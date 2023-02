Yli puolella 40–75-vuotiaista suomalaismiehistä on ongelma, josta kukaan ei kehtaa puhua – ”Haluaisin seksiä, mutta...”

Erektiohäiriöt ovat aikansa elänyt tabu, peniksistä kirjan kirjoittanut Helen Partti linjaa.

Yleisin erektioon liittyvä ongelmani on se, että haluaisin seksiä, mutta taustalla kolkuttaa torjutuksi tulemisen pelko. Etukäteen tulee epäilys ja tunne siitä, etten varmaankaan saa erektiota, joten jätän aloitteen tekemättä. Ihan hullua.

Tiedän, etten todennäköisesti edes tulisi torjutuksi, mutta pelkkä pelko on niin paljon vahvempi kuin tieto päinvastaisesta, ettei seksistä tule yhtään mitään. Joskus erektio on hävinnyt kesken seksin, kun jokin vanha muisto tai trauma alkaa kolkuttaa takaraivossa. Ajatus kiertää kehää ja erektio katoaa.

Erektio-ongelmat ovat siis puhtaasti henkisiä, fyysistä ongelmaa ei ole.

Muun muassa näin kertoo ”Jukka”, 39, toimittaja Helen Partin kirjassa Peniksen viisaus (Docendo).

Partti käsittelee kirjassaan laajasti miehen seksuaalisuutta ja seksuaaliterveyttä, etenkin erektiohäiriöitä. Hän on haastatellut asiantuntijoita, seksityöntekijöitä sekä heteromiehiä ja -naisia ja yhtä homoparia.

Erektiohäiriöt ovat Partin mukaan yhä tabu, josta moni mies vaikenee.

– Erektiohäiriöistä ei puhuta ääneen, eikä niistä kerrota kaverille, Partti sanoo.

Ei välttämättä edes omalle kumppanille.

Miesten koodistossa erektio-ongelmista ei puhuta, vaikka eihän niissä ole mitään, mitä pitäisi hävetä. Asia on arkipäivää jokaiselle miehelle jossain vaiheessa. On omituista, kun saunan lauteilla ei voi myöntää, että nyt ei onnistunut. Miehet kyllä tiedostavat, mistä johtuu, onko jalkojen välissä männynoksa vaiko kasa hyytelöä. Minäkin tiedostan. Omat ongelmani johtuvat lannistamisesta ja torjutuksi tulemisesta. - Jukka

– Naiset pystyvät puhumaan paremmin ongelmistaan, he opettelevat sitä lapsuudesta saakka, eikä heidän kuormansa kasva. Miehillä ei ole tätä tapaa ole vaan he pitävät kuorman itsellään. Se on ihmetyttänyt ja surettanut minua, Partti sanoo.

Partin mukaan miehen suurimpia pelkoja on se, ettei hän riitä kumppanilleen tai pysty tyydyttämään tätä.

Pelon ja häpeän tunteet voivat johtaa siihen, että mies saattaa odottaa jopa useita vuosia, ennen kuin hän hakeutuu erektiohäiriöiden vuoksi lääkäriin.

Oman kyvyttömyyden kohtaaminen voi tuntua niin ylitsepääsemättömältä.

– Olettamus on se, että pojat osaa ja tietää. Heillä on pelinrakentajan rooli myös seksuaalisuudessa. Mutta mihin se perustuu, kysyn vaan. Jos aina oletetaan, että mies pystyy, ei ihme, että hän kokee riittämättömyyttä, jos homma ei hoidu, Partti sanoo.

Todellisuus on se, että erektio-ongelmat ovat varsin normaaleja ja yleisiä. Tutkimusten mukaan jopa 60–75 prosentilla suomalaisista 40–75-vuotiaista miehistä on erektiohäiriö.

Helen Partti toivoo, että hänen kirjansa kannustaa miehiä puhumaan vaikeistakin asioista avoimemmin.

Voiko masturbointi olla haitaksi?

Erektiohäiriöitä voivat aiheuttaa muun muassa:

stressi

yleissairaudet, kuten diabetes ja kohonnut verenpaine

masennus, ahdistus, traumat

lääkkeiden sivuvaikutukset

alhaiset testosteroniarvot sekä eturauhassyövän jälkitilat

haluttomuus

ikääntyminen

huonot elämäntavat: ylipaino, tupakointi, päihteiden käyttö ja vähäinen liikunta

” Jos pulma ei ratkea omin voimin, on järkevää hakea apua ammattilaiselta.

