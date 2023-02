Edes läheisimmät ystävät eivät tiedä, mitä Teemun ja hänen avovaimonsa kotona tapahtuu. Kun muut eivät näe, heistä tulee valtiatar ja orja.

Viime kesästä alkaen Teemu on elänyt siveydessä.

Se tarkoittaa, ettei hän ole saanut olla yhdynnässä, vastaanottaa suuseksiä tai edes masturboida.

Seksiä hän on harrastanut, mutta ei sitä ihan perinteisintä. Mennään yksityiskohtiin vähän myöhemmin.

Pidättäytymisen varmistamiseksi Teemu käyttää lukollista siveysvyötä aina paitsi nukkuessaan. Avain on hänen naisystävällään.

Teemu on orja. Hän elää naisystävänsä kanssa suostumuksellisessa valtasuhteessa. Valtasuhde on yksi BDSM:n muoto, ja sille ominaista on roolijako, jossa toinen on alistava ja toinen alistuva osapuoli.

Teemun ennätys siveydessä pysymisessä on yli 400 päivää putkeen.

Orjan työtehtäviin kuuluu muun muassa erilaiset kotityöt, kuten imurointi ja vessanpesu. Teemu kertoo, että hän on saanut hyviä siivousvinkkejä siivousguru Auri Kanasen ja Marttojen videoista.

Teemun orjuus on täysin vapaaehtoista. Hän alistuu kumppanilleen ja pyrkii kaikin tavoin miellyttämään naisystäväänsä, koska hän pitää siitä. Kyse ei ole pakottamisesta, hän vakuuttaa. Teemu kiihottuu myös seksuaalisesti saadessaan olla nöyryytyksen ja vallankäytön kohteena.

Teemun naisystävä on suhteen alistava ja määräävä osapuoli, eli valtiatar. Orja tekee niin kuin valtiatar käskee. Valtasuhde on voimassa jatkuvasti, eli kyse ei ole mistään satunnaisesta leikistä.

Valta-asetelman vahvistaa kirjallinen sopimus, jonka Teemu on allekirjoittanut kumppaninsa kanssa. Siinä määritellään säännöt muun muassa orgasmikontrollista, orjan työtehtävistä sekä pariskunnan keskinäisestä hierarkiasta. Sopimus uusitaan vuosittain.

Teemu käyttää siivotessaan valtiattaren määrittelemää siivousasua. Hän ei normaalisti pukeutuisi naisten vaatteisiin, mutta se, että alistava osapuoli käskee alistettavan pukemaan yllensä esimerkiksi korkokengät, on nöyryyttämisen keino. Siitä tässä on pohjimmiltaan kyse – halusta nöyryyttää tai tulla nöyryytetyksi.

Erityistason seksuaaliterapeutin, kliinisen seksologi Outi Santavuoren mukaan valtasuhteita on hyvin monenlaisia. On sessiotyyppisiä suhteita, joissa BDSM:ää harrastetaan yhdessä aina silloin tällöin, kun taas joillain vallalla leikittely on kiinteä osa arkea vuorokauden ympäri.

Keskeistä kaikissa valtasuhteissa on yhteinen suostumus.

– Valtasuhteissa on ensiarvoisen tärkeää, että suhteen eri osapuolet ovat yhdessä sopineet, mihin asti valta ulottuu, missä menevät rajat ja miten suostumuksen suhteen toisiin ajatuksiin tuleminen ilmaistaan. Suostumuksen varmistamiseksi avainasemassa on jatkuva keskustelu.

Pysyviin valtasuhteisiin tuo oman haasteensa se, miten sopiminen onnistuu ilman, että illuusio alistamisesta ja alistumisesta särkyy. Avoin ja rakentava keskustelu voi olla hankalaa, koska rooleista ei haluta poiketa. Santavuori on työssään pohtinut keinoja siihen, miten keskustelutarpeen ilmaisemista voisi edesauttaa.

– Olen välillä ehdottanut asiakkailleni, että voisiko yhteisesti sopia jonkun merkin sille, että haluaa käydä keskustelua. Tällainen merkki voi olla esimerkiksi tietyn asun ylle pukeminen tai tietyn esineen nostaminen makuuhuoneen pöydälle.

Siveysvyön jatkuvaa käyttöä hän ei suosittele terveyssyistä.

– Unen aikana penis menee erektioon useamman kerran. Siveysvyön estää tämän luonnollisen erektion muodostumisen ja siksi on tärkeää, että siveysvyö otettaisiin pois ainakin yöunien ajaksi. Erektiokykyyn liittyvä järjestelmä kehossa on hyvin herkkä.

Siveysvyö on miehen sukuelimen lukitseva, ulkonäöltään häkkiä muistuttava väline, jonka lukon avaimet luovutetaan toisen henkilön haltuun. – Siveysasetelma on nautinnollista ja kiihottavaa sekä minulle ja kumppanilleni, Teemu pohtii.

Teemu harrastaa vain sellaista seksiä, jonka keskiössä on naisystävän tyydyttäminen. Se tapahtuu esimerkiksi vyödildolla tai suuseksiä antamalla.

Valta-asetelmassa orjan oma penis on ”liian pieni” valtiattaren tyydyttämiseen. Teemu ei edes saa kutsua sukuelintään penikseksi, vaan pippeliksi. Sekin on määritelty kirjallisessa sopimuksessa.

– Jo se, että saan tuottaa hänelle nautintoa seksivälineillä, on minulle suuri kunnia, Teemu sanoo.

– Sanoisin, että varustukseni on keskivertoa kokoa, eli tässä on kyse enemmänkin sanaleikistä. Vaikka minulla olisi hyvin kookas varustus, haluaisin silti, että valtiatar käyttää varustuksestani sanaa pippeli ja mieluiten etuliitteellä pieni.

Small penis humiliation, eli suomennettuna pienen peniksen nöyryytys, on verbaalisen nöyryytyksen muoto, jossa alistava osapuoli yhteisymmärryksessä puhuu alentavaan sävyyn alistettavan peniksen koosta. Alistuksen kohteena oleva henkilö siis haluaa, että hänen varustustaan pilkataan ja vähätellään.

Nöyryytys voi tapahtua muutenkin, kuin kasvotusten. Digitalisaatio on mahdollistanut sen, että nöyryytysleikkejä voi harrastaa myös etäyhteydellä, vaikkapa web-kameran välityksellä. Tällaista palvelua tarjoavat esimerkiksi tietyt kaupalliset ammattidominat. Nöyryytystä kaipaava osapuoli voi maksua vastaan lähettää peniksestään videoita tai kuvia dominalle, joka sitten lausuu siitä nöyryyttäviä sanoja.

Teemu on tehnyt naisystävänsä kanssa valtarooleista kirjallisen sopimuksen. Sopimuksessa määritellään esimerkiksi pariskunnan välinen hierarkia. Pari on seurustellut noin 20 vuotta. Valtaroolit ovat olleet osa suhdetta viimeisen 15 vuoden ajan.

Teemun naisystävä on ensimmäinen kumppani, jonka kanssa Teemu on kunnolla päässyt kokeilemaan valtaleikkejä. Exät ovat suhtautuneet Teemun mieltymyksiin torjuvasti.

– Se on tuntunut aika pahalta etenkin, kun on vaatinut aika paljon henkistä rohkeutta avautua toiselle näin intiimistä aiheesta. Toki tällaisissa tilanteissa myös häpeän tunne on ollut vahvasti läsnä.

Jotakin pienimuotoisempaa, kuten korkosaappaiden nuolemista, on tullut aiemmissa suhteissa kokeiltua, mutta vain vähän, sillä toinen osapuoli ei ole ollut asiasta innostunut.

Nykyisellä kumppanillakaan ei ollut ennen Teemua kokemusta valtaleikeistä, eikä hän tiennyt olevansa niistä kiinnostunut. Myös Teemulle orjana olo oli uutta, vaikka hän oli siitä pitkään haaveillut.

– Kumppanini on alusta alkaen ollut avomielinen ja valmis kokeilemaan uusia asioita. Hänestä huokuu myös se, että tietynlainen johtajaluonne on ollut osa hänen persoonaansa aina. Hänen on ollut luontaista solahtaa valtiattaren rooliin, vaikkakin se on tapahtunut pitkän ajan kuluessa.

Teemu harrastaa vain sellaista seksiä, jonka keskiössä on naisen nautinto. Yhdyntä tapahtuu vyödildon avulla, koska Teemu käyttää siveysvyötä nykyisin aina paitsi nukkuessaan. Parisuhteen aikana on kuitenkin ollut kausia, kun siveysvyö on ollut pois käytöstä jopa kuukausia putkeen.

Aloite valta-asetelmaan ja siveyteen tuli täysin Teemulta. Naisystävä suhtautui ensin pienellä varauksella, mutta pikkuhiljaa roolit tulivat osaksi arkea.

Teemu kokee, että halu alistua on elänyt hänessä nuoresta pitäen. Ala-asteikäisenä Teemu leikki luokan tyttöjen kanssa pihalla leikkejä, joissa tytöt laittoivat hänelle kaulapannan ja taluttivat kuin koiraa. Teemu nautti olla nöyryytyksen kohteena ja haaveili siitä, että tytöt sitoisivat hänet hyppynarulla puuhun ja pussaisivat väkisin.

Yläasteikäisenä hän alkoi kiinnostua kiiltäväpintaisista vaatteista ja korkosaappaista. Teemulla on materiaali- ja kenkäfetissi.

– Mieleeni on jäänyt 1990-luvun suosikkilaulaja Miisan kiiltävä esiintymisasu. Välillä saatoin löytää kiinnostavaa visuaalista materiaalia myös nuortenlehdistä, kuten Suosikista.

Sopimuksessa on myös määritelty, että aina toisinaan Teemun tulee siivotessaan laittaa ylle pitsiset stringit tai lakata kynnet vaaleanpunaisiksi ja levittää huulille pinkkiä huulipunaa.

Teemun naisystävä omistaa useamman parin korollisia, mustia nahkasaappaita. Sessioiden aikana Teemu saa esimerkiksi hyväillä ja nuolla valtiattaren saapikkaita, mutta toki vain, jos valtiatar antaa siihen luvan.

– Kerran olimme kävelleet kaupungilla koko päivän, ja valtiattareni kuiskasi korvaani, että saat sitten illalla kotona putsata kenkäni. Olihan siinä melko suuri vatsataudin riski, kun nuolin likaisia kengänpohjia. Tilanne oli kuitenkin niin kiihottava, ettei siinä tullut mitään pöpöjä ajateltua.

Toisinaan Teemu on saanut myös nylkyttää kumppaninsa saappaiden väliin. Tällaiseen touhuun ei kuitenkaan hetkeen ole ollut mahdollisuutta, koska orjana Teemu pitää peniksensä lukkojen takana siihen asti, kunnes valtiatar päättää toisin. Nylkytys on harvinaista herkkua, yhdynnästä puhumattakaan.

” Olihan siinä melko suuri vatsataudin riski, kun nuolin likaisia kengänpohjia.

Pariskunnan yhteisten leikkihetkien aikana Teemu käyttää usein nahkaista huppua, joka peittää koko pään alueen. Tällaisen hupun käyttöön liittyy suurta luottamusta ja antautumista, koska kontrolli luovutetaan toiselle kokonaan. Aina toisinaan Teemu laittaa hupun alle myös korvatulpat, jolloin häneltä on viety pois sekä näkö- ja kuuloaisti.

Orjana Teemu huolehtii siitä, että hänen kumppaninsa saa seksuaalista tyydytystä niin paljon kuin mahdollista, ja sivuuttaa omat tarpeensa.

– Itsekkyys ei ole suotavaa minun kaltaisilleni beta-miehille. Beta-miehet pitävät pippelinsä siveysvyössä.

Toisin oli suhteen alussa ennen valta-asetelmaa. Silloin Teemu masturboi jopa useita kertoja päivässä. Seksiä kumppanin kanssa hän ei aina siksi edes jaksanut, mutta jos jaksoi, oman orgasmin saaminen oli itsestäänselvyys.

Nyt Teemu saa tulla vain erityisluvalla. Hän kokee, että elämä ilman seksiä ja orgasmeja on nostanut hänen energiatasojaan. Lisäksi pitkän pidättäytymisen päätteeksi seksi tuntuu paljon paremmalta.

Valtiatar omistaa usean parin korollisia nahkasaappaita. Kun Teemu on ollut kiltti ja kuuliainen orja, hän saa nuolla ja hyväillä valtiattaren saappaita.

Vaikka Teemu elää siveydessä, suo valtiatar joskus myös hänelle nautinnollisia hetkiä esimerkiksi eturauhaslelun avulla. Teemun nautinto ei kuitenkaan siveyden aikana saa huipentua orgasmiin asti, vaan stimulaatio keskeytetään juuri ennen huipennusta. Orgasmit kun ovat sallittuja vain valtiattarelle.

Yhteisestä lelulaatikosta löytyy runsaasti erilaisia seksileluja ja BDSM-välineitä. Siveysvyöt on tilattu mittatilaustyönä yhdysvaltalaiselta yritykseltä ja ne on valmistettu kirurgisesta teräksestä, jonka takia siveysvyö yllä voi huoletta käydä myös suihkussa.

Orjasopimuksessa on määritelty säännöt paitsi seksistä, myös kotitöistä. Orjan vastuu on pitää koti siistinä.

Teemu ja hänen naisystävänsä käyvät molemmat kokopäivätöissä, Teemu lähinnä etänä.

Pariskunnalla on paljon aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Keskimmäinen kirja The History & Arts of the Dominatrix on tietokirja, jossa on tutkittu valtiattaruuden eli dominoiden historiaa muinaisista pyhistä jumalatarpalvontaan liittyvistä rituaaleista aina nykypäivän ammattidominoihin asti.

Tehdessään kotitöitä Teemun tulee useimmiten pitää yllä erityistä valtiattaren määräämää siivousasua. Siihen kuuluu musta nahkamekko, valkoiset korolliset saappaat ja joskus myös pitsinen siivousessu. Toisinaan Teemun tulee pukea mekon alle myös naisten stringit, lakata kynnet vaaleanpunaisiksi ja levittää pinkkiä huulipunaa.

– Valtiatar saattaa lähettää minulle keskellä päivää tekstiviestin, jossa hän käskee pukemaan siivousasun ylle ja imuroimaan asunnon. Vastaan sitten viestiin, että totta kai valtiatar, ja hoidan työtehtäväni tunnollisesti.

Kotitöiden lisäksi Teemu hoitaa usein myös kaupassa käynnin. Pankkitilille asti valta-asetelma ei ulotu. Elinkustannuksiin pari osallistuu tasapuolisesti.

– Valtiatar saattaa kyllä toisinaan laittaa minulle MobilePay-pyyntöjä ollessaan viettämässä ulkona iltaa. Hän saattaa esimerkiksi kysyä, että voisinko maksaa illan drinkit. Valtiattareni tekee tätä, koska hän tietää, että kiihotun siitä. Kyse ei ole minkäänlaisesta aidosta taloudellisesta tarpeesta.

Leopold von Sacher-Masochsin kirjoittamassa ja alunperin vuonna 1870 julkaistussa kirjassa Venus in Furs käsitellään muun muassa sadomasokismia ja fetisismiä. Kirjallisilla valtasopimuksilla on pitkät perinteet. Kyseisen sivun kuvassa mies allekirjoittaa orjasopimusta valtiattarensa valvovan silmän alla.

Valtasuhde on avannut Teemun ajattelua seksuaalisesti muutenkin. Hän on hetero, mutta pystyisi joustamaan tarvittaessa.

– Jos valtiatar niin pyytäisi, voisin esimerkiksi harrastaa suuseksiä toisen miehen kanssa. En kuitenkaan usko, että lähtökohtaisesti erityisemmin nauttisin seksistä miehen kanssa. Tilanteessa kiihottavaa olisi valtiattareni miellyttäminen.

Teemu on ehdottanut, että valtiatar voisi harrastaa seksiä muiden miesten kanssa saavuttaakseen mahdollisimman suuren nautinnon.

Naisystävä ei ensin innostunut ajatuksesta, mutta on sittemmin lämmennyt sille. Lähivuosina olisi tarkoitus tehdä fantasiasta totta.

– Mielestäni olisi hyvä käytäntö, että kumppanini saisi vaikka kerran kuukaudessa hyvää seksiä toiselta mieheltä, Teemu pohtii.

Hän ei itse haluaisi olla tilanteessa läsnä, mutta toivoisi valtiattaren lähettävän hänelle kuvia itsestään asussa, jossa aikoo tavata toisen seksikumppanin.

Kuvassa näkyvä väline on nimeltään Kali’s teeth. Välineen voi lukita esimerkiksi peniksen varteen, jolloin lelu aiheuttaa sitä tukalamman olon, mitä enemmän kiihottuu. Lelun piikit tuottavat kipua, mutta eivät ole niin terävät, että iho menisi rikki.

Edes parin lähimmät ystävät eivät tiedä valtasuhteesta mitään. Vaikka sopimus on voimassa koko ajan, muiden ihmisten keskuudessa he yrittävät käyttäytyä tavallisesti. Teemu kutsuu naisystäväänsä valtiattareksi vain kahden kesken.

Tietyt asiat kuitenkin tapahtuvat kuin huomaamatta. Jos pariskunnan kotona on illanistujaiset, Teemu esimerkiksi tarjoilee ja kerää pois likaiset astiat.

” Mielestäni olisi hyvä käytäntö, että kumppanini saisi vaikka kerran kuukaudessa hyvää seksiä toiselta mieheltä.

– Vähennän mielelläni valtiattareni kuormitusta ja työtaakkaa, mutta siisteys ja hyvä järjestys kotona ylipäätään on minulle hyvin tärkeää.

Jos Teemu haluaa lähteä ulos kavereiden kanssa, hänen pitää saada siihen valtiattaren lupa. Lähes aina se myös heltiää.

– Kenellekään ei varmasti ole tullut vaikutelmaa, että kumppanini olisi pirttihirmu.

Kuvan oikeassa ylälaidassa näkyvä sähkölelu on pariskunnan käytössä monenlaisissa tilanteissa. Vastaanotin kiinnitetään orjan ruumiinosaan, ja radiopuhelinta muistuttava lähetin on valtiattaren hallussa. Mikäli valtiattaren tekee mieli esimerkiksi juotavaa, voi hän sähköiskun avulla kutsua palvelijan, eli Teemun luokseen tarjoilemaan teetä.

Seksuaaliterapeutti Outi Santavuoren mukaan parhaimmillaan valtasuhde ruokkii mielikuvitusta ja mahdollistaa tunteiden ilmaisun uudella tavalla. Toinen voi rentoutua, kun saa olla kontrollissa ja toinen taas, kun saa luopua siitä.

– Valtasuhde voi olla hauska yhteinen salaisuus, joka tuo mukavaa jännitettä. Toisille se voi kuitenkin olla myös kiinteä osa identiteettiä.

Pääosin valtasuhteet ovat vilpittömiä siinä missä muunkinlaiset suhteet. Santavuori kuitenkin toteaa, että seksuaalinen hyväksikäyttö on mahdollista verhota valtasuhteen muotoon.

– BDSM:ää harrastavat ihmiset eivät ole sen kummallisempia kuin muutkaan ihmiset. Kaikenlaisissa tilanteissa ja ihmissuhteissa voi olla riski seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai henkiseen väkivaltaan.

Teemun ja hänen kumppaninsa valtasuhde on yhdistelmä romantiikkaa ja valtarooleilla leikittelyä. On kuitenkin myös suhteita, joissa valta-asetelma on niin sanotusti kylmä. Tällaisessa tapauksessa alistavalla osapuolella voi esimerkiksi olla useita orjia, joita kohtaan hän ei ole muodostanut minkäänlaista tunnesidettä. Kyse on puhtaasti vallalla leikittelystä, johon on toki kummankin osapuolen suostumus.

Teemun mielestä mediasta saa helposti vääränlaisen kuvan BDSM:stä. Hän pitää haitallisena esimerkiksi Fifty Shades of Grey -elokuvasarjaa, jossa BDSM-leikkejä kuvataan kömpelösti.

Teemu pohtii, että moni skenen ulkopuolinen ihminen saattaa pitää BDSM-leikkejä naurettavina ja alistuvaa osapuolta jotenkin heikkona.

– Se on päinvastoin. Mielestäni vaatii suurta henkistä vahvuutta antautua ja alistua. Alistuessaan päättää luovuttaa vallan toiselle. En alistuisi kelle vain, sillä haluni alistua ja palvoa tulee ansaita.

” Vaatii suurta henkistä vahvuutta antautua ja alistua.

Oikean puoleinen puinen väline tunnetaan nimellä teacher’s bat, eli opettajan maila. Jos orja on ollut tuhma, voi välineellä antaa rangaistuksena lyömäiskuja eri puolelle kehoa.

Joskus Teemun naisystävä on heittänyt humoristiseen sävyyn, että hän voisi ostaa Teemulle syntymäpäivälahjaksi lahjakortin ammattidominan luokse.

– Hauska ajatus, mutta en tiedä olisiko sellainen loppupeleissä minua varten. Se ei olisi merkityksellistä ja nautinnollista, jos alistuisin jollekin sellaiselle, jota kohtaan minulla ei ole aitoja, vahvoja tunteita.

Teemu kokee, että valtaroolit ovat syventäneet parin henkistä yhteyttä ja rakkautta.

– Palvon valtiatartani valtavasti ja rakastan häntä syvästi. Session tai leikkihetken jälkeen on sanoinkuvaamattoman upea tunne, kun lasken pään valtiattareni syliin ja hän silittää päälakeani kehuen samalla, miten hyvä orja olen.

Siihen tunteeseen Teemu ei kyllästy koskaan.

Leikkihetkien alussa valtiatar usein määrää Teemun kumarrusasentoon. Kumarruksessa Teemu painaa otsansa lattiaan avaten samalla kämmenet ylöspäin. Tämä asento kuvastaa täydellistä antautumista alistavaa osapuolta kohtaan.

Teemu uskoo, että valtaroolit tulevat olemaan osa heidän suhdettaan aina. Hän olisi mieluummin sinkku kuin eläisi suhteessa, jossa ei ole mukana minkäänlaista vallalla leikittelyä.

Sitä hetkeä Teemu muistelee aina aika ajoin, kun valtiatar vihdoin ojensi siveysvyön avaimen yli 400 päivää kestäneen siveyden jälkeen. Ensimmäinen orgasmi yli vuoteen oli Teemun elämän ikimuistoisin ja hienoin seksikokemus.

Mielellään hän kokisi sen uudelleen. Mutta jos valtiatar tahtoo, hän pysyy siveänä vaikka loppuelämänsä.

– Valtiattareni on kuningattareni. Kun hän nauttii, niin myös minä nautin.

Teemun nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojaamiseksi.