Homoseksuaalisuuden stigma tuntuu yhä edelleen elävän vahvana, vaikka asenneilmapiiri on toki huomattavasti vapautuneempi kuin vuosikymmeniä sitten.

Lue lisää: Onko naisten ja miesten suosikki seksiasennoista sama? Se selviää pian

Aleksia ihmetyttää, miten monet miesasiakkaat ilmoittavat ikänsä alakanttiin. – Minulle sillä ei ole mitään merkitystä, minkä ikäinen asiakas on. Tietynlainen ikäkriiseily tuntuu koskettavan niin miehiä kuin naisia, hän pohtii.

Toki anaaliseksi on seksityössä ylipäätään kysytty palvelu. Aleksi tietää tämän keskusteluista naispuolisen kollegansa kanssa. Tämän mukaan mahdollisuutta anaaliseksiin kysyy noin joka viides asiakas.

– Kiinnostusta anaaliseksiä kohtaan on varmasti lisännyt se, että pornosivustojen videosisällöissä anaalitouhut on aika vahvasti läsnä, Aleksi pohtii.

Lue lisää: Sonja alkoi myydä seksiä 18-vuotiaana ja toteutti satojen miesten fantasiat – yhden asiakkaan törkeä teko oli kuitenkin liikaa

BDSM:ään liittyvien toiveiden lisäksi muutama mies on kysynyt Aleksilta mahdollisuutta toteuttaa erilaisia fetissejä. Mieleen on jäänyt muutama hieman erikoisempi toive.

– Eräs mies lähestyi minua viestillä, jossa hän kysyi, saisiko haistella hikisiä sukkiani. Eräs taas kysyi, olisiko minun kanssa mahdollista toteuttaa eläinroolileikki, jossa hän on poni, jota koulutan ja käskytän.

Mikäli asiakkaan erikoisempi ehdotus on edes osittain Aleksin mukavuusalueella, saattaa hän vastata siihen kyllä.

– Kerran asiakas toivoi sellaista rehtori-koulupoika-asetelmaa. Hän halusi leikkiä viatonta koulupoikaa, jota ankara rehtori ojentaa. Näin jälkikäteen ajateltuna se oli aika hauskaa, vaikka itse tilanteessa minua hieman nauratti, enkä siksi ollut kovin uskottava rehtori.

Asiakkaita Aleksi ottaa vastaan lähinnä hotellihuoneessa, jonka hän on itse varannut. Tiettyjä vakioasiakkaita hän saattaa myös tavata asunnossa, jonka omistaa hänen seksityötä tekevä ystävänsä.

Vuosien varrella Aleksi on mennyt vain yhden asiakkaan kotiin. Kyseessä oli pitkä vakioasiakkuus.

– Salakuvauksen riski on pienempi, kun tunnen ympäristön. Kamera voi olla piilotettuna hyvinkin huomaamattomasti vaikka kirjahyllyyn. Voi olla, että olen turhan epäluuloinen, mutta mieluummin pelaan varman päälle.

Aleksin tapaa miesasiakkaita lähinnä kahden kesken, mutta kerran häntä lähestyi avoimessa suhteessa elävä pariskunta. Pariskunnan miehellä oli suunnitteilla vaimonsa syntymäpäivää varten aivan erityinen lahja.

Miehen vaimo oli pitkään haaveillut siitä, että nuorempi mies harrastaisi hänen kanssaan seksiä samalla, kun aviomies seuraa tilannetta vierestä.

– Seksibileissä tällaista touhutaan paljon, mutta heitä jotenkin kiihotti erityisen paljon se, että minulle maksettiin suorituksesta. Siksi he halusivat nimenomaan maksullisen miehen.

Aleksi on sitä mieltä, että jos seksityötä tekisi päivittäin, alkaisi se helposti tuntua ”liukuhihnatyöskentelyltä”. Into tavata asiakkaita ei olisi samalla lailla läsnä kuin nyt, kun hän tekee muutaman asiakastapaamisen kuukaudessa.

Aleksi kertoo olevansa hyvin tarkka ehkäisyssä ja sukupuolitaudeilta suojautumisessa. Hän ei suutele asiakkaita suulle hygieniasyiden takia ja pyytää heitä käymään suihkussa tapaamisen aluksi.

– Vaatimukseni etenkin ehkäisyn suhteen karsivat asiakkaita. Moni kun sanoo kiitos, mutta ei kiitos, kun kuulevat, ettei minun kanssani voi pussailla tai harrastaa suojaamatonta suuseksiä.

Aleksi valitsee mieluummin pienemmän asiakaskunnan kuin terveysriskit.

– Seksityössä on paljon sellaista, joka on kaukana glamourista. Harva tulee ajatelleeksi, miten monenlaisia pöpöjä seksin kautta saattaa tarttua.

– Sukupuolitautien lisäksi tiiviissä ihokontaktissa voi esimerkiksi saada niinkin epäseksikkään asian kuin syyhypunkin tai satiaisia.

” Seksityössä on paljon sellaista, joka on kaukana glamourista.

Aleksin kokemukset seksityöstä ovat silti pääosin hyviä. Vain muutama asiakas on jäänyt ikävällä tavalla mieleen.

Yksi ei ollut ainakaan hajun perusteella pessyt alakertaansa toviin.

– Sissijuuston tuoksahdus oli vahva. Kyseisen kohtaamisen jälkeen en kyennyt edes ajattelemaan seksiä viikkoihin.

Jotkut asiakkaat ovat valehdelleet ikänsä roimasti. Paikalle on saattanut astella jopa noin 15 vuotta vanhempi mies kuin mitä viestinvaihdossa on annettu ymmärtää.

Vaikka Aleksi on huomannut, että myös miehen tarjoamille seksipalveluille löytyy kysyntää, ala on hänen mukaansa Suomessa hyvin naisvaltainen. Toisin on esimerkiksi Yhdysvalloissa, hän väittää.

– Kun katselee kansainvälisten escort-sivustojen tarjontaa, on joukossa runsain mitoin miespuolisia palveluntarjoajia. Miespuolisille seksityöntekijöille on jopa ihan omia sivustoja.

Lue lisää: Olavi osti seksiä – aktin jälkeen hän jutteli naisen kanssa ja sai yli 20 vuoden morkkiksen

Aleksin mielestä seksityössä on haastavinta oikeanlaisen mielentilan ja fiiliksen saavuttaminen lyhyen ajan sisällä. – Ilman heittäytymiskykyä ei esimerkiksi erektio muutoin välttämättä onnistu, hän tuumaa.

Kuluneen kahden vuoden aikana Aleksilla on ollut noin 20 asiakasta.

– Seksityötä tekevän naispuolisen ystäväni asiakasmäärät ovat sellaisia, että tuohon minun lukuuni voi lisätä ainakin nollan perään.

Toisaalta hän tietää, että seksiä myyvä nainen saattaa saada osakseen vähättelevää kohtelua, johon hän itse ei törmää.

– Jotkut asiakkaat esimerkiksi tytöttelevät ja puhuttelevat ystävääni siihen sävyyn, kuin hän olisi älyllisesti matalammalla tasolla kuin asiakkaat itse.

– Samaten naisten iästä saatetaan puhua raadollisesti. Ystäväni on 25-vuotias ja siitä huolimatta hänet on muutamaan otteeseen tituleerattu ”liian vanhaksi”.

Lue lisää: Emma Kantanen myi seksiä miehille, vaikka on itse lesbo – yksi kiusallinen viesti lopetti työt kuin seinään

Asiakkailla on myös kaksinaismoralistisia asenteita.

– Ei ole tavatonta, että asiakkaat kyseenalaistavat ystäväni uravalinnan ja sanovat, etteivät voisi itse ottaa seksityöntekijää vaimokseen. Tässä hauskinta on se, että puolisolta salassa puuhastelevat asiakkaat eivät näe omassa toiminnassaan mitään väärää. Seksin osto on heidän logiikallaan eettisesti oikein, mutta myyminen on toimintaa, joka ”pilaa naisen arvon”.

” Puolisolta salassa puuhastelevat asiakkaat eivät näe omassa toiminnassaan mitään väärää.

Aleksi ei ole kohdannut tällaista puhetta. Hänen asiakkaansa tuntuvat ajattelevan lähinnä, että mahtaa olla mukavaa, kun mies saa paljon seksiä ja vieläpä rahaa siitä.

Seksityö on Aleksille pääsääntöisesti hauskaa ja seksuaalisesti tyydyttävää puuhaa, mutta rahan takia hän sitä pohjimmiltaan tekee. Sivutulojen ansiosta hänellä on varaa mukavuuksiin, joihin pelkkä päivätyöstä saatu palkka ei riitä, kuten käydä säännöllisesti ulkona syömässä.

– Niin kauan kuin intoa, jaksamista ja ennen kaikkea asiakkaita riittää, aion jatkaa, hän sanoo.