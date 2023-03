Milenan ja Pertun häät maksavat noin 35 000 euroa. Nyt he kertovat, miksi uskovat panostuksen olevan sen arvoista.

Mustan laatikon kantta koristaa kultainen monogrammi, nimikirjaimet M ja P. Kun laatikon avaa, sisältä paljastuu samettirusetilla kiinnitetty kutsu.

Näitä hääkutsuja ei lähetetty postissa. Milena AbbasMamode ja Perttu Vaittinen ajoivat ympäri Suomea ja veivät ne 90 häävieraalle henkilökohtaisesti.

Se on Vaittisen mukaan ollut tähän asti työläin vaihe häiden suunnittelussa. Pisimmän matkan hän ajoi Nokialta Kuopioon. AbbasMamode ajoi Jyväskylään.

Hääparin oma monogrammi painatetaan myös lippuun ja 30 metriä pitkään valkoiseen mattoon. Lippu liehuu heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Hirvihaaran kartanon pihassa Mäntsälässä kolme päivää.

Niin pitkään Milenan ja Pertun häät kestävät.

– Homma vähän eskaloitui, Milena sanoo ja purskahtaa nauruun.

Milenalla ja Pertulla on oma monogrammi. Se painatetaan hääkutsun lisäksi lippuun ja pitkään mattoon.

Perjantaina järjestetään harjoitus, jonka jälkeen hääpari viettää illallisjuhlaa kaasojen, bestmanien, näiden puolisoiden ja lähimpien perheenjäsenten kanssa. Lauantaina on varsinainen hääpäivä ja sunnuntaina hääbrunssi kaikille vieraille.

Lisäksi parilla on toiset häät Mauritiuksella, missä puolet Milenan sukulaisista asuu.

Ennen häitä Milena ja Perttu ovat jo pitäneet kihlajaiset ja bridal shower -päivän. Niiden lisäksi tulevat vielä perinteiset polttarit.

Yhteensä erilaiset häihin liittyvät tilaisuudet vievät siis kokonaisen viikon.

Kaikki tietysti valokuvataan ja videoidaan. Hääpäiväksi on varattu useita esiintyjiä: pianisti ja viulisti vihkitilaisuuteen, bändi juhlapaikalle ja illaksi dj.

” Pukuni on uniikki ja vähän överi.

Juhlatilan koristelusta vastaavat kaasojen ja bestmanien sijaan ammattilaiset. Koristeeksi on tulossa esimerkiksi valtava kakku, jota ei voi syödä. Tällaiset ”feikkikakut” ovat Milenan mukaan yleisiä amerikkalaisissa häissä.

Milenan hääpuku valmistuu tilaustyönä. Sen suunnittelu alkoi jo viime vuonna. Myös sulhasen, kaasojen ja bestmanien puvut on mietitty tarkkaan.

– Pukuni on uniikki ja vähän överi, hyvin näyttävä ja koristeellinen.

Hän sanoo, että puku sopii häiden teemaan, joka on moderni glamour. Teemavärit kulta, musta ja valkoinen toistuvat koristeluissa, kutsuissa ja kakussa.

Enempää puvusta ei voi kertoa, sillä Perttu näkee sen vasta vihkitilaisuudessa.

– Se on ainoa vanhoillinen juttu meidän häissä, Milena kertoo.

Milenan ja Pertun häihin on enää vajaat neljä kuukautta. – Jännitys tiivistyy, mitä lähemmäs päivä tulee, Milena sanoo.

Ennen vihkiseremonian alkua toteutetaan kuitenkin ”ensimmäinen kosketus”. Perttu halusi mieluummin sen kuin ”ensimmäisen vilkaisun”, jossa hän olisi nähnyt Milenan puvun.

– Se on ehkä jännittävämpi, että saa pitää toista kädestä, mutta ei vielä näe häntä, Perttu pohtii.

Pariskunnan häistä ei alunperin pitänyt tulla näin prameat. Mutta kun jonkin projektin aloittaa, se pitää tehdä kunnolla, Milena sanoo.

Hän arvelee, että tilanteen ”eskaloitumiseen” vaikutti hääsuunnittelijan palkkaaminen. He ovat yhteyksissä lähes päivittäin. Palavereita järjestetään noin kerran kuussa. Hääsuunnittelijalla on Milenan mukaan paljon sellaisia ideoita, joita hän ei itse olisi keksinyt.

Hääsuunnittelijan he palkkasivat, koska Milena arveli, ettei kiireisenä kuntosaliyrittäjänä ehdi järjestellä kaikkea itse. Pertullakin on oma päivätyönsä tuotannonsuunnittelijana.

