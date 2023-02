Tavalliset suomalaiset kertoivat IS:lle, miltä tuntuu, kun ei saa seksiä eikä kelpaa kumppaniksi kenellekään. Vain harva syyttää vastakkaista sukupuolta yksinäisyydestä, josta kärsivät niin naiset kuin miehet.

”Kun nuori mies ei löydä ainuttakaan naista, jonka kanssa elää, hän saattaa äärimmäisissä tapauksissa yrittää löytää mahdollisimman monta naista, joiden kanssa kuolla.”

Näin Aarhusin yliopiston bioetiikan ja yhteiskuntafilosofian tutkijatohtori Joona Räsänen kirjoitti Helsingin Sanomissa tammikuun lopulla julkaistussa Vieraskynä-kirjoituksessaan otsikolla ”Seksuaalinen yksinäisyys on myös yhteiskunnallinen ongelma”.

Räsäsen kirjoittama virke on miltei suora käännös joukkosurmaajan jättämästä viestistä. Se mainitaan Yhdysvaltain salaisen palvelun raportissa liittyen Scott Beierleen, joka tappoi kaksi ja ampui yhteensä kuutta naista Yhdysvaltojen Tallahasseessa sijaitsevassa joogastudiossa vuonna 2018.

40-vuotiaana itsemurhaiskun tehneen Beierlen toiminnan motiivi oli raportin mukaan hänen kyvyttömyytensä kehittää ja ylläpitää suhteita naisiin sekä hänen käsityksensä naisten yhteiskunnallisesta vallasta miehiin nähden. Beierle oli jättänyt hotellihuoneeseen viestin, jossa kirjoitti, että jos hän ei löydä yhtä kunnollista naista, jonka kanssa elää, hän löytää monta säädytöntä naista, joiden kanssa kuolla.

Tapaus ei ole ainoa väkivaltarikos, jossa tekijän itsensä sanoittama motiivi liittyy yksinäisyyteen. 25-vuotias Alek Minassian ajoi Torontossa autolla jalankulkijoiden päälle vuonna 2018. Ennen tekoaan hän kirjoitti Facebook-seinälleen: “Incel-vallankumous on jo alkanut!”

Incel-sana viittaa pääasiassa verkkofoorumeilla elävään miesten alakulttuuriin, jossa miehet kokevat, että heidän seksitön elämänsä on naisten vika. Osa incel-miehistä sortuu naisvihaan, fantasioi naisiin kohdistuvasta väkivallasta tai jopa toteuttaa nämä teot.

Miten yleisestä ilmiöstä on lopulta kyse? Ovatko naisviha ja naisiin kohdistuvat väkivallanteot automaattinen seuraus siitä, jos mies jää ilman seksiä?

Ilta-Sanomien lukijakyselyn perusteella vastaus on ei. Varsin moni kertoo kyllä kärsivänsä suorastaan kivuliaasta, vuosia jatkuneesta yksinäisyydestä, mutta se ei ole johtanut väkivaltaisiin ajatuksiin.

Moni onkin kommentoinut, että incel-väkivallan juurisyy on tuskin seksin puute – vaan juuri naisviha.

Lukijakyselyssä nousi esiin myös se, etteivät seksin ja läheisyyden puutteesta kärsi vain miehet.

Näin lukijat kertoivat:

Olen ollut yksin koko aikuisikäni. Kumppania ei ole ikinä ollut ja halu sellaiselle on kova. Kyllä tämä äärimmäistä turhautumista aiheuttaa. En kyllä miehenä edes harkitsisi väkivaltaa naista kohtaan. Kumppanin löytäminen on typerän hankalaa, kun ei kokemusta ole lähestymisestä, ja naiset ei sitä tunnu harrastavan, vaikka tuntuisi heillä jotain kiinnostusta olevan. Sitä pitää vain miehenä lukea niitä hankalia viestejä, joita he lähettävät, ja siitä sitten keksiä hyvä tapa lähestyä. Deittiapit on turhia. Mies, 33 vuotta

Eräs vastaaja on huolissaan siitä, että mikäli ongelman nostaa esille siitä näkökulmasta, että vikaa olisi myös yhteiskunnan rakenteissa ja ihmisten asenteissa, voi leimautua naisvihamieliseksi tahtomattaan.

Olen eronnut neljä vuotta sitten. Tänä aikana yksikään nainen ei ole ollut minusta kiinnostunut lukuisista omista yrityksistäni huolimatta. Olen urheilullinen, käyn töissä, hyväkäytöksinen ja kavereiden keskuudessa pidetty henkilö, mutta se jokin, josta naiset viehättyvät, minusta puuttuu ja on aina puuttunut. Tilanne on tietysti turhauttava, koska seksi on tärkeä osa elämää. Kotiin en ole jäänyt makaamaan, olen sosiaalinen ja aloitteellinen ratkaistakseni tilanteen, mutta toisinaan epäilen, että kohtaloni on jäädä ilman rakkautta pysyvästi. Naisten vikahan tämä ei tietenkään ole, ketään ei voi pakottaa minusta kiinnostumaan. Toisinaan silti mietin, onko yhteiskunnan rakenteissa ja ihmisten asenteissa jotain vinksallaan. Asiastahan ei toki saa ikinä puhua, jottei leimata incel-mieheksi ja naisvihamieliseksi. Mies, 29 vuotta

Väitöskirjatutkija, erityisesi incel-alakuttuureja tutkinut Emilia Lounela Helsingin yliopistosta kommentoi Ilta-Sanomille, että monet ilman parisuhdetta elävät eivät identifioidu inceleiksi millään tavalla. Hänen mukaansa on epäreilua kohdella heitä potentiaalisesti väkivaltaisina tai turvallisuusuhkina.

– Ei voida sanoa, että seksin puute aiheuttaa väkivaltaa, Lounela korostaa.

Naisviha ja inceliys eivät ole synonyymejä.

” Ei voida sanoa, että seksin puute aiheuttaa väkivaltaa.

Yhdestäkään IS:n saamasta vastauksesta ei voi vetää sellaista tulkintaa, että henkilö olisi edes potentiaalisesti väkivaltainen, vaikka parisuhteen muodostamisessa on ollut haasteita.

Tulin kylmästi siihen tulokseen, että jos en löydä ketään kumppania rinnalleni, niin sitten se on niin... On mielestäni väärin ajatella, että olisi pakko löytää kumppani. Yksin olen aina ollut ja luultavasti yksin tulen olemaan. On vaikea myös haikailla jotain, mikä ei ole itselleen tuttua. 32 ikävuodestani olen ollut parisuhteessa noin kaksi. Mies, 32 vuotta

Lounelan mukaan incel-yhteisöjen sisällä on eri näkemyksiä siitä, onko väkivalta oikeutettua.

Vuoden 2021 elokussa Englannin Plymouthissa 22-vuotias mies, jonka taustalta paljastui incel-ajattelua, surmasi viisi ihmistä. Incel-ryhmissä käynnistyi kiivas keskustelu, jossa osa riemuitsi – mutta eivät suinkaan kaikki.

– Kaikki heistäkään eivät ole potentiaalisia väkivallantekijöitä.

Olen yrittänyt löytää naiskumppania, vaan kelpaan kuin korkeintaan laastariksi eronneille. Suoraan on sanottu, että en kiinnosta kuin rahojeni takia, vaikka olen kouluttautunut, normaalipainoinen ja muutenkin mielestäni normaali. Liian herkkä ja kiltti olen kuulemma myös. Naiset eivät ilmeisesti halua sellaista miestä? Mies, 47 vuotta

Feministisen Miehet ry:n puheenjohtaja Ville Savonlahti kommentoi Ilta-Sanomille, ettei kukaan kiistä, etteikö seksuaalista yksinäisyyttä ja siihen liittyvää ahdistusta ole. Hänen mukaansa pitäisi pohtia ahdistuksen juurisyitä ja panostaa seksuaalikasvatukseen.

Ylipainoisena miehenä naisia ei edes kannata yrittääkään lähestyä. Baareissa naisten lähestyminen on ekstroverttien komistusten yksinoikeus. Naiset vaativat miehiltä hyviä tuloja tuloja, sosiaalista statusta, menestystä, autoa, pituutta ja jykevää leukaa. Tavallinen tylsä, kunnollinen ja kiltti mies ei kelpaa. Miehen arvo on suoraan verrattavissa hänen seksuaaliseen menestykseensä. Seksin harrastaminen on miesten henkisen hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeää. Elämässä ei ole mitään järkeä, kun joutuu elämään puutteessa. Mielenkiinto tehdä mitään muuta kuin tulla töistä kotiin on nollassa. Naiset eivät voi mitenkään ymmärtää sitä yksinäisyyttä, arvottomuutta ja kelpaamattomuutta, jota epäkelpo mies tuntee. Seksirobottien tai aidon tuntuisen virtuaalitodellisuuden aika ei voi tulla liian pian. Mies, 42 vuotta

Kyselyyn vastanneen 42-vuotiaan miehen kokemus siitä, etteivät naiset voi ymmärtää yksinäisen miehen osaa, oli myös tutkijatohtori Joona Räsäsen näkemys. Räsäsen mukaan esimerkiksi erilaiset deittisovellukset voivat antaa naisille lähes rajattomat mahdollisuudet kumppanin valintaan, siinä missä mies tulee torjutuksi yhdessä illassa useammin kuin aiemman sukupolven miehet koko elämänsä aikana.

IS:n kyselyyn vastanneiden lukuisten naisten kokemusten perusteella jyrkkä kahtiajako ei pidä paikkaansa:

On aivan absurdi väite, että Tinder olisi naisille jokin karkkikauppa, josta vaan valita. Olen ollut siellä 1,5 vuotta, ja mätsejä tulee todella harvoin. Olen ihan normaalin nätti, en ylipainoinen tms. joka karsisi heti minut parempien joukosta. Näkisin, että ongelma kiteytyy siihen, että kaikki miehet haluavat harrastaa seksiä 22-vuotiaiden hoikkien kaunottarien kanssa, mutta esimerkiksi tällainen koulutettu ja omillaan toimeentuleva 41-vuotias ei kelpaa. Nainen, 41 vuotta Voiko lihava nainen deittailla? Ainakaan itse en ole siinä onnistunut. Nokkela viestinvaihto vaihtuu inhoavasta katseesta kylmäkiskoisuuteen treffeillä. Olen ollut lihava vuodesta 2018 lähtien. Sitä ennen olen kokenut, millaista oli deittailla hoikkana parikymppisenä. Eipä Tinderistä oikeaa suhdetta taida enää löytää, vaikka hölmö sydämeni toivoo, että kohta olisi suudeltu sata sammakkoa ja löytyisi se minun prinssini. Nainen, 34 vuotta

Yksi naistavastaaja kertoo, että sovellusten kautta seksiä olisi kyllä tarjolla, mutta yksin se ei häntä kiinnosta.

Naisena etsin kumppania treffisovelluksista. Ehdokkaita seksiin olisi paljon, mutta ei kunnollisia miehiä vakisuhteeseen, jonne seksi minusta kuuluu. Miehet pelaavat useiden naisten kanssa yhtä aikaa, jos sattuisi nuorempi, kauniimpi ja rikkaampi kohdalle. Itseäni vonkaavat lisäksi yli kymmenen vuotta vanhemmat miehet, vaikka selkeästi olen etsimässä itseni ikäistä miestä. Pelaamisella tarkoitan lisäksi naisten epäkunnioittavaa kohtelua, kunnes se 20 vuotta nuorempi löytyisi. Ei ihme, että mies jää puutteineen lopulta yksin. Nainen, 49 vuotta

Kyselyyn vastasi myös heitä, joilla ei ole ollut ongelmia löytää kumppania. Vakituinen kumppani ei kuitenkaan takaa sitä, että seksi ja läheisyys olisivat osa elämää. Myös parisuhteessa voi jäädä yksin:

Pitkä avioliitto takana ja edelleen jatkuu. Kaikki on hyvin, paitsi seksielämä. Sitä ei ole sitten vähääkään, ja olisin valmis petipuuhiin ensimmäisen vastaan tulevan täysi-ikäisen naisen kanssa, joka sitä minulle tulisi ehdottamaan. Asiasta on kyllä puhuttu – ilmeisesti jopa liikaa vaimon mielestä. Itselläni menee jo vonkaamisen puolelle, enkä haluaisi sillä vaimoa ärsyttää. Mies, 38 vuotta Tapasin miehen reilut kolme vuotta sitten. Kiinnostuksemme kohteet ja harrastukset olivat samat. Rakastamme matkailua ja mökkeilyä kumpikin. Mies kertoi hurjasta nuoruudestaan seksin rintamalla, jossa oli kokenut ja nähnyt vaikka ja mitä. Halailimme ja pussailimme paljon, ja hän oli koko ajan kimpussani. Hän antoi ymmärtää, että nauttii seksistä kanssani, jota harrastimmekin kerran päivässä aina, kun tapasimme. Kaikki kuivui kokoon, kun muutimme yhteen asumaan ja menimme avioon. En saanut enää halauksia enkä suukkoja. Seksikin kuivui kuivumistaan. Tällä hetkellä saan mieheltäni vain kerran vuodessa. Mikään ei auta, vaikka kuinka puhun hänelle ongelmasta. Ero on varmaan ainoa vaihtoehto. Nainen, 50 vuotta

Eräs miespuolinen vastaaja taas aikuistuessaan oivalsi, että hänen maailmankuvansa ei ollut edustanut sitä, millainen hän olisi halunnut olla. Hän on esimerkki siitä, että muutos voi olla mahdollinen, jos sille antaa mahdollisuuden.