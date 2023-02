Sonja oli vain 18-vuotias aloittaessaan seksityön. Alkuun ihailu ja ”helppo raha” huumasivat, mutta nyt hän ajattelee maksaneensa siitä liian kovan hinnan: – Rahoilla ei tee mitään, jos mieli on rikki.

Kun Sonja aloitti seksityön vuonna 2012, hän ei tuntenut ketään kollegaa. Seksityö oli jotain, mitä hän oli nähnyt lähinnä elokuvissa.

– En yhtään tiennyt tai osannut kuvitella, millaista seksityö oikeassa elämässä on. Se oli kutkuttava tunne. Seksityö tuntui eräänlaiselta mystiseltä ja kielletyltä hedelmältä.

Hän oli aloittaessaan 18-vuotias. Nuori ikä kiehtoi asiakkaita, ja siksi asiakaskunta kasvoi pian suureksi. Asiakkaansa hän löysi seksipalveluiden ostoon ja myyntiin erikoistuneiden nettisivustojen kautta.

Sonja tarjosi lähinnä gfe-palvelua, joka on lyhenne termistä girlfriend experience, eli tyttöystäväkokemus. Tyttöystäväpalvelulle ominaista on se, että varsinaisen seksin lisäksi esimerkiksi pussaillaan ja halaillaan.

Sonjan tapaamat asiakkaat olivat enimmäkseen varsin tavallisia, hyväkäytöksisiä suomalaismiehiä. Tapaamiset olivat mukavia ja tienestit hyviä.

Asiakkaiden ihaileva katse ja kehut tuntuivat hyvältä ja nostivat Sonjan itsevarmuutta. Kun hän aloittelevana seksityöntekijänä teki ”keikkaa” muutaman kerran viikossa, oli tilanne jo puolen vuoden jälkeen aivan toinen.

– Ennätykseni taisi olla 20 asiakasta viikossa. Nautin niin siitä tunteesta, kun näin, miten paljon minua halutaan.

Ennen kaikkea Sonja oli koukussa rahaan. Hänestä tuntui hyvältä tienata sinällään melko pienellä työmäärällä suuria summia.

Sonjan mielestä seksityöhön liittyy niin hyviä kuin huonoja puolia, mutta niistä huonoista puhutaan julkisuudessa vähemmän.

Pian elämä alkoi oikeastaan pyöriä pelkästään seksityön ympärillä.

Sonja ei enää juuri tavannut ystäviään tai läheisiään eikä käynyt liikuntaharrastuksissa, jotka ennen olivat olleet olennainen osa arkea. Hän teki seksityötä niin paljon, että vapaa-aika kului lähinnä sängyssä makoillen ja nukkuen. Jaksaminen ei riittänyt muuhun.

Kuukausitienestit, joihin hän aiemmin olin tyytyväinen, eivät enää riittäneet. Sonja halusi tienata enemmän ja enemmän, niin paljon kuin vain oli mahdollista.

Koska Sonja halusi maksimoida tulonsa, alkoi hän tavata uusia asiakkaita matalalla kynnyksellä ilman perusteellista viestinvaihtoa. Niin sanottujen mallikelpoisten asiakkaiden seulominen joukosta olisi vain hidastanut tienaamista.

Se oli alamäen alku.

Useita ikäviä tilanteita oli toki vuosien varrella osunut jo kohdalle, mutta varsinainen käänne tapahtui Sonjan tavatessa uuden asiakkaan ensimmäistä kertaa vuonna 2018.

– Asiakas vaikutti kaikin puolin luotettavan oloiselta ja tapaaminen eteni mukavasti. Kuuntelimme musiikkia, jutustelimme ja pian siirryimme makuuhuoneen puolelle.

Esileikin jälkeen Sonja puki asiakkaalle kondomin ja antoi tämän aloittaa yhdynnän. Tovin kuluttua asiakas alkoi ääntelystä päätellen lähestyä orgasmia. Silloin mies vetäisi peniksensä ulos, ja Sonja tajusi vasta liian myöhään, mitä oli tapahtunut.

Asiakas oli vetäissyt kondomin salaa pois ja lauennut hänen sisäänsä.

– Pahinta tässä oli se, että mies vastasi järkyttyneeseen katseeseeni tyynen rauhallisesti sanomalla: ”Mun vain niin teki mieli. Ajatus nuoren, kauniin ja tiukan naisen siementämisestä tuntui niin kiihottavalta”.

Sonjan sisällä myllersi valtaisa raivo, mutta hän ei kyennyt puhumaan – ei sanomaan edes sanaakaan. Tilanne oli niin lamaannuttava ja hämmentävä.

– Ennen kaikkea minua hävetti siinä tilanteessa aivan hirveästi. Tapa, jolla minua kohdeltiin, oli äärimmäisen nöyryyttävä ja alentava. Olin kuin joku esine, jolla ei ole mitään itsemääräämisoikeutta.

– Vaikka suurin osa asiakkaistani oli kunnioittavia, niin kyllä se etenkin näin intiimeissä ja henkilökohtaisissa asioissa menee sillä tavalla, että huonot kokemukset ajavat hyvien ohi, Sonja sanoo.

Tuolloin mediassa kiersi uutisia miehestä, joka tietoisesti yritti tartuttaa seksityöntekijöihin HIV:n. Sonjan mielen valtasi samantien kauhu: oliko hän joutunut sarjatartuttajan uhriksi?

Sonja haki apteekista jälkiehkäisypillerin ja kävi sukupuolitautitesteissä useamman kerran seuraavien kuukausien aikana. Testit olivat onneksi puhtaat.

– Testien puhtaudesta huolimatta mieltäni piinasi pitkään ajatus, että mitä jos testeissä onkin jokin vika. Mitä jos minulla on HIV tai jokin muu tartunta?

Sonjan mukaan on yllättävän yleistä, että asiakkaat haluavat harrastaa suojaamatonta seksiä. Moni kysyi jo viesteissä etukäteen, voiko kondomin jättää pois, jos maksaa vähän ekstraa. Sonja vastasi aina ei.

Hän ei ollut tullut ajatelleeksikaan, että kohdalle voisi osua asiakkaita, jotka rikkovat yhteistä sopimusta. Sonja pohtii, että etenkin varattujen ja puolisoltaan salassa toimivien asiakkaiden kysely suojaamattoman seksin perään on hyvin vastuutonta. Puoliso saa kumppanin seikkailuista ikävimmässä tapauksessa muistoksi elinikäisen seksitaudin.

– Kondomin ottaminen pois kesken kaiken ilman lupaa on väkivallan muoto ja rikos, jos aiheutetaan toiselle tahallinen terveysriski, korostaa Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen.

Pro-tukipiste ry edistää seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun.

Kauppinen pohtii, että seksityön stigma elää yhä vahvasti. Tästä syystä monen seksipalveluita myyvän kynnys ottaa poliisiin yhteyttä tai tehdä rikosilmoitus esimerkiksi väkivaltatilanteissa voi olla hyvin korkea.

– Vaikka myy seksiä, voi silti tulla asiakkaan raiskaamaksi. On harmillista, että yhä edelleen seksityöntekijää ja hänen väkivallan kokemuksiaan saatetaan vähätellä. Vakavan seksuaalirikoksen uhrina seksityöntekijää ei välttämättä kohdella samalla tavalla kuin muita.

Seksiä myyvän kokemat asiat saatetaan esimerkiksi kuitata sanomalla, että riskit tulisi tiedostaa, kun on näin riskialttiiseen työhön ryhtynyt.

Sonjalla käy välillä mielessä, pitäisikö taas tehdä pari keikkaa, mutta hän ei halua enää ”retkahtaa” tienesteillään koukuttavaan seksityöhön.

Tapauksen jälkeen Sonja piti seksityöstä taukoa noin neljän kuukauden ajan. Sitten houkutus tienata kävi liian suureksi.

– Päätin, että jatkossa teen maksimissaan kaksi tai kolme tapaamista viikossa ja seulon tapaamiskelpoisia asiakkaita tiukoin kriteerein.

Aiempaa tarkempi asiakkaiden valikointi kannatti. Kohdalle osui mukavia asiakkaita, ja kaikki meni hyvin.

Mutta kaikki ei ollut hyvin.

Sonjaa ahdisti päivä päivältä enemmän. Hänellä alkoi olla itsetuhoisia ajatuksia.

– En voinut lakata ajattelemasta, että mitä jos minun käy yhtä huonosti kuin silloin kerran? Tai jopa vielä huonommin.

Seksityössä Sonja joutui oppimaan sen, että ihmisen ulkokuoren perusteella on mahdotonta arvioida, miten hän käyttäytyy. Niinpä hän oli jatkuvasti varpaillaan eikä enää nauttinut työstään.

Aiemmin hän oli harrastanut paljon seksiä myös siviilielämässä, mutta enää hänen ei tehnyt mieli. Halut olivat nollissa. Ylipäätään mikään, mistä hän aiemmin nautti, ei enää tuonut iloa.

Lopulta Sonja päätti, että tämä oli nyt tässä. Seksityö saisi jäädä. Mikään rahallinen summa ei voi mennä oman mielenterveyden edelle.

Hän ei ole nyt kahteen vuoteen myynyt seksipalveluita ja on tyytyväinen päätökseensä. Sonja kuitenkin myöntää, että haikailee hieman yhä edelleen suurien tulojen perään.

– Kaipaan sitä, kun lyhyessä ajassa tienasi niin suuria summia. Siksi mielessäni kummittelee aina silloin tällöin ajatus, että pitäisikö heittää muutama keikka. En toistaiseksi ole retkahtanut, ja hyvä niin.

Sonja aloitti seksityön täysi-ikäisyyden kynnyksellä ja ajattelee nyt sen olleen virhe. Hän uskoo, että asiakkaat käyttivät hänen nuorta ikäänsä tietoisesti hyväkseen. Kokematon nainen oli liian valmis joustamaan omista ehdoistaan.

– Suostuin alentamaan hintaa, jos asiakas jaksoi tingata riittävän sinnikkäästi. Tinkijät ovat valitettavan yleisiä. Saatoin myös myöntyä esimerkiksi anaaliseksiin pientä lisäkorvausta vastaan, vaikka inhoan anaaliseksiä.

Vuosien varrella tuli nähtyä kaikenlaista. Olihan Sonjan asiakkaina useampi sata mies sekä myös muutama nainen ja pariskunta.

Kerran Sonja meni asiakkaan kotiin ja paikan päällä selvisi, että miehen ala-asteikäinen lapsi nukkuu yläkerrassa.

– Tämä ilmeni heti tapaamisen alussa, kun mies pyysi minua puhumaan hiljempaa ja ihmettelin pyyntöä. Miehen kerrottua yläkerrassa nukkuvasta lapsesta marssin saman tien ovesta ulos. Ties miten lapsi olisi reagoinut, kun olisi herännyt ja astellut alas makuuhuoneeseen luoksemme kesken aktin.

– Oli myös sellainen tilanne, että mies totesi paikan päällä, että ei hänellä ole yhtään rahaa mukana. Hän kun ajatteli, että kun näen, miten hyvännäköinen hän on, suostun seksiin ilmaiseksi. Läksin sitten totta kai tieheni.

Oharit olivat ja ovat varmasti yhä edelleen yksi alan ikävistä lieveilmiöistä.

– Joskus saatoin odotella asiakasta hotellin aulassa, ja asiakas ei koskaan saapunut paikalle. Oharit harmittivat etenkin silloin, kun olin kulkenut tapaamispaikkaan pitkän matkan ja käyttänyt paljon aikaa laittautumiseen.

Yhdessä vaiheita ohareita tuli niin paljon, että Sonja mietti, oliko kyseessä joku yksi ja sama kiusantekijä. Joku, joka halusi tietoisesti tuhlata seksiä myyvän aikaa ja katsella sopivan välimatkan etäisyydeltä, kun palveluntarjoaja seisoskelee hölmistyneenä odottelemassa.

Sonjan mukaan jotkut asiakkaat keskustelevat netissä seksityöntekijöistä inhottavaan ja esineellistävään sävyyn.

Moni asiakas lähestyi Sonjaa kertomalla kuulleensa hänestä hyvää. Sonja ihmetteli, mitä asiakkaat tällä tarkemmin ottaen tarkoittivat, mutta ei noteerannut asiaa erityisemmin.

Myöhemmin hänelle selvisi, että netissä on useita anonyymeja keskustelualustoja, joissa keskustellaan palveluntarjoajista hyvin yksityiskohtaiseen tyyliin.

– Menin kerran mielenkiinnosta selaamaan keskusteluja, mutta lopetin selailun lyhyeen. Tapa, jolla palveluntarjoajista ja ylipäätään naisista siellä puhutaan, oli paikoin epätodellisen järkyttävä.

Keskusteluissa annetaan vinkkejä esimerkiksi siihen liittyen, keitä palveluntarjoajia kannattaa välttää, jos ei halua tavata ”lihavia ja tyhmiä lehmiä”. Painon lisäksi keskustellaan yksityiskohtaisesti esimerkiksi palveluntarjoajien alapään ulkonäöstä.

– Ällöttää ajatella, että näillä keskustelualustoilla on varmasti edelleen olemassa keskusteluja, joissa keskustellaan tarkasti minusta ja vartalostani. Vartalosta, joka on keskustelujen sävyn perusteella vain objekti halujen tyydyttämistä varten.

Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppisen mukaan on mahdotonta arvioida, miten yleisiä ikävät kokemukset alalla ovat. Kauppinen kuitenkin sanoo, että Pro-tukipisteessä ei ole mitenkään harvinaista, että seksityötä tekevät hakevat keskusteluapua ja vertaistukea ikäviin asiakaskohtaamisiin liittyen.

Väkivallan lisäksi seksiä myyvä voi joutua esimerkiksi uhkailun tai muutoin nöyryyttävän puheen kohteeksi.

– Seksityöntekijää voidaan kiristää esimerkiksi sillä, että seksityö uhataan tuoda julki.Joillakin ikäviä kokemuksia on paljon, joillakin muutamia ja joillakin taas ei yhtään. Asiakaskunnalla on iso merkitys.

Kun asiakaskunta on tuttu ja turvallinen, ovat riskit tällöin pienemmät.

– Toki myös tuttu asiakas saattaa käyttäytyä toisin kuin on sovittu.

Samaten seksityöntekijän valta-asemalla on vaikutusta. Valta-asemalla Kauppinen viittaa siihen, millainen valta seksityöntekijällä on valita asiakkaansa. Jos esimerkiksi elintaso on tiukalla ja rahan tarve pakottava, on kynnys tavata tuntemattomia asiakkaita matalampi – huolimatta siitä, että jonkinlaiset hälytyskellot soivat. Tietynlaisiin vaaranmerkkeihin, eli esimerkiksi asiakkaan viestittelytyyliin, voi myös oppia ammattitaidon myötä kiinnittämään tarkemmin huomiota.

Kauppinen kuitenkin haluaa painottaa, että riskejä ei voi koskaan täysin nollata. Ikinä ei voi satavarmasti tietää, mitä joku ihminen päättää tehdä tai sanoa.

– Liian myönteinen julkinen keskustelu voi esimerkiksi innostaa alalle nuoria, jotka eivät kerta kaikkiaan ole henkisesti valmiita, Sonja pelkää.

Vaikka seksityö koetteli Sonjaa monin tavoin, hän haluaa korostaa, että ammatissa oli myös paljon hyvää.

– Kaikki ei suinkaan ollut pelkkää alamäkeä. En minä muutoin olisi ollut alalla kymmentä vuotta.

Suuri osa asiakkaista käyttäytyi hyvin ja useimpien kanssa seksi oli parhaimmillaan molemmin puolin tyydyttävää ja hauskaa. Sonjalle kertyi vuosien aikana useita vakioasiakkaita, joita tapasi säännöllisesti. Yksi vakioasiakkaista leskimies, jonka vaimo oli menehtynyt syöpään.

– Meille kehittyi vuosien aikana eräänlainen ystävyyssuhde. Emme useimmilla tapaamisilla edes harrastaneet seksiä. Makoilimme lähekkäin, halailimme ja ennen kaikkea juttelimme syvällisesti elämän iloista ja suruista. Yhä vielä toisinaankin mietin, mitä hänelle kuuluu. Minulla on ikävä keskustelujamme.

Erääseen vakkariasiakkaaseensa Sonja pohtii olleensa ehkä jopa vähän ihastunut. Heidän keskinäinen kemiansa oli vahva ja seksi todella hyvää. Mies oli ammatiltaan hieroja. Hän halusi tapaamisilla lähinnä hieroa öljyllä Sonjan vartaloa ja kokeilla häneen seksileluja.

– Kuka ei siitä nauttisi, että saa lukuisia orgasmeja, rentouttavan hieronnan, ja vielä palkan käteen nautinnosta? Sonja hymähtää.

Mutta vaikka seksityö antoi paljon, se otti Sonjalta sitäkin enemmän.

– Tiedän, että matkassa oli huonoa tuuria ja myös omien hölmöilyjeni takia tieni kohtasi väärien asiakkaiden kanssa. Vaikka suurin osa asiakkaistani oli kunnioittavia, niin kyllä se etenkin näin intiimeissä ja henkilökohtaisissa asioissa menee sillä tavalla, että huonot kokemukset ajavat hyvien ohi.

Kokemukset seksityöntekijänä ovat nakertaneet Sonjan luottamusta uskollisuuteen parisuhteissa.

Tilanne eskaloitui pahaksi osin siksi, että Sonja ei kyennyt keskustelemaan kokemastaan kenenkään kanssa, vaan kasasi kaiken huonon olon sisälleen. Eihän moni Sonja läheinen tiennyt eikä tiedä vieläkään, että hän teki seksityötä.

Nyt Sonja on työstänyt ajatuksiaan ja kaikkea kokemaansa terapiassa jo muutaman vuoden ajan. Hän on myös uskaltanut avautua aiheesta muutamalle läheisimmälle ystävälleen. Henkinen hyvinvointi menee parempaan suuntaan päivä päivältä.

Seksuaaliset halutkin ovat pikkuhiljaa palanneet. Seksin ajatteleminen ei enää inhota ja ahdista.

Seksityön vahvan stigman takia on yleistä, että seksipalveluita myyvällä ei välttämättä ole ketään, jolle voi kertoa kokemastaan.

– Tämä on hyvin harmillista, koska sosiaalisen verkoston ja kontaktien olemassaolo vaikuttaa merkittävästi etenkin mielenterveydelliseen jaksamiseen, Kauppinen toteaa.

Moni seksityöntekijä verkostoituu muiden seksiä myyvien kanssa. Muiden alalla olevien kanssa voi jakaa turvallisuusniksejä ja varoituksia huonosti käyttäytyvistä asiakkaista. Myös Pro-tukipiste on taho, jonne voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä yhteyttä ilman, että tarvitsee pelätä seksityön ilmitulemista.

Vaikka henkinen hyvinvointi on harpannut monella askeleella eteenpäin, tietynlainen kyynisyys ja ennakkoluuloisuus elää Sonjan mielessä sitkeästi. Hän ajattelee, ettei tule kykenemään vakavaan parisuhteeseen ainakaan vielä muutamaan vuoteen. Ehkei edes koskaan.

Suurin osa Sonjan asiakkaista oli naimisissa eläviä miehiä, jotka toimivat kumppaniltaan salassa. Tyypillinen asetelma oli, että asiakkaat pyysivät Sonjan luokseen, kun kumppani oli matkoilla.

– En pysy laskuissa, miten monessa aviovuoteessa olen harrastanut seksiä. Todistin niin paljon pettämistä, että jos olisin itse parisuhteessa, olisi minun todella vaikea luottaa kumppanini sanaan.

Sonjan mielestä jokaisen seksityöhön ryhtyvän pitää kunnioittaa omia rajojaan. Asiakkaissa riittää niitä, jotka yrittävät tingata hinnoista tai luistaa siitä, mitä on etukäteen sovittu.

SonjAN mielestä seksityöstä puhutaan julkisuudessa usein liian ruusuiseen sävyyn. Joskus sitä suorastaan romantisoidaan.

Tällä hän viittaa siihen, että viime aikoina pinnalla on ollut paljon muun muassa se, miten suuria summia Onlyfans-sisällöntuotannolla on mahdollista tienata ja miten erotiikka-alalla työskentely voi olla voimaannuttavaa.

– Kuulostan nyt hieman täti-ihmiseltä, mutta koen, että liian myönteinen julkinen keskustelu voi esimerkiksi innostaa alalle nuoria, jotka eivät kerta kaikkiaan ole henkisesti valmiita.

Hän myös pohtii, että ylipäätään alan harmillisista lieveilmiöistä pitäisi puhua enemmän. Lieveilmiöillä hän viittaa eritoten mielenterveydellisiin seurauksiin ja seksitauteihin. Sonja välttyi vuosien aikana seksitaudeilta, mutta alalla työskentelevä tuttava sai asiakkaalta sukuelinherpestartunnan – kondomin käytöstä huolimatta.

Hän haluaa korostaa seksityön aloittamista harkitseville ja alalla jo oleville, miten tärkeää on olla varuillaan, edetä pienin askelin ja omaa jaksamista tarkasti kuunnellen.

– Jos ala kiinnostaa, voihan sitä kokeilla. On kuitenkin todella tärkeää pitää omista rajoista tiukasti kiinni. Rahoilla ei tee mitään, jos mieli on rikki. Rikkinäistä sisintä ei pahimmassa tapauksessa korjaa edes aika.

Sonja ei esiinny jutussa oikealla nimellään asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Juttu on julkaistu ensi kertaa 30.10.2022.