” Kun on aktiivinen morsian ja hyvä hääsuunnittelija, eipä siinä paljon tarvitse itse sykkiä.

Vaikka häät ovat Milenan ja Pertun yhteinen projekti, Milena on alusta lähtien ottanut juhlista vetovastuun. Hän innostuu helposti ja tykkää pitää langat käsissään.

Perttu on tyytyväinen tilanteeseen.

– Parasta on, että saa itse seurata sivusta. Kun on aktiivinen morsian ja hyvä hääsuunnittelija, eipä siinä paljon tarvitse itse sykkiä, hän sanoo.

– Meillä on hääsomessa vitsi, että Perttu ”rakastaa” häiden suunnittelua. Pääasiassa minä sitä teen, mutta Perttu oikolukee kaikki tekstit, jotka julkaisen hääsomeen.

– Ja kyllä Perttu on päässyt vaikuttamaan. Hän sai valita esimerkiksi kutsukortin muodon.

Perttu hallinnoi myös juhlien Exceliä, johon he kirjasivat vieraslistan, budjetin ja eri toimijoiden yhteystiedot.

– Perttu pitää insinöörinä Excelin kurissa. Minulle Instagram toimii päiväkirjana, johon kerään asioita matkan varrelta, Milena kertoo.

Milena ja Perttu kävivät viemässä hääkutsut henkilökohtaisesti vieraille. Ajokilometrejä kertyi satoja.

Pariskunnan häihin keskittyvä sosiaalisen median tili palkittiin tänä vuonna häämessuilla vuoden hääsomena. Milena päivittää tiliä lähes joka päivä. Hän arvelee, että voittoon vaikutti aitous.

Hän ei arkaile puhua asioista, joista suomalaiset yleensä vaikenevat. Sellainen on myös raha.

Pariskunnan häät tulevat nykyisten arvioiden mukaan maksamaan todennäköisesti noin 35 000 euroa. Tähän mennessä rahaa on kulunut varausmaksuihin noin 6 000–7 000 euroa.

Suurimman osan kuluista he maksavat lainalla.

– Sekin on asia, jota ihmiset eivät kehtaa sanoa ääneen. Jos otat lainaa asuntoa tai autoa varten, mikset voisi ottaa myös häitä varten? Me valitsimme, että tämä on juttu, johon haluamme käyttää rahaa, Milena sanoo.

– Menen kerran elämässä naimisiin, enkä silloin halua luopua mistään, hän jatkaa.

” Jos otat lainaa asuntoa tai autoa varten, mikset voisi ottaa myös häitä varten?

Fakta Milenan ja Pertun hääbudjetti Pukeutuminen: Morsian ja sulhanen, meikki, kampaus, kynnet, bestmanien ja kaasojen asusteet yhteensä noin 4 000 euroa.

Hääsuunnittelijan palvelut: Noin 12 000 euroa. Palvelut sisältävät puolitoista vuotta suunnittelua, hääviikonlopun koordinointi, kymmenen hengen visualistitiimin hääviikonlopulle, somisteet, koristeet, kukat, makeiset, paperituotteet ja kyltit.

Juhlatila, catering, kakku ja vihkimistila: Yhteensä noin 10 000 euroa.

Video- ja valokuvaus: 5 000 euroa.

Musiikki ja ohjelma: Noin 4 000 euroa.

Lainan ottaminen häitä varten on yleistynyt, Milena arvelee. Eniten rahaa kuluu työntekijöiden palkkoihin. Pienistä puroista kasvaa iso virta. On mekko, kynnet, meikit, kampaukset, bestmanien ja kaasojen asut, tilavuokrat, kukat, majoitukset, kuljetukset, koristelut, alku- ja pääruoat, jälkiruokabuffet ja ohjelmanumerot...

Milena sanoo, ettei hän aluksi ymmärtänyt, miten paljon häissä on järjesteltävää. Toinen yllätys oli häiden ympärille rakentunut yhteisö sosiaalisessa mediassa.

– Olen tavannut paljon ihmisiä ja päässyt erilaisiin tilaisuuksiin, joissa puhutaan häätrendeistä.

Esimerkiksi perinteisiä suomalaisia hääleikkejä järjestää enää harva, hän sanoo. Nykyään vaikutteita haetaan muualta. Milenan ja Pertun häissä on amerikkalaista tyyliä.

Ohjelmanumeroita he eivät ole vielä miettineet kovin tarkkaan. Mitään morsiamenryöstöä tai kenkäleikkiä ei ole tiedossa. Tärkeintä on yhdessäolo.

” Miksi pitäisi mennä maistraatissa naimisiin ja ABC:n kautta kotiin? Sekin on ok, mutta ei sovi meille.

– Aluksi on vieraiden esittely ja ehkä teemme jonkin tietovisan. Puheita on muutama, mutta mitään salatehtäviä emme ainakaan vielä ole kehittäneet.

Kun Milena kertoi häämessuilla heidän kolmipäiväisistä juhlistaan, hän sai osakseen ihmetteleviä katseita. Somesta ikäviä kommentteja ei juuri ole tullut.

Kerran eräs häätilin seuraajista totesi, että onneksi hänen häänsä eivät ole ”tuollaista suorittamista”.

– Jos ihminen on perusluonteeltaan tavoitehakuinen suorittajaluonne, miksi pitäisi mennä maistraatissa naimisiin ja ABC:n kautta kotiin? Sekin on ok, mutta ei sovi meille, Milena sanoo.

Vaikka sosiaalinen media on tuonut Milenan mielestä paljon hyvää häiden suunnitteluun, se on myös lisännyt vertailua.

Milena ja Perttu järjestivät keväällä kihlajaiset ja kesällä otettiin kihlajaiskuvat.

– Häitä ei pitäisi vertailla keskenään. Kaikilla on omannäköiset häät.

Milenan ja Pertun häissä näkyvät esimerkiksi heidän harrastuksensa. Tinderissä tavanneen pariskunnan yhdisti kuusi vuotta sitten jalkapallo.

– Perttu kysyi vitsillä will you marry me, kun kuuli, että harrastan jalkapalloa. Hän on hirveä futisfani. Ajattelin tulostaa tuon keskustelun häihin, Milena nauraa.

Suhde alkoi rytinällä, sillä ensimmäinen tapaaminen järjestyi muuttolaatikoiden keskelle. Toiset treffit pidettiin Ikeassa.

Milenan oli tarkoitus viettää kesä Suomessa, osallistua Gladiaattorit-tv-ohjelman kuvauksiin, pelata amerikkalaista jalkapalloa ja palata sitten takaisin Mauritiukselle.

Kesästä tulikin rakkauden täyteinen.

– Olen onnellinen, että tapasin Pertun ennen kuin menin kuvauksiin. Tiesin, että hän haluaa oikeasti olla kanssani, eikä vain julkisuuden takia.

” Oli tärkeää, että Perttu kosii ja saa tehdä sen omalla tyylillään.

Perttu sanoo, että hän ihastui Milenassa räväkkään persoonaan ja ulkonäköön. Milena pitää Pertun rauhallisuudesta.

– Tasapainotamme toisiamme hyvin.

Kun Milena syksyllä palasi Mauritiukselle, oli selvää, että hän tulee takaisin Suomeen. He alkaisivat rakentaa yhteistä elämää.

Myös naimisiin meneminen oli parille selvää jo suhteen alkumetreistä lähtien. Milena yritti vihjailla Pertulle muutamia kertoja kosinnasta, kun sitä ei kuulunut.

– Siinä kesti aika kauan, mutta minulle oli tärkeää, että Perttu kosii ja saa tehdä sen omalla tyylillään.

Kosinta tapahtui lomamatkalla Mauritiuksella 21.12.2021. Kyseinen päivä on myös Milenan syntymäpäivä.

Perttu sanoo, että hänellä on aiemmin ollut melko neutraalit ajatukset häistä. Ne tulevat, jos ovat tullakseen.

Milenan ja Pertun häätili Vaittiset2023 voitti vuoden hääsomen palkinnon häämessuilla. Milena julkaisee someen sisältöä lähes joka päivä.

Milena sanoo, että hän on aina tiennyt, että haluaa isot juhlat.

– En silti ole haaveillut lapsesta asti prinsessahäistä.

Nyt häihin on aikaa vajaat neljä kuukautta. Suunnitelmat ovat pitkällä ja jäljellä on enää pieniä hankintoja.

Jännitys kasvaa koko ajan, kun hääpäivä tulee lähemmäs.

Kun häitä on suunnitellut näin intensiivisesti lähes kaksi vuotta, käykö mielessä, mitä jos jokin menee pieleen?

– Siksi meillä on hääsuunnittelija. Hän hoitaa kaiken yhteydenpidon cateringin ja muusikkojen kanssa. Jos jotain tapahtuisi, minulle ei edes kerrottaisi siitä. Me saamme vain juhlia ja nauttia, Milena sanoo.

Häiden järjestämisessä molempien mielestä parasta on yhdessäolo läheisten kanssa. Milena on jo miettinyt, miltä tuntuu kirjoittaa uusi sukunimi ja sanoa se ääneen.

– Eivät häät välttämättä mitään arjessa muuta, mutta odotan silti näitä asioita, ja sitä hetkeä, kun sanomme tahdon.