Kolme vuotta sitten Inka Hannulla näki Teemu Raudaskosken kirjaston hyllyjen välissä. Silloin hän ei vielä tiennyt, että se olisi alku jollekin uudelle ja hämmästyttävälle.

Ensin maalaa Inka, sitten Teemu. Tai toisin päin.

– Kun katsomme maalauksia myöhemmin, emme itsekään osaa sanoa, kumpi on maalannut mitäkin.

Näin sanoo kuvataiteilija Inka Hannula, 41. Hän maalaa isoja ja värikkäitä tauluja yhdessä puolisonsa, kuvataiteilija Teemu Raudaskosken, 43, kanssa.

”Kun kaksi kuvataiteilijaa maalaa samaa teosta, asetelma on jo itsessään kiinnostava. Inka Hannulan ja Teemu Raudaskosken yhteismaalauksista vielä kiehtovampia tekee se, että ne näyttävät yhden ihmisen tekemiltä”, kuvataidekriitikko Pasi Salonen on kuvaillut tamperelaisen taiteilijapariskunnan työtä.

Kännykät ovat kiinni ja yhteistyöhön keskitytään koko päivä, kun Inka Hannula ja Teemu Raudaskoski maalaavat yhteistä teosta.

Ensin oli rakkaus, sitten alkoi pariskunnan taiteellinen yhteistyö.

Mutta miten rakkaus alkoi, se on kuin kohtaus romanttisesta komediasta.

” Meillä on kymmeniä yhteisiä tuttuja. Oli suorastaan ihme, että emme olleet tutustuneet aikaisemmin.

KOLME VUOTTA sitten Tampereen Metso-kirjastossa, taidekirjojen osastolla, missäpä muualla: Inka Hannula oli etsimässä tanssikirjallisuutta, hän maalaa yhteisteoksia myös tanssijoiden kanssa ja tanssii itsekin.

– Sitten näin Teemun. Hän oli lainaamassa Frida Kahlo -kirjaa. Ja minulle Frida Kahlo on henkilö, jonka takia aloin tehdä taidetta, hän muistelee.

He tiesivät toisensa entuudestaan, sen verran pienet ammattimaiset kuvataiteilijapiirit Tampereella ovat. Mutta nyt he myös tutustuivat, jäivät kunnolla toisilleen mieleen.

– Olimme asuneet pitkään Tampereella, ja meillä on kymmeniä yhteisiä tuttuja. Oli suorastaan ihme, että emme olleet tutustuneet aikaisemmin, Inka kertoo.

Yhteistä on myös lapsuus- ja nuoruusvuosien kotiseutu: Inka Hannula kasvoi Ylivieskassa, Teemu Raudaskoski läheisessä Nivalassa.

– Yhteisiä tuttuja on sielläkin. Mutta emme silti koskaan tavanneet, vaikka ehkä olimmekin yhtä aikaa Tuiskulassa diskossa, Teemu mainitsee Nivalan legendaarisen tanssilavan.

Mutta Metson kohtaamisen jälkeen he tapasivat lyhyen ajan sisällä useita kertoja.

– Ensin ihan sattumalta, Teemu kertoo.

– Kuukautta myöhemmin nähtiin yksissä näyttelyn avajaisissa. Siellä juteltiin enemmän, Inka jatkaa.

– Siitä se sitten lähti.

Tekemisen hauskuus välittyy töihin.

YHDESSÄ MAALAAMINEN oli luonteva jatko kahden taiteilijan parisuhteelle. Olihan sitä ainakin kokeiltava!

– Se oli hauskaa saman tien.

Ja voi sanoa, että hauskuus välittyy töihin. Värikkäät työt lienevät harvan katsojan mielestä masentavia tai alakuloisia. Kuin yhdestä siveltimestä kankaalle on tarttunut vapautuneesti maalattuja muotoja.

” Yleisin kysymys on: ”Riitelettekö”. Vastaamme, että emme silloin, kun maalaamme.

Vapaus ja turvallisuus, ne mahdollistavat Inkan ja Teemun mukaan yhteisten teosten syntymisen.

– Ainoa sääntö on, että kaikkeen toisen maalaamaan pitää sanoa: ”Kyllä”. Maalatessa emme arvostele toisen ratkaisuja, Inka kuvailee.

– Nämä perustuvat improvisaatioon, Teemu sanoo.

Etukäteen tehtyjä suunnitelmia esimerkiksi maalauksen tyylistä tai siitä, mitä sillä tahdotaan ilmaista, ei ole.

– Edellisenä päivänä on maalattu pohja. Se on ainoa ennakkoon sovittu asia, väri valitaan yhdessä.

Pariskunnalla on näyttely Porvoossa 2.4.23 asti.

YHTEISMAALAUKSET ovat herättäneet huomiota kaikkialla, jossa niitä on ollut nähtävillä, näyttelyissä muun muassa kotikaupungissa Tampereella ja Berliinissä, sekä maaliskuussa 2023 Porvoossa.

– Yleisin kysymys on: ”Riitelettekö”. Vastaamme, että emme silloin, kun maalaamme, Inka naurahtaa.

Intensiivinen tuokio, jolloin Inka ja Teemu maalaavat yhdessä, on pikemminkin harmoninen irtiotto arjesta kuin arjen koko kuva. Musiikkia kuunnellaan aina, puhelimet ovat suljettuina – kaukana on muu maailma murheineen. Ja kiireineen, kummallakin on kaksi lasta edellisistä liitoistaan.

Samana päivänä kumpikaan ei yleensä tee omia teoksiaan, joiden toteuttamisessa vallitsevat sitten eri säännöt. Inka esimerkiksi vastaa viesteihin ja puhelimeen, vaikka olisi maalaamassa omia töitään.

Inka on valmistunut paitsi kuvataiteilijaksi Teemun tavoin Turun Taideakatemiasta, myös kulttuurituottajaksi. Hän työskentelee kulttuuriohjaajana muun muassa vanhusten parissa.

Teemu on tehnyt paitsi maalauksia, myös mediataidetta. Musiikkia hän julkaisee QOSQI-nimellä.

Taiteellinen työ on painottunut viime aikoina yhteismaalauksiin.

– Ne tuntuvat kiinnostavan ihmisiä, Teemu sanoo.

Inka Hannulan ja Teemu Raudaskosken yhteisnäyttely Unelmapajatso Porvoossa, Galleria Vanha Kappalaisen talossa 2. huhtikuuta 2023 saakka.