Vaikka erektiota ei saisikaan kumppanin kanssa, se voi onnistua sooloseksissä. Monet Partin haastattelemat miehet kertovat tyydyttävänsä itseään.

Masturboidessa saan aina erektion. Joskus masturboin joka päivä, joskus en moneen päivään, riippuu ympäristön virikkeistä. - Jukka

Partin haastatteleman urologin mukaan on myönteistä, jos mies masturboi. Se on yksi hyvä keino ylläpitää seksuaalisuutta ja testata, miten penis toimii.

Mikäli seksuaalisuudessa on ongelmia, saattaa urologi ohjeistaa miestä masturboimaan kumppaninsakin nähden.

Joskus masturbaatiotekniikassa voi olla tarkistamisen varaa. ”Kovakourainen tai erikoinen masturbaatiotekniikka” voi urologin mukaan vaikeuttaa siemensyöksyä tai orgasmin saamista kumppanin kanssa.

”Nykyinen kumppanini onneksi ymmärtää”, sanoo erektio-ongelmista kärsinyt Jukka kirjassa Peniksen viisaus.

Puhukaa!

Erektio-ongelmia hoidetaan esimerkiksi erektiolääkkeillä ja/tai seksuaaliterapialla.

Psykologinen puoli on Partin mukaan aina syytä huomioida. Seksuaalisuus on voinutvahingoittua, jos miestä on esimerkiksi vähätelty tai kiusattu seksuaalisesti. Jollakin saattaa puolestaan olla pinttynyt käsitys siitä, että seksiä pitää suorittaa tietyllä tavalla.

Kaksi edellistä parisuhdettani olivat traumatisoivia, ja sain osakseni todella huonoa kohtelua, henkistä väkivaltaa, vähättelyä, haukkumista, moitteita ja mitätöintiä. Ex-kumppanini torjui minut lähes aina. Seksiä oli noin kerran kuussa, joskus sitäkin harvemmin. Lopulta en uskaltanut edes ehdottaa seksiä. En voi sietää alistamista ja huonoa kohtelua, mikä ehkä johtuu lapsuuden traumoista. Lapsuudessani oli nimittäin julkisivu kunnossa, mutta kulissien takana meno oli välillä melko hurjaa: joka viikonloppu ja kaikkina juhlapäivinä viinaa, väkivaltaa, huutoa ja tappelua. - Jukka

Jukan keino käsitellä ja helpottaa erektio-ongelmia on ollut avoin puhe kumppanin kanssa.

Ennen erektio oli hyvinkin luotettava ja vankka, kuin männynoksa. Kokoakin on penikselle siunaantunut, se on ollut kumppaneille riittävän vaikuttava jo itsessään, eikä sitä tarvitse saunassa hävetä. Onhan se ikävää, jos kesken kaiken lerpahtaa, mutta minkäpä sille voi. Onneksi kumppanit ovat yleensä ymmärtäneet. Olen kyllä joutunut selittämään, ettei vika ole heissä ja siinä, etteivätkö he olisi haluttavia. Nykyinen kumppanini onneksi ymmärtää, koska olen asioista hänelle kertonut. - Jukka

Puhumiseen kannustaa myös Helen Partti.

Se, että löytyy edes yksi ihminen, jolle avautua, voi olla valtava helpotus. On se sitten ystävä, kumppani, seksuaaliterapeutti tai lääkäri.

– Monet haastattelemani miehet sanoivat, että minulle oli helpottavaa ja yllättävän helppoa puhua. Olen siitä kauhean iloinen.

Kun puhuu, vaikeallekin asialle alkaa löytyä sanoja, ja sitä voi olla helpompi ymmärtää ja käsitellä.

Parisuhteessa puhumisella on suuri merkitys. Partti onkin suunnannut kirjansa myös miesten kumppaneille.

– Erektio-ongelmat vaikuttavat myös kumppaniin. Pahimmillaan niistä kärsivät molemmat.

Erektio-ongelma voi hämmentää myös kumppania, eikä hänkään välttämättä tiedä, miten toimia.

Negatiivinen suhtautuminen, pahimmillaan sättiminen ja syyllistäminen, on omiaan pahentamaan asiaa. Se voi myös jättää mieheen syvät haavat.

– Jos taas kumppani suhtautuu ymmärtäväisesti, asia voi mennä omalla painollaan.

Kun erektiossa ilmenee ongelmia, molemmat parisuhteen osapuolet tarvitsevat Partin mukaan aikaa käsitellä tilannetta.

– Yhteisen tarinan ei tarvitse aina päättyä huonosti. Jos pulma ei ratkea omin voimin, on järkevää hakea apua ammattilaiselta.