Nyt puhuu entinen incel-mies Juho-Kustaa, 27: ”Seksi ei ongelmaa korjaa”

Juho-Kustaa Mäkisen, 27, mukaan kaikki tapahtui hyvin tyypillisesti. Hän pettyi pahasti ensimmäiseen parisuhteeseensa, jäi yksin, syrjäytyi ja lääkitsi lopulta pahaa oloaan imemällä mielipiteitä netin naisvihamielisiltä keskustelupalstoilta.

Näin lahtelaisesta Mäkisestä tuli incel-mies.

Incel on lyhenne englanninkielisistä sanoista involuntary celibate, suomeksi tahdonvastainen selibaatti.

Yleensä incelillä tarkoitetaan laajemmin erityisesti netin keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa vallalla olevaa alakulttuuria, jossa miehet kokevat oman seksiä ja parisuhdetta vaille jäämisen olevan naisten syytä.

– Minulla oli radikaaleja mielipiteitä. Vihamielistä ajattelua esimerkiksi feminismistä. Koin, että naiset ovat jotenkin etuoikeutetussa asemassa yhteiskunnassa, Mäkinen kertoo.

Erityisesti incel-miesten puheissa vilkkuvat chadit aiheuttivat vihaa Mäkisessä. Chadilla tarkoitetaan erityisen komeaa, naisten suosiosta nauttivaa miestä.

– Itseäni ärsyttivät Tinderit ynnä muut deittailusovellukset, jotka ovat niin ulkonäkökeskeisiä. Siitä tuli ajatus, ettei tällainen perusmies kelpaa enää kellekään – mikä on ihan väärä käsitys.

Todellinen syy ja ongelman ydin Mäkisen vihaan oli kuitenkin jokin aivan muu kuin naiset tai pinnalliset deittiapit.

– Se oli masentuneisuutta ja yksinäisyyttä. Ajattelin, ettei kukaan ymmärrä minun tilannettani, joten hain seuraa samassa tilanteessa olevista ihmisistä, jotka ymmärtävät. Mutta he eivät olleet mielenterveyden kannalta parasta seuraa, 27-vuotias Mäkinen summaa.

Tämä on Mäkisen mukaan asia, joka yleensä unohtuu incelistä puhuttaessa.

Mäkisen mielestä esteenä incelin torjumisessa on juuri se, ettei sen ymmärretä olevan yksinäisyydestä, masennuksesta ja muusta pahoinvoinnista kumpuavaa oireilua.

– Inceliä ei korjata haukkumalla miehiä naisvihamielisiksi – vaikka he aika usein sellaisia ovatkin. Siihen liittyy paljon laajempia ongelmia.

Mäkisen näkemys on sama, jonka muun muassa incel-yhteisöistä väitöskirjan tehnyt tutkija Emilia Lounela on havainnut työssään. Lounela toteaa yksinäisyyden ja kokemuksen siitä, ettei löydä kumppania, olevan tyypillisimpiä syitä incel-ajatusmaailman omaksumiselle.

– Ja että kokee, ettei saa edes samanlaisia mahdollisuuksia kuin muut, Lounela totesi Ilta-Sanomien haastattelussa viime kesänä.

Verkossa ja sosiaalisessa mediassa incel-miesten levittämät puheet naisista ovat hyvin loukkaavia ja ahdistavia.

Monet incel-miehistä on naisvihamielisiä. He voivat puhua naisista hyvin alentavaan ja loukkaavaan tyyliin ja uhkailla jopa väkivallalla. Suomessa tähän voi törmätä erityisesti anonyymillä Ylilauta-sivustolla.

Incel on aiheuttanut valtaisaa kuohuntaa ja keskustelua sen jälkeen, kun Helsingin Sanomissa julkaistiin tammikuun lopulla tutkijatohtori Joona Räsäsen mielipidekirjoitus aiheesta. Räsäsen mielestä miesten seksuaalinen yksinäisyys ja siitä kumpuava mahdollinen väkivallan uhka pitäisi huomioida paremmin Suomessa.

Kirjoituksen on koettu kumpuavan samasta maaperästä, johon koko incel-kulttuuri juurtuu. Räsäsen kirjoitus on tyrmätty monelta suunnalta, ja se on poikinut HS:n mielipidepalstalle myös vastakkaisia kirjoituksia.

Myös Juho-Kustaa Mäkinen osallistui incel-keskusteluun sunnuntaina HS:n mielipidesivuilla.

Mäkinen toteaa Ilta-Sanomille, että miesten syyllistämisen sijaan olisi tärkeintä vahvistaa osallistavaa yhteiskuntaa, jossa syrjäytyneille ihmisille – incel-miehet mukaan lukien – mahdollistettaisiin enemmän aitoja ihmiskontakteja.

– Tarjoamalla tilanteita, joissa pääsee kohtaamaan muita ihmisiä. Ei pelkästään naisia vaan myös miehiä, mutta mielellään naisiakin. Pakotetaan ihmiset pois omasta luolasta. Esimerkiksi eheyttävät työllistämistoimet auttavat ehdottomasti inceleitä.

Tällä tavoin myös Mäkinen itse kertoo päässeensä eroon incelistä.

– Sain työn ja opiskelun kautta naiskavereita, jotka pitivät minua hyvänä tyyppinä. Se pani minut ajattelemaan, etteivät naiset ole mitään pahiksia. Sitä kautta se tilanne lähti purkautumaan.

Mäkisen mielestä keskustelu incelistä pyörii liikaa pelkän seksin ja parisuhteen ympärillä.

– Seksi ei ongelmaa korjaa. Naisilla ei ole todellakaan mikään velvollisuus antaa seksiä. Korjaaminen lähtee yksinäisyyttä vähentämällä.

Mäkinen sanoo ymmärtävänsä, että yksinäiset miehet haikailevat parisuhteen perään, voihan se olla jopa kaikkein merkityksellisin ihmissuhde elämässä. Parisuhde yksistään ei silti välttämättä toimi parantavana voimana, jos ihminen on ahdistunut.

– Parisuhdetta ei pitäisi ylipäätään lähteä huonossa mielentilassa hakemaan. On mahdotonta saada tervettä parisuhdetta, jos oma mieli on sairas.

Juho-Kustaa Mäkinen painottaa, että syrjäytyneille olisi tarjottava enemmän tukea mielenterveyspalveluissa. – Ikävä kyllä tukea on vaikea saada, koska mielenterveyspalvelut ovat ihan täynnä. Siksi ongelmat olisi tunnistettava usean eri tahon kautta, kuten työvoimatoimistossa. Kuvituskuva.

Vaikka ihmisiä tulisi ymmärtää, ei se tarkoita Mäkisen mukaan sitä, että heidän tekonsa olisivat hyväksyttävissä.

– Naisviha ei ole missään nimessä oikeutettua eikä sitä pidä ymmärtää.

Mäkisen mukaan olisi silti pystyttävä ymmärtämään syitä naisvihan takana. Kyettävä näkemään, että se on oireilua ihmisten pahoinvoinnista, jota huonot kokemukset parisuhteista ovat vahvistaneet.

– Ihmisen luonne on sellainen, että pitää löytää aina joku syyllinen. Incelit kaivavat syyn siitä, että ei ole seksiä, naisia ja niin pois päin.

Incel-kulttuurin liittyvä väkivallan uhka on myös Mäkisen mukaan todellinen. Sen vuoksi synkkään ja syyllistävään toimintaan olisi puututtava, ennen kuin on liian myöhäistä.

– Kulttuurin sisällä on todella radikaaleja yksilöitä, jotka voivat sortua väkivaltaisiin tekoihin tai kannustaa muita niihin